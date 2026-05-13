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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid 17 से उठ गया पर्दा, फोन यूज करने का तरीका ही बदल देंगे ये नए और धाकड़ फीचर्स

Android 17 से उठ गया पर्दा, फोन यूज करने का तरीका ही बदल देंगे ये नए और धाकड़ फीचर्स

Android 17 Top Features: गूगल ने एंड्रॉयड 17 को पेश कर दिया है. इसमें कई ऐसे फीचर मिले हैं, जिससे फोन यूज करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 13 May 2026 09:52 AM (IST)
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  • Android 17 में 4000 से अधिक इमोजी का 3D डिजाइन.
  • डिजिटल वेलबीइंग के लिए 'पॉज़ पॉइंट' फीचर, 10 सेकंड का टाइमर.
  • स्क्रीन रिएक्शन फीचर से सेल्फी और स्क्रीन एक साथ रिकॉर्ड.
  • AI जनरेटेड विजेट्स और ग्रॉसरी ऑर्डर, टिकट बुकिंग सुविधा.
  • क्विक शेयर से iPhone यूजर्स को फाइल रिसीव करने की सुविधा.
  • AI स्कैम डिटेक्शन, मालवेयर स्कैनिंग जैसे नए सिक्योरिटी फीचर्स.

Android 17 Top Features: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गूगल ने Android 17 से पर्दा उठा दिया है. इसमें एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नए एआई पावर्ड टूल्स, सिक्योरिटी अपग्रेड्स, क्रिएटर्स के लिए नई अपडेट्स और प्रोडक्टिविटी फीचर्स जोड़े गए हैं. इन फीचर्स की मदद से मोबाइल इस्तेमाल करने का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा. कंपनी का कहना है कि Android 17 अपडेट को सबसे पहले गूगल पिक्सल और सैमसंग गैलेक्सी फोन के लिए रोलआउट किया जाएगा. बाद में इसी साल बाकी एंड्रॉयड फोन के लिए भी इसे अवेलेबल करवा दिया जाएगा. आइए Android 17 के टॉप फीचर्स पर एक नजर डालते हैं.

Android 17 Top Features

इमोजी का नया डिजाइन- Android 17 में 4,000 से ज्यादा इमोजी को रिडिजाइन किया गया है. गूगल ने नई इमोजी में 3D लुक एड करते हुए डेप्थ को भी शामिल किया है. इन्हें सबसे पहले पिक्सल फोन के लिए रोल आउट किया जाएगा.

Pause Point- डिजिटल वेलबीइंग के लिए कंपनी Pause Point नाम से नया फीचर लेकर आई है. इसमें यूजर डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स के तौर पर मार्क कर सकेंगे. फिर इन्हें ओपन करते समय 10 सेकंड का पॉज टाइमर दिखाया जाएगा. साथ ही यह फीचर यूजर को ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रोडक्टिव ऐप्स को यूज करने की भी सलाह देगा.

Screen Reactions- Android 17 में कंटेट क्रिएटर के लिए खास स्क्रीन रिएक्शन फीचर जोड़ा गया है. इसकी मदद से यूजर अपने सेल्फी कैमरा और स्मार्टफोन स्क्रीन को एक साथ रिकॉर्ड कर पाएंगे. यह रिएक्शन वीडियो, ट्यूटोरियल और कमेंट्री वाले वीडियो आदि में खूब काम आएगा.

एआई जनरेटेड विजेट्स- नई अपडेट में 'क्रिएट माई विजेट' का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर कस्टम होमस्क्रीन विजेट क्रिएट कर पाएंगे. इसके साथ गूगल जेमिनी-पावर्ड ऑटोमेशन फीचर को भी एक्सपैंड कर रही है. इसके बाद आप एआई की मदद से ग्रॉसरी ऑर्डर और टिकट बुक करने जैसे काम कर पाएंगे.

Quick Share and AirDrop support- नई अपडेट के साथ गूगल ने शाओमी, ऑनर, वनप्लस, वीवो और ओप्पो आदि के लिए भी क्विक शेयर सपोर्ट एक्सपैंड कर दिया है. अब एंड्रॉयड यूजर्स को एक QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे स्कैन कर आईफोन यूजर फाइल रिसीव कर पाएंगे. साल के अंत तक व्हाट्सऐप जैसी ऐप्स में भी क्विक शेयर और एयरड्रॉप कंपैटिबिलीटी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. नई अपडेट के बाद अब आईफोन से एंड्रॉयड में स्विच करना भी आसान हो गया है.

नए सिक्योरिटी फीचर्स- Android 17 में एआई स्कैम डिटेक्शन, मालवेयर स्कैनिंग, रिमोट बायोएमेट्रिक लॉकिंग और मजबूत एंटी-थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे नए फीचर्स मिले हैं, जो आपके मोबाइल को पहले से ज्यादा सिक्योर बना देंगे.

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Published at : 13 May 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
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