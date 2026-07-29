#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Voice Scam : सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है AI?

AI Voice Scam : सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है AI?

AI Voice Scam : अब कई मामलों में सिर्फ आपकी आवाज ही आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है. कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से आपकी आवाज जैसी नकली आवाज तैयार की जा रही है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

AI Voice Scam : आज साइबर ठगी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है. पहले ठग फर्जी लिंक, OTP या बैंक डिटेल्स के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने ठगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब कई मामलों में सिर्फ आपकी आवाज ही आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है. कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से आपकी आवाज जैसी नकली आवाज तैयार की जा रही है और उसी के जरिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है. इसे AI Voice Scam कहा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि  AI सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है.

क्या है AI Voice Scam?

AI Voice Scam एक ऐसी साइबर ठगी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल तैयार की जाती है. इसके लिए ठगों को सिर्फ कुछ सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ तीन सेकंड की ऑडियो क्लिप से किसी इंसान की आवाज का क्लोन बनाया जा सकता है और यह नकली आवाज करीब 85 प्रतिशत तक असली जैसी सुनाई देती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग असली और नकली आवाज में फर्क नहीं कर पाते हैं. 

AI सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है?

AI Voice Scam में साइबर ठग आपकी सिर्फ कुछ सेकंड की रिकॉर्ड की गई आवाज का इस्तेमाल करके AI की मदद से आपकी जैसी नकली आवाज तैयार कर लेते हैं. यह रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया वीडियो, वॉइस नोट या किसी फ्रॉड कॉल के दौरान हां या Yes जैसे छोटे जवाब से भी मिल सकती है. इसके बाद स्कैमर्स क्लोन से तैयार की गई आपकी आवाज का इस्तेमाल Voice Authentication सिस्टम को धोखा देने, बैंक या दूसरी सेवाओं में फर्जी वॉइस-कंसेंट देने या आपके परिवार के लोगों को आपकी आवाज में इमरजेंसी का झांसा देकर पैसे मंगवाने के लिए कर सकते हैं. कई मामलों में लोगों को ठगी का पता तब चलता है, जब उनके बैंक खाते से अनजान ट्रांजैक्शन हो चुके होते हैं या किसी सर्विस के एक्टिव होने की जानकारी मिलती है. 

आपकी आवाज ठगों तक कैसे पहुंचती है?

साइबर अपराधी आपकी आवाज कई तरीकों से हासिल कर सकते हैं. जिसमें सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है. अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो, रील या वॉइस नोट शेयर किया है, तो वहां से आपकी आवाज का सैंपल लिया जा सकता है. इसके अलावा ठग रोबोकॉल या स्पैम कॉल के जरिए भी आपकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. कई बार वे सिर्फ इतना पूछते हैं, क्या यह आप हैं  या  क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है. जैसे ही आप हां या Yes कहते हैं, आपकी आवाज का हिस्सा रिकॉर्ड हो सकता है. 

कैसे बनती है आपकी आवाज की कॉपी?

ठग आपकी रिकॉर्ड की गई आवाज को AI Voice Cloning टूल में डालते हैं. इसके बाद AI आपकी बोलने की शैली, आवाज का उतार-चढ़ाव और बोलने का तरीका सीख लेता है फिर वही AI ऐसी नई ऑडियो तैयार कर सकता है जिसमें आपकी जैसी आवाज में कुछ भी बुलवाया जा सकता है, जबकि आपने सच में वह बात कभी कही ही नहीं होती है. 

यह भी पढ़ें - ChatGPT Down, बार-बार काम करना बंद क्यों कर देती हैं ऑनलाइन सर्विसेस?

AI Voice Scam से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

1. जल्दबाजी में पैसे न भेजें - अगर कोई तुरंत पैसे भेजने का दबाव बनाए या इमरजेंसी का हवाला दे, तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें. 

2. परिवार का सीक्रेट कोड रखें - घर के लोगों के बीच एक सीक्रेट कोडवर्ड तय करें, जिससे जरूरत पड़ने पर असली और नकली कॉल की पहचान हो सके. 

3. पहले चेक करें - किसी करीबी के नाम से कॉल आने पर उसी के सेव किए गए नंबर पर दोबारा कॉल करके जानकारी लें. 

4. अनजान कॉल पर सतर्क रहें - अंजान नंबर से कॉल आए तो बिना सोचे हां न कहें. पहले पूछें कि कौन बोल रहा है और किसलिए कॉल किया गया है. 

5. सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें - अपनी आवाज वाले वीडियो या वॉइस नोट्स जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक रूप से शेयर करने से बचें. 

6. OTP और निजी जानकारी  शेयर न करें - जब तक कॉल करने वाले की पहचान पूरी तरह पक्की न हो, तब तक OTP, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी न दें. 
 
यह भी पढ़ें - Google Pixel 11 Series समेत अगस्त में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन, देखें लिस्ट

Published at : 29 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Technology Cyber ​​Fraud AI Voice Scam Cyber Fraud AI Voice Cloning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI Voice Scam : सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है AI?
सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है AI?
टेक्नोलॉजी
क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?
क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म
टेक्नोलॉजी
क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ
क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget