Jio Prime की एक साल सदस्यता लें, सालभर तक मिलेगी महंगे रिचार्ज से राहत

Jio Prime Membership: रिलायंस जियों के ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर आई है. अगर आप भी हर कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ने से परेशान रहते हैं, तो जियो ने आपकी इस सबसे बड़ी चिंता का इलाज ढूंढ निकाला है. कंपनी ने अपनी मशहूर जियो प्राइम मेंबरशिप को एक बिल्कुल नए अवतार और धमाकेदार फायदे के साथ दोबारा लॉन्च करने जा रही है.

अब सिर्फ 300 रुपये की एकमुश्त फीस देकर आप पूरे एक साल के लिए रिचार्ज महंगा होने की चिंता से छुटकारा पा सकते हैं. जानते है कि यह नया प्राइम प्लान क्या है, इसके क्या फायदे हैं और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं.

क्या है 300 रुपये वाला Jio Prime प्लान?

इसे आसान भाषा में कहे तो यह एक प्राइस लॉक या टैरिफ गारंटी प्लान है. टेलिकॉम बाजार में लगातार बढ़ते खर्चों के बीच कंपनियां हर थोड़े समय में मोबाइल प्लान्स के दाम बढ़ा देती हैं. इसी बढ़ती महंगाई से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए जियो ने इस मेंबरशिप को दोबारा लॉन्च किया है.

यदि आप 300 रुपये देकर जियो प्राइम के मेंबर बन जाते हैं, तो अगले एक साल तक यानी 5 सितंबर 2027 तक आपके मौजूदा पसंदीदा प्लान की कीमतें आपके लिए बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगी. इसका मतलब यह है कि इस अवधि के दौरान जियो भले ही अपने प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान्स के दाम कितने भी क्यों न बढ़ा दे, लेकिन आपको अपने चालू प्लान के लिए पुराना और सस्ता दाम ही देना होगा.

प्राइस लॉक के साथ मिलेगें 4 बड़े फायदे

कैशबेक वाउचर- मेंबरशिप लेते ही आपको कुल 600 रुपये के कैशबैक वाउचर मिलेंगे. इनमें से 300 रुपये का वाउचर नया JioPC या JioHome सेटअप लेने पर इस्तेमाल होगा, और बाकी 300 रुपये का वाउचर परिवार या दोस्तों के लिए नया Jio सिम कार्ड खरीदने पर काम आएगा.

अर्ली प्रोडक्ट एक्सेस- Jio जब भी कोई नया गैजेट, डिजिटल सर्विस या बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम लॉन्च करेगा, तो प्राइम मेंबर्स को उसे सबसे पहले इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.

प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट- किसी भी तरह की समस्या होने पर प्राइम मेंबर्स की कॉल या शिकायत को सीधे प्रायोरिटी केयर चैनल पर रूट किया जाएगा, जिससे कस्टमर केयर से तुरंत मदद मिलेगी.

फ्यूचर एक्सक्लूसिव ऑफर्स- पूरे साल की मेंबरशिप के दौरान कंपनी समय-समय पर सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए खास प्रमोशनल डील्स और ऑफर्स भी जारी करती रहेगी.

यह भी पढ़ें: क्यों अचानक बढ़ गई RAM की कीमतें? जानें महंगी मेमोरी का कारण

कौन और कैसे ले सकते हैं मेंबरशिप?

जियो का यह प्राइम मेंबरशिप प्रोग्राम कंपनी के सभी मौजूदा प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए खुला है। चाहे आप छोटा रिचार्ज कराते हों या बड़ा सालाना प्लान, आप इस सुरक्षा कवच को खरीद सकते हैं. आप अपने फोन में MyJio ऐप ओपन करके, जियो की आधिकारिक वेबसाइट Jio.com पर जाकर, या अपने नजदीकी जियो स्टोर और पार्टनर स्टोर्स पर जाकर सीधे 300रुपये का भुगतान करके इस मेंबरशिप को तुरंत शुरू कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Analog और Digital TV में क्या होता है अंतर? किसकी बिजली खपत ज्यादा