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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबैन खत्म, लेकिन Telegram अब भी बंद! जानिए क्यों नहीं खुल रहा ऐप और कैसे करें ठीक

बैन खत्म, लेकिन Telegram अब भी बंद! जानिए क्यों नहीं खुल रहा ऐप और कैसे करें ठीक

Telegram: कई लोग अभी भी ऐप से मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों के स्टोर पर भी यह ऐप नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ का ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Jun 2026 06:19 PM (IST)
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  • टेलीग्राम बोला, ऐप न चलना सरकार के हाथ।

Telegram: देश में कुछ दिन पहले टेलीग्राम काफी चर्चा का विषय बना हुआ था. वजह थी NEET पेपर लीक. दरअसल, नीट के पेपर लीक के बाद से मैसेजिंग साइट टेलीग्राम पर सरकार का रुख सख्त था. इसके बाद से सरकार ने इस ऐप पर 22 जून 2026 तक बैन लगा दिया था क्योंकि 22 जून को ही NEET (UG) 2026 का रिएग्जाम होना था. अब टेलीग्राम पर लगा हुआ बैन तो हट चुका है लेकिन फिर भी ये ऐप कई लोगों के फोन में अभी तक नहीं चल रहा है. आइए जानते हैं क्यों हो रही ये दिक्कत.

Telegram ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर Telegram ने सोशल मीडिया पर एक यूजर का जवाब देते हुए कहा है कि, ऐप का न चलना आपके सरकार के हाथ में है. कंपनी की ओर से ऐसा बयान साफ दर्शाता है कि उसका इस पूरे मामले में कोई कंट्रोल नहीं है.

कई लोगों को हो रही दिक्कत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई लोग अभी भी ऐप से मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों के स्टोर पर भी यह ऐप नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ का ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है. फिलहाल Telegram पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इसके बावजूद यह ऐप पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.

कई रिपोर्ट्स का मानना है कि ऐप को एक साथ चालू करने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है. इसीलिए कुछ यूजर्स को ऐप को इस्तेमाल करने में मुश्किल हो रही है. हालांकि, इसकी अभी तक कोई आधिकारीक जानकारी सामने नहीं आई है.

ऐप नहीं चल रहा तो क्या करें

अगर आपके फोन में भी Telegram सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कुछ उपाय आपके काम आ सकते हैं.

अनइंस्टॉल करके फिर से ऐप को इंस्टॉल करने से भी कई बार समस्या दूर हो सकती है. इसके अलावा सबसे पहले अपने फोन में नया अपडेट चेक करें. अगर आपके फोन में कोई नया अपडेट आया हुआ है तो पहले वो इंस्टॉल करें. आप ऐप को पूरी तरह बंद करके दोबारा ओपन करें या फिर फोन को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं. अगर प्ले स्टोर पर ऐप नहीं दिख रहा है तो कुछ समय बाद फिर से चेक करें. इसके अलावा आप एयरप्लेन मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कई बार ये तरीका काम आ जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
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