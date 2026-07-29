क्या है Guest Wi-Fi, कैसे एक गलती से खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राउटर में सक्रिय कर, मजबूत, अलग पासवर्ड उपयोग करें।

Guest Wi-Fi: स्मार्टफोन के साथ आज इंटरनेट भी लोगों की जरूरत बन चुका है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑफिस में काम करने तक, हर जगह आज इंटरनेट का इस्तेमाल होता है. कई लोग स्मार्टफोन में मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो कई अपने घरों में वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है जिससे वाई-फाई पर भी साइबर हमले का खतरा बना रहा है. इसीलिए अब एडवांस वाई-फाई राउटर के साथ गेस्ट वाई-फाई का फीचर दिया हुआ है. आइए जानते हैं क्या होता है गेस्ट वाई-फाई.

क्या होता है Guest Wi-Fi?

जानकारी के मुताबिक, Guest Wi-Fi एक अलग वायरलेस नेटवर्क होता है जिसे आपके मेन Wi-Fi नेटवर्क से अलग रखा जाता है. इसका मकसद है कि आपके घर में कोई मेहमान आया हो और उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो आप उसे गेस्ट वाई-फाई उपलब्ध करा सकते हैं. वहीं, आपके पर्सनल डिवाइस जैसे लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, CCTV कैमरे, प्रिंटर, NAS स्टोरेज और स्मार्ट होम डिवाइस पूरी तरह सेफ रहते हैं. इससे होता ये है कि मेहमान भी इंटरनेट इस्तेमाल कर लेते हैं और आपका पर्सनल डेटा भी सेफ रहता है.





Guest Wi-Fi इस्तेमाल करने के फायदे

आपको बता दें कि Guest Wi-Fi इस्तेमाल करने के कई सारे फायदे होते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका पर्सनल नेटवर्क सेफ रहता है. मेहमान केवल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं आपके डिवाइस नहीं देख सकते.

इसके अलावा आज घरों में स्मार्ट बल्ब, CCTV कैमरे, स्मार्ट स्पीकर और दूसरे IoT डिवाइस तेजी से बढ़ रहे हैं. Guest Wi-Fi इनके लिए एक्सट्रा सेफ्टी लेयर उपलब्ध कराता है.

अगर किसी मेहमान को दिया गया Guest Wi-Fi पासवर्ड पब्लिक हो जाए तो आप केवल Guest Network का पासवर्ड बदल सकते हैं. मेन Wi-Fi नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होगा.

कई राउटर Guest Wi-Fi पर स्पीड लिमिट, इस्तेमाल करने का समय और कनेक्टेड डिवाइस की संख्या को तय करने की भी सुविधा देते हैं. इससे मेन नेटवर्क की स्पीड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता.

एक गलती से कैसे खतरे में पड़ सकता है पूरा नेटवर्क

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप सभी लोगों को अपने मेन Wi-Fi का पासवर्ड दे देते हैं तो कई तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं. किसी इनफेक्टेड फोन या लैपटॉप से वायरस आपके नेटवर्क तक पहुंच सकता है. इसके साथ ही नेटवर्क पर मौजूद दूसरे डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश भी की जा सकती है. फाइल शेयरिंग ऑन होने पर पर्सनल डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है.

IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट कैमरा या स्मार्ट लॉक, साइबर हमले का निशाना बन सकते हैं.

बार-बार पासवर्ड शेयर करने से उसके लीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है.





इसी वजह से साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट मेन नेटवर्क और गेस्ट नेटवर्क को अलग रखने की सलाह देते हैं.

कैसे ऑन करें Guest Wi-Fi?

अब आपको बता दें कि अगर आपका राउटर ये सुविधा देता है तो इसे कुछ आसान स्टेप्स में ऑन कर सकते हैं.

राउटर के एडमिन पेज में लॉग इन करें.

Wireless या Wi-Fi Settings में जाएं.

Guest Network या Guest Wi-Fi ऑप्शन चुनें.

इसे Enable करें.

अलग नाम (SSID) और मजबूत पासवर्ड सेट करें.

अगर उपलब्ध हो तो Client Isolation या Access Local Network Disable ऑप्शन भी ऑन करें.

इसके बाद मेहमानों को केवल Guest Wi-Fi का पासवर्ड दें.

इन बातों का रखें ध्यान

Guest Wi-Fi का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए.

मेन Wi-Fi और Guest Wi-Fi का पासवर्ड एक जैसा बिलकुल न रखें.

जरूरत न होने पर Guest Network को बंद कर दें.

समय-समय पर राउटर का फर्मवेयर अपडेट करते रहें.

राउटर का डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड बदलना न भूलें.

WPA2 या WPA3 सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें.

क्या हर राउटर में Guest Wi-Fi मिलता है?

ऐसा नहीं है. दरअसल, पुराने या एंट्री-लेवल राउटर में ये फीचर नहीं मिलता है. हालांकि आज आने वाले ज्यादातर डुअल-बैंड और Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 तथा Wi-Fi 7 राउटर में Guest Wi-Fi का फीचर उपलब्ध होता है. अगर आपके घर में कई स्मार्ट डिवाइस हैं या अक्सर मेहमान आते हैं तो आपको अपने घर में ऐसा राउटर इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें Guest Wi-Fi का फीचर मिले.

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