WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाट्सएप वेब पर अब सीधा ऑडियो-वीडियो कॉलिंग सपोर्ट उपलब्ध।

कॉल ट्रांसफर और ग्रुप कॉल्स के लिए वेटिंग रूम सुविधा मिली।

बैकग्राउंड नॉइज सप्रेशन से बातचीत की गुणवत्ता बेहतर होगी।

WhatsApp Web Audio-Video Calling Support: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार व्हाट्सऐप वेब पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट आ गया है. अब आपको व्हाट्सऐप के जरिए किसी से ऑडियो या वीडियो कॉल पर बात करने के लिए फोन या डेस्कटॉप ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ कंपनी ने कई और अपडेट्स का भी ऐलान किया है, जिनमें कॉल ट्रांसफर, ग्रुप कॉल्स के लिए वेटिंग रूम और कॉल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बैकग्राउंड नॉइस सप्रेशन आदि शामिल हैं. आइए एक-एक कर इन सारे फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं.

WhatsApp Web Audio-Video Calling

नए अपडेट्स में सबसे बड़ा एडिशन ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट का है. अभी तक कंप्यूटर के जरिए किसी को वॉइस या वीडियो कॉल करने के लिए डेस्कटॉप ऐप की जरूरत पड़ती थी. अब इस जरूरत को खत्म कर दिया गया है. यूजर बिना कोई ऐप डाउनलोड किए WhatsApp Web से ही यह काम कर सकेंगे. पिछले काफी समय से इस फीचर पर काम चल रहा था. ग्रुप चैट के लिए इस फीचर को जून में लॉन्च कर दिया गया था और अब यह वन-टू-वन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है. कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट कर रही है और अगले कुछ दिनों में यह सारे यूजर्स के अवेलेबल हो जाएगा.

वेब कॉलिंग में मिलेंगे ये फीचर

Call Transfer

कॉलिंग सपोर्ट के साथ व्हाट्सऐप ने नए कॉल ट्रांसफर फीचर को भी पेश कर दिया है. जैसा नाम से ही जाहिर है, आप इसकी मदद से ऑनगोइंग कॉल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर कर सकते हैं. अभी तक यह होता है कि अगर आप फोन पर व्हाट्सऐप के जरिए किसी से बात कर रहे हैं तो उस कॉल को डेस्कटॉप या दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. डेस्कटॉप से कॉल करने के लिए आपको फोन पर चल रही वॉइस या वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है. अब यह झंझट खत्म हो गया है. आप फोन पर चल रही कॉल को डिस्कनेक्ट किए बिना डेस्कटॉप पर ट्रासंफर कर पाएंगे.



Waiting Room

व्हाट्सऐप ने ग्रुप कॉल्स के लिए Waiting Room फीचर को इंट्रोड्यूस किया है. अब ग्रुप कॉल ज्वॉइन करने वाले यूजर पहले वेटिंग रूम में एंटर करेंगे. इसके बाद कॉल का होस्ट या ऑर्गेनाइजर यह डिसाइड कर पाएगा कि उन्हें कॉल में एंट्री देनी है या नहीं. यह गूगल मीट और जूम कॉल पर मिलने वाले वेटिंग रूम जैसा फीचर है. इस फीचर की मदद से यूजर्स को ग्रुप कॉल के दौरान ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और वो अनवॉन्टेड पार्टिसिपेंट्स को कॉल से बाहर रख सकेंगे.

Background Noise Suppression

अब अगर आप किसी भीड़भाड़ या शोर-शराबे वाली जगह पर खड़े होकर भी किसी को व्हाट्सऐप कॉल करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज एकदम साफ सुनाई देगी. इसके लिए व्हाट्सऐप नया Background Noise Suppression फीचर लेकर आई है. यह वॉइस और वीडियो कॉल के दौरान सराउंडिंग साउंड को कम कर देता है, जिससे बातचीत आसान होती है और शोर के बीच भी यूजर एक-दूसरे की बात आसानी से सुन पाएंगे. यह फीचर उन लोगों के बड़े काम आएगा, जो कैफे, एयरपोर्ट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का यूज करते हुए व्हाट्सऐप के जरिए अपने कॉन्टैक्स्ट्स से बात करते हैं.



गूगल मीट और जूम को टक्कर देगी व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप ने लंबे समय बाद कॉलिंग क्वालिटी पर काम करना शुरू कर दिया है और अब इसका सीधा मुकाबला जूम और गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स से होगा. लंबे समय से इन फीचर्स का इंतजार किया जा रहा था और अब इनके आने के बाद दोस्तों के बीच हंसी-मजाक से लेकर ऑफिस के कामों तक व्हाट्सऐप वेब पर आए ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर का यूज किया जा सकेगा. बता दें कि देश और दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग व्हाट्सऐप यूज करते हैं और कंपनी को गूगल मीट और जूम की तरह अपनी जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

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