AI Voice Scam : आज साइबर ठगी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है. पहले ठग फर्जी लिंक, OTP या बैंक डिटेल्स के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने ठगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. अब कई मामलों में सिर्फ आपकी आवाज ही आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है. कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से आपकी आवाज जैसी नकली आवाज तैयार की जा रही है और उसी के जरिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है. इसे AI Voice Scam कहा जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि AI सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है.

क्या है AI Voice Scam?

AI Voice Scam एक ऐसी साइबर ठगी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल तैयार की जाती है. इसके लिए ठगों को सिर्फ कुछ सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ तीन सेकंड की ऑडियो क्लिप से किसी इंसान की आवाज का क्लोन बनाया जा सकता है और यह नकली आवाज करीब 85 प्रतिशत तक असली जैसी सुनाई देती है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग असली और नकली आवाज में फर्क नहीं कर पाते हैं.

AI सिर्फ आपकी आवाज से अकाउंट कैसे खाली कर सकता है?

AI Voice Scam में साइबर ठग आपकी सिर्फ कुछ सेकंड की रिकॉर्ड की गई आवाज का इस्तेमाल करके AI की मदद से आपकी जैसी नकली आवाज तैयार कर लेते हैं. यह रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया वीडियो, वॉइस नोट या किसी फ्रॉड कॉल के दौरान हां या Yes जैसे छोटे जवाब से भी मिल सकती है. इसके बाद स्कैमर्स क्लोन से तैयार की गई आपकी आवाज का इस्तेमाल Voice Authentication सिस्टम को धोखा देने, बैंक या दूसरी सेवाओं में फर्जी वॉइस-कंसेंट देने या आपके परिवार के लोगों को आपकी आवाज में इमरजेंसी का झांसा देकर पैसे मंगवाने के लिए कर सकते हैं. कई मामलों में लोगों को ठगी का पता तब चलता है, जब उनके बैंक खाते से अनजान ट्रांजैक्शन हो चुके होते हैं या किसी सर्विस के एक्टिव होने की जानकारी मिलती है.

आपकी आवाज ठगों तक कैसे पहुंचती है?

साइबर अपराधी आपकी आवाज कई तरीकों से हासिल कर सकते हैं. जिसमें सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है. अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो, रील या वॉइस नोट शेयर किया है, तो वहां से आपकी आवाज का सैंपल लिया जा सकता है. इसके अलावा ठग रोबोकॉल या स्पैम कॉल के जरिए भी आपकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं. कई बार वे सिर्फ इतना पूछते हैं, क्या यह आप हैं या क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है. जैसे ही आप हां या Yes कहते हैं, आपकी आवाज का हिस्सा रिकॉर्ड हो सकता है.

कैसे बनती है आपकी आवाज की कॉपी?

ठग आपकी रिकॉर्ड की गई आवाज को AI Voice Cloning टूल में डालते हैं. इसके बाद AI आपकी बोलने की शैली, आवाज का उतार-चढ़ाव और बोलने का तरीका सीख लेता है फिर वही AI ऐसी नई ऑडियो तैयार कर सकता है जिसमें आपकी जैसी आवाज में कुछ भी बुलवाया जा सकता है, जबकि आपने सच में वह बात कभी कही ही नहीं होती है.

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AI Voice Scam से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

1. जल्दबाजी में पैसे न भेजें - अगर कोई तुरंत पैसे भेजने का दबाव बनाए या इमरजेंसी का हवाला दे, तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें.

2. परिवार का सीक्रेट कोड रखें - घर के लोगों के बीच एक सीक्रेट कोडवर्ड तय करें, जिससे जरूरत पड़ने पर असली और नकली कॉल की पहचान हो सके.

3. पहले चेक करें - किसी करीबी के नाम से कॉल आने पर उसी के सेव किए गए नंबर पर दोबारा कॉल करके जानकारी लें.

4. अनजान कॉल पर सतर्क रहें - अंजान नंबर से कॉल आए तो बिना सोचे हां न कहें. पहले पूछें कि कौन बोल रहा है और किसलिए कॉल किया गया है.

5. सोशल मीडिया पर सावधानी बरतें - अपनी आवाज वाले वीडियो या वॉइस नोट्स जरूरत से ज्यादा सार्वजनिक रूप से शेयर करने से बचें.

6. OTP और निजी जानकारी शेयर न करें - जब तक कॉल करने वाले की पहचान पूरी तरह पक्की न हो, तब तक OTP, पासवर्ड या बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी न दें.



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