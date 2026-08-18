सोशल मीडिया पोस्ट से लीक हो जाएगी लोकेशन! जानें कैसे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोशल मीडिया पोस्ट आपकी लोकेशन उजागर कर सकती हैं।

फोटो में साइनबोर्ड, इमारतें और AI लोकेशन बताते हैं।

कई पोस्ट मिलकर व्यक्ति का पता, ठिकाना उजागर करती हैं।

पहचान वाली जानकारी सार्वजनिक पोस्ट करने से बचें।

Social Media: आज के दौर में सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करना नॉर्मल हो चुका है. खासतौर पर युवाओं में सोशल मीडिया का काफी क्रेज देखा जाता है. अक्सर लोग घूमने-फिरने, घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या किसी खास जगह की फोटोज को तुरंत Instagram, Facebook और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक नॉर्मल सी सोशल मीडिया पोस्ट भी आपकी लोकेशन को लीक कर सकती है.

फोटो से कैसे पता चल सकती है लोकेशन?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर शेयर की गई फोटो में कई बार ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे जगह का अंदाजा लगाया जा सकता है. जैसे सड़क के साइन बोर्ड, दुकान का नाम, बिल्डिंग, पहाड़, समुद्र, मेट्रो स्टेशन, नंबर प्लेट या किसी खास जगह का साइन फोटो में दिख सकता है.

इसके अलावा कुछ फोटोज में कैमरा या ऐप से जुड़ा मेटाडेटा भी मौजूद होता है जिसमें फोटो खींचे जाने की लोकेशन जैसी जानकारी शामिल होती है. हालांकि, ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब फोटो अपलोड की जाती है तो ऐसे मेटाडेटा को हटा देते हैं. लेकिन इसके बावजूद फोटो में दिखने वाली जानकारी से लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाता है.

AI ने बढ़ाई ट्रैकिंग की पावर

आपको बता दें कि पहले किसी फोटो से जगह पहचानने के लिए इंसान को काफी समय लगता था. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस काम को काफी आसान बना दिया है. AI किसी फोटो में मौजूद छोटी-छोटी चीजों को पहचानकर उस जगह के बारे में अंदाजा लगाता है.

ये फोटो में मौजूद सारी जानकारी को चेक करके उस एरिया का अंदाजा लगता है. अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट को एक साथ देखा जाए तो किसी किसी भी इंसान की एक्टिविटी के पैटर्न को भी समझा जा सकता है.

कई पोस्ट बन सकती हैं सुराग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा खतरा तब पैदा हो सकता है जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर समय-समय पर पोस्ट करता रहता है. ऐसे में अलग-अलग पोस्ट में दिखाई देने वाली जगहों और समय को जोड़कर कोई भी ये आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि इंसान कहां रहता है, किस जगह काम करता है या किन जगहों पर अक्सर जाता है.

इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि आपको एक सोशल मीडिया से ज्यादा जानकारी न मिले लेकिन अगर कई सारी सोशल मीडिया पोस्ट को एक साथ देखा जाए तो किसी भी इंसान की पूरी एक्टिविटी के बार में आसानी से पता लगाया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर कैसे रहें सुरक्षित?

अपनी लोकेशन को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. घर के बाहर का पता, सड़क का साइन बोर्ड, ऑफिस का नाम या दूसरी पहचान वाली जानकारी वाली फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए. घर से निकलते ही लाइव लोकेशन या ट्रैवल की जानकारी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करनी चाहिए.

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