Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Prime Membership: Jio Prime की एक साल सदस्यता लें, सालभर तक मिलेगी महंगे रिचार्ज से राहत

Jio Prime Membership: Jio Prime की एक साल सदस्यता लें, सालभर तक मिलेगी महंगे रिचार्ज से राहत

Jio Prime Membership: Jio Prime की वापसी, अब 300 रुपये में हर साल रिचार्ज के बढ़ने की टेंशन से राहत पा सकते हैं. जाने क्या खास है प्लान में

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 18 Aug 2026 07:22 AM (IST)
Preferred Sources

Jio Prime Membership: रिलायंस जियों के ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है. अगर आप भी हर कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ने से परेशान रहते हैं, तो जियो ने आपकी इस सबसे बड़ी चिंता का इलाज ढूंढ निकाला है. कंपनी ने अपनी मशहूर जियो प्राइम मेंबरशिप को एक बिल्कुल नए अवतार और धमाकेदार फायदे के साथ दोबारा लॉन्च करने जा रही है. 

अब सिर्फ 300 रुपये की एकमुश्त फीस देकर आप पूरे एक साल के लिए रिचार्ज महंगा होने की चिंता से छुटकारा पा सकते हैं. जानते है कि यह नया प्राइम प्लान क्या है, इसके क्या फायदे हैं और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं. 

क्या है 300 रुपये वाला Jio Prime प्लान?

इसे आसान भाषा में कहे तो यह एक प्राइस लॉक या टैरिफ गारंटी प्लान है. टेलिकॉम बाजार में लगातार बढ़ते खर्चों के बीच कंपनियां हर थोड़े समय में मोबाइल प्लान्स के दाम बढ़ा देती हैं.  इसी बढ़ती महंगाई से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए जियो ने इस मेंबरशिप को दोबारा लॉन्च किया है. 

यदि आप 300 रुपये देकर जियो प्राइम के मेंबर बन जाते हैं, तो अगले एक साल तक यानी 5 सितंबर 2027 तक आपके मौजूदा पसंदीदा प्लान की कीमतें आपके लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगी. इसका मतलब यह है कि इस अवधि के दौरान जियो भले ही अपने प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान्स के दाम कितने भी क्यों न बढ़ा दे, लेकिन आपको अपने चालू प्लान के लिए पुराना और सस्ता दाम ही देना होगा. 

प्राइस लॉक के साथ मिलेगें 4 बड़े फायदे

कैशबेक वाउचर- मेंबरशिप लेते ही आपको कुल 600 रुपये के कैशबैक वाउचर मिलेंगे. इनमें से 300 रुपये का वाउचर नया JioPC या JioHome सेटअप लेने पर इस्तेमाल होगा, और बाकी 300 रुपये का वाउचर परिवार या दोस्तों के लिए नया Jio सिम कार्ड खरीदने पर काम आएगा.

अर्ली प्रोडक्ट एक्सेस- Jio जब भी कोई नया गैजेट, डिजिटल सर्विस या बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च करेगा, तो प्राइम मेंबर्स को उसे सबसे पहले इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. 

प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट- किसी भी तरह की समस्या होने पर प्राइम मेंबर्स की कॉल या शिकायत को सीधे प्रायोरिटी केयर चैनल पर रूट किया जाएगा, जिससे कस्टमर केयर से तुरंत मदद मिलेगी.

फ्यूचर एक्सक्लूसिव ऑफर्स- पूरे साल की मेंबरशिप के दौरान कंपनी समय-समय पर सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए खास प्रमोशनल डील्स और ऑफर्स भी जारी करती रहेगी. 

यह भी पढ़ें: क्यों अचानक बढ़ गई RAM की कीमतें? जानें महंगी मेमोरी का कारण

कौन और कैसे ले सकते हैं मेंबरशिप?

जियो का यह प्राइम मेंबरशिप प्रोग्राम कंपनी के सभी मौजूदा प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए खुला है। चाहे आप छोटा रिचार्ज कराते हों या बड़ा सालाना प्लान, आप इस सुरक्षा कवच को खरीद सकते हैं. आप अपने फोन में MyJio ऐप ओपन करके, जियो की आधिकारिक वेबसाइट Jio.com पर जाकर, या अपने नजदीकी जियो स्टोर और पार्टनर स्टोर्स पर जाकर सीधे 300रुपये का भुगतान करके इस मेंबरशिप को तुरंत शुरू कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Analog और Digital TV में क्या होता है अंतर? किसकी बिजली खपत ज्यादा

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
Jio Prime Membership JioPrime New Jio Offer Jio Prime Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Jio Prime Membership: Jio Prime की एक साल सदस्यता लें, सालभर तक मिलेगी महंगे रिचार्ज से राहत
Jio Prime की एक साल सदस्यता लें, सालभर तक मिलेगी महंगे रिचार्ज से राहत
टेक्नोलॉजी
Extension Board Capacity: एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
टेक्नोलॉजी
बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के कैसे रखें फोन की डिस्प्ले सुरक्षित? जानें तरीका
बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के कैसे रखें फोन की डिस्प्ले सुरक्षित? जानें तरीका
टेक्नोलॉजी
अगर मिले ये संकेत तो, समझ जाएं लीक हो गया आपका मोबाइल नंबर!
अगर मिले ये संकेत तो, समझ जाएं लीक हो गया आपका मोबाइल नंबर!
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में बढ़ा तापमान, बारिश को तरस रहे लोग, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली में बढ़ा तापमान, बारिश को तरस रहे लोग, जानें मौसम का अपडेट
क्रिकेट
Watch: कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...
कपिल देव का आया भयंकर गुस्सा, बोले- बता देते सिर्फ फोटो के लिए...
रीजनल सिनेमा
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
टेक्नोलॉजी
Extension Board Capacity: एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब
जनरल नॉलेज
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
धरती पर कितनी देर में पहुंचती हैं किरणें, कितनी देर बाद सूर्य देखते हैं हम?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget