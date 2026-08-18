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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसोशल मीडिया पोस्ट से लीक हो जाएगी लोकेशन! जानें कैसे?

सोशल मीडिया पोस्ट से लीक हो जाएगी लोकेशन! जानें कैसे?

Social Media पर शेयर की गई फोटो में कई बार ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे जगह का अंदाजा लगाया जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 18 Aug 2026 08:24 AM (IST)
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  • सोशल मीडिया पोस्ट आपकी लोकेशन उजागर कर सकती हैं।
  • फोटो में साइनबोर्ड, इमारतें और AI लोकेशन बताते हैं।
  • कई पोस्ट मिलकर व्यक्ति का पता, ठिकाना उजागर करती हैं।
  • पहचान वाली जानकारी सार्वजनिक पोस्ट करने से बचें।

Social Media: आज के दौर में सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करना नॉर्मल हो चुका है. खासतौर पर युवाओं में सोशल मीडिया का काफी क्रेज देखा जाता है. अक्सर लोग घूमने-फिरने, घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या किसी खास जगह की फोटोज को तुरंत Instagram, Facebook और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक नॉर्मल सी सोशल मीडिया पोस्ट भी आपकी लोकेशन को लीक कर सकती है.

फोटो से कैसे पता चल सकती है लोकेशन?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटो में कई बार ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे जगह का अंदाजा लगाया जा सकता है. जैसे सड़क के साइन बोर्ड, दुकान का नाम, बिल्डिंग, पहाड़, समुद्र, मेट्रो स्टेशन, नंबर प्लेट या किसी खास जगह का साइन फोटो में दिख सकता है.

इसके अलावा कुछ फोटोज में कैमरा या ऐप से जुड़ा मेटाडेटा भी मौजूद होता है जिसमें फोटो खींचे जाने की लोकेशन जैसी जानकारी शामिल होती है. हालांकि, ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब फोटो अपलोड की जाती है तो ऐसे मेटाडेटा को हटा देते हैं. लेकिन इसके बावजूद फोटो में दिखने वाली जानकारी से लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाता है.

AI ने बढ़ाई ट्रैकिंग की पावर

आपको बता दें कि पहले किसी फोटो से जगह पहचानने के लिए इंसान को काफी समय लगता था. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस काम को काफी आसान बना दिया है. AI किसी फोटो में मौजूद छोटी-छोटी चीजों को पहचानकर उस जगह के बारे में अंदाजा लगाता है.

ये फोटो में मौजूद सारी जानकारी को चेक करके उस एरिया का अंदाजा लगता है. अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट को एक साथ देखा जाए तो किसी किसी भी इंसान की एक्टिविटी के पैटर्न को भी समझा जा सकता है.

कई पोस्ट बन सकती हैं सुराग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा खतरा तब पैदा हो सकता है जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर समय-समय पर पोस्ट करता रहता है. ऐसे में अलग-अलग पोस्ट में दिखाई देने वाली जगहों और समय को जोड़कर कोई भी ये आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि इंसान कहां रहता है, किस जगह काम करता है या किन जगहों पर अक्सर जाता है.

इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि आपको एक सोशल मीडिया से ज्यादा जानकारी न मिले लेकिन अगर कई सारी सोशल मीडिया पोस्ट को एक साथ देखा जाए तो किसी भी इंसान की पूरी एक्टिविटी के बार में आसानी से पता लगाया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर कैसे रहें सुरक्षित?

अपनी लोकेशन को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. घर के बाहर का पता, सड़क का साइन बोर्ड, ऑफिस का नाम या दूसरी पहचान वाली जानकारी वाली फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए. घर से निकलते ही लाइव लोकेशन या ट्रैवल की जानकारी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: कब खरीदना चाहिए नया स्मार्टफोन, क्या आप जानते हैं ये नियम?

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 18 Aug 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Social Media TECH NEWS HINDI
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