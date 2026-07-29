#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?

क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?

Guest Wi-Fi एक अलग वायरलेस नेटवर्क होता है जिसे आपके मेन Wi-Fi नेटवर्क से अलग रखा जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राउटर में सक्रिय कर, मजबूत, अलग पासवर्ड उपयोग करें।

Guest Wi-Fi: स्मार्टफोन के साथ आज इंटरनेट भी लोगों की जरूरत बन चुका है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑफिस में काम करने तक, हर जगह आज इंटरनेट का इस्तेमाल होता है. कई लोग स्मार्टफोन में मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो कई अपने घरों में वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है जिससे वाई-फाई पर भी साइबर हमले का खतरा बना रहा है. इसीलिए अब एडवांस वाई-फाई राउटर के साथ गेस्ट वाई-फाई का फीचर दिया हुआ है. आइए जानते हैं क्या होता है गेस्ट वाई-फाई.

क्या होता है Guest Wi-Fi?

जानकारी के मुताबिक, Guest Wi-Fi एक अलग वायरलेस नेटवर्क होता है जिसे आपके मेन Wi-Fi नेटवर्क से अलग रखा जाता है. इसका मकसद है कि आपके घर में कोई मेहमान आया हो और उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो आप उसे गेस्ट वाई-फाई उपलब्ध करा सकते हैं. वहीं, आपके पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, CCTV कैमरे, प्रिंटर, NAS स्टोरेज और स्मार्ट होम डिवाइस पूरी तरह सेफ रहते हैं. इससे होता ये है कि मेहमान भी इंटरनेट इस्तेमाल कर लेते हैं और आपका पर्सनल डेटा भी सेफ रहता है.


क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?

Guest Wi-Fi इस्तेमाल करने के फायदे

आपको बता दें कि Guest Wi-Fi इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे होते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका पर्सनल नेटवर्क सेफ रहता है. मेहमान केवल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आपके डिवाइस नहीं देख सकते.

इसके अलावा आज घरों में स्मार्ट बल्ब, CCTV कैमरे, स्मार्ट स्पीकर और दूसरे IoT डिवाइस तेजी से बढ़ रहे हैं. Guest Wi-Fi इनके लिए एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराता है.

अगर किसी मेहमान को दिया गया Guest Wi-Fi पासवर्ड पब्लिक हो जाए तो आप केवल Guest Network का पासवर्ड बदल सकते हैं. मेन Wi-Fi नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होगा.

कई राउटर Guest Wi-Fi पर स्पीड लिमिट, इस्तेमाल करने का समय और कनेक्टेड डिवाइस की संख्या को तय करने की भी सुविधा देते हैं. इससे मेन नेटवर्क की स्पीड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता.

एक गलती से कैसे खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप सभी लोगों को अपने मेन Wi-Fi का पासवर्ड दे देते हैं तो कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं. किसी इनफेक्टेड फोन या लैपटॉप से वायरस आपके नेटवर्क तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही नेटवर्क पर मौजूद दूसरे डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश भी की जा सकती है. फाइल शेयरिंग ऑन होने पर पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है.

IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट कैमरा या स्मार्ट लॉक, साइबर हमले का निशाना बन सकते हैं.

बार-बार पासवर्ड शेयर करने से उसके लीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है.


क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?

इसी वजह से साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट मेन नेटवर्क और गेस्ट नेटवर्क को अलग रखने की सलाह देते हैं.

कैसे ऑन करें Guest Wi-Fi?

अब आपको बता दें कि अगर आपका राउटर ये सुविधा देता है तो इसे कुछ आसान स्टेप्स में ऑन कर सकते हैं.

  • राउटर के एडमिन पेज में लॉग इन करें.
  • Wireless या Wi-Fi Settings में जाएं.
  • Guest Network या Guest Wi-Fi ऑप्शन चुनें.
  • इसे Enable करें.
  • अलग नाम (SSID) और मजबूत पासवर्ड सेट करें.
  • अगर उपलब्ध हो तो Client Isolation या Access Local Network Disable ऑप्शन भी ऑन करें.
  • इसके बाद मेहमानों को केवल Guest Wi-Fi का पासवर्ड दें.

इन बातों का रखें ध्यान

Guest Wi-Fi का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए.

  • मेन Wi-Fi और Guest Wi-Fi का पासवर्ड एक जैसा बिलकुल न रखें.
  • जरूरत न होने पर Guest Network को बंद कर दें.
  • समय-समय पर राउटर का फर्मवेयर अपडेट करते रहें.
  • राउटर का डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड बदलना न भूलें.
  • WPA2 या WPA3 सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें.

क्या हर राउटर में Guest Wi-Fi मिलता है?

ऐसा नहीं है. दरअसल, पुराने या एंट्री-लेवल राउटर में ये फीचर नहीं मिलता है. हालांकि आज आने वाले ज्यादातर डुअल-बैंड और Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 तथा Wi-Fi 7 राउटर में Guest Wi-Fi का फीचर उपलब्ध होता है. अगर आपके घर में कई स्मार्ट डिवाइस हैं या अक्सर मेहमान आते हैं तो आपको अपने घर में ऐसा राउटर इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें Guest Wi-Fi का फीचर मिले.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया से हो गए हैं परेशान? इस तरह हो जाएंगे डिजिटली Detox

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Guest Wi-Fi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?
क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म
टेक्नोलॉजी
क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ
क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर कैसे लगते हैं विज्ञापन? जानें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर कैसे लगते हैं विज्ञापन? जानें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
जम्मू और कश्मीर
'अफसोस मत जताइए, माफी मांगिए', महबूबा मुफ्ती की सफाई पर भड़के उमर अब्दुल्ला
'माफी कहां है?' महबूबा मुफ्ती की सफाई पर भड़के उमर अब्दुल्ला
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
स्पोर्ट्स
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget