बैन खत्म, लेकिन Telegram अब भी बंद! जानिए क्यों नहीं खुल रहा ऐप और कैसे करें ठीक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom टेलीग्राम बोला, ऐप न चलना सरकार के हाथ।

Telegram: देश में कुछ दिन पहले टेलीग्राम काफी चर्चा का विषय बना हुआ था. वजह थी NEET पेपर लीक. दरअसल, नीट के पेपर लीक के बाद से मैसेजिंग साइट टेलीग्राम पर सरकार का रुख सख्त था. इसके बाद से सरकार ने इस ऐप पर 22 जून 2026 तक बैन लगा दिया था क्योंकि 22 जून को ही NEET (UG) 2026 का रिएग्जाम होना था. अब टेलीग्राम पर लगा हुआ बैन तो हट चुका है लेकिन फिर भी ये ऐप कई लोगों के फोन में अभी तक नहीं चल रहा है. आइए जानते हैं क्यों हो रही ये दिक्कत.

Telegram ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर Telegram ने सोशल मीडिया पर एक यूजर का जवाब देते हुए कहा है कि, ऐप का न चलना आपके सरकार के हाथ में है. कंपनी की ओर से ऐसा बयान साफ दर्शाता है कि उसका इस पूरे मामले में कोई कंट्रोल नहीं है.

कई लोगों को हो रही दिक्कत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई लोग अभी भी ऐप से मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों के स्टोर पर भी यह ऐप नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ का ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है. फिलहाल Telegram पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इसके बावजूद यह ऐप पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.

कई रिपोर्ट्स का मानना है कि ऐप को एक साथ चालू करने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है. इसीलिए कुछ यूजर्स को ऐप को इस्तेमाल करने में मुश्किल हो रही है. हालांकि, इसकी अभी तक कोई आधिकारीक जानकारी सामने नहीं आई है.

ऐप नहीं चल रहा तो क्या करें

अगर आपके फोन में भी Telegram सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कुछ उपाय आपके काम आ सकते हैं.

अनइंस्टॉल करके फिर से ऐप को इंस्टॉल करने से भी कई बार समस्या दूर हो सकती है. इसके अलावा सबसे पहले अपने फोन में नया अपडेट चेक करें. अगर आपके फोन में कोई नया अपडेट आया हुआ है तो पहले वो इंस्टॉल करें. आप ऐप को पूरी तरह बंद करके दोबारा ओपन करें या फिर फोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं. अगर प्ले स्टोर पर ऐप नहीं दिख रहा है तो कुछ समय बाद फिर से चेक करें. इसके अलावा आप एयरप्लेन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार ये तरीका काम आ जाता है.

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