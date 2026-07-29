#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म

WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म

WhatsApp Web Audio-Video Calling Support: मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने लंबे इंतजार के बाद एक बड़े काम के फीचर को रोल आउट कर दिया है. अब व्हाट्सऐप वेब के जरिए भी ऑडियो-वीडियो कॉल की जा सकेगी.

Written By : एबीपी टेक डेस्क |  Updated at : 29 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • व्हाट्सएप वेब पर अब सीधा ऑडियो-वीडियो कॉलिंग सपोर्ट उपलब्ध।
  • कॉल ट्रांसफर और ग्रुप कॉल्स के लिए वेटिंग रूम सुविधा मिली।
  • बैकग्राउंड नॉइज सप्रेशन से बातचीत की गुणवत्ता बेहतर होगी।

WhatsApp Web Audio-Video Calling Support: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार व्हाट्सऐप वेब पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट आ गया है. अब आपको व्हाट्सऐप के जरिए किसी से ऑडियो या वीडियो कॉल पर बात करने के लिए फोन या डेस्कटॉप ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ कंपनी ने कई और अपडेट्स का भी ऐलान किया है, जिनमें कॉल ट्रांसफर, ग्रुप कॉल्स के लिए वेटिंग रूम और कॉल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बैकग्राउंड नॉइस सप्रेशन आदि शामिल हैं. आइए एक-एक कर इन सारे फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं.

WhatsApp Web Audio-Video Calling

नए अपडेट्स में सबसे बड़ा एडिशन ऑडियो और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट का है. अभी तक कंप्यूटर के जरिए किसी को वॉइस या वीडियो कॉल करने के लिए डेस्कटॉप ऐप की जरूरत पड़ती थी. अब इस जरूरत को खत्म कर दिया गया है. यूजर बिना कोई ऐप डाउनलोड किए WhatsApp Web से ही यह काम कर सकेंगे. पिछले काफी समय से इस फीचर पर काम चल रहा था. ग्रुप चैट के लिए इस फीचर को जून में लॉन्च कर दिया गया था और अब यह वन-टू-वन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है. कंपनी इसे चरणबद्ध तरीके से रोल आउट कर रही है और अगले कुछ दिनों में यह सारे यूजर्स के अवेलेबल हो जाएगा.

वेब कॉलिंग में मिलेंगे ये फीचर

  • स्क्रीन शेयरिंग और रिएक्शन
  • डेडिकेटिड कॉल टैब्स
  • टाइम पर कोई लिमिट नहीं
  • ऑडियो-वीडियो कॉल के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं
  • एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन

Call Transfer

कॉलिंग सपोर्ट के साथ व्हाट्सऐप ने नए कॉल ट्रांसफर फीचर को भी पेश कर दिया है. जैसा नाम से ही जाहिर है, आप इसकी मदद से ऑनगोइंग कॉल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर कर सकते हैं. अभी तक यह होता है कि अगर आप फोन पर व्हाट्सऐप के जरिए किसी से बात कर रहे हैं तो उस कॉल को डेस्कटॉप या दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. डेस्कटॉप से कॉल करने के लिए आपको फोन पर चल रही वॉइस या वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है. अब यह झंझट खत्म हो गया है. आप फोन पर चल रही कॉल को डिस्कनेक्ट किए बिना डेस्कटॉप पर ट्रासंफर कर पाएंगे.
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म

Waiting Room

व्हाट्सऐप ने ग्रुप कॉल्स के लिए Waiting Room फीचर को इंट्रोड्यूस किया है. अब ग्रुप कॉल ज्वॉइन करने वाले यूजर पहले वेटिंग रूम में एंटर करेंगे. इसके बाद कॉल का होस्ट या ऑर्गेनाइजर यह डिसाइड कर पाएगा कि उन्हें कॉल में एंट्री देनी है या नहीं. यह गूगल मीट और जूम कॉल पर मिलने वाले वेटिंग रूम जैसा फीचर है. इस फीचर की मदद से यूजर्स को ग्रुप कॉल के दौरान ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और वो अनवॉन्टेड पार्टिसिपेंट्स को कॉल से बाहर रख सकेंगे.

Background Noise Suppression

अब अगर आप किसी भीड़भाड़ या शोर-शराबे वाली जगह पर खड़े होकर भी किसी को व्हाट्सऐप कॉल करते हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज एकदम साफ सुनाई देगी. इसके लिए व्हाट्सऐप नया Background Noise Suppression फीचर लेकर आई है. यह वॉइस और वीडियो कॉल के दौरान सराउंडिंग साउंड को कम कर देता है, जिससे बातचीत आसान होती है और शोर के बीच भी यूजर एक-दूसरे की बात आसानी से सुन पाएंगे. यह फीचर उन लोगों के बड़े काम आएगा, जो कैफे, एयरपोर्ट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का यूज करते हुए व्हाट्सऐप के जरिए अपने कॉन्टैक्स्ट्स से बात करते हैं.
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म

गूगल मीट और जूम को टक्कर देगी व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप ने लंबे समय बाद कॉलिंग क्वालिटी पर काम करना शुरू कर दिया है और अब इसका सीधा मुकाबला जूम और गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स से होगा. लंबे समय से इन फीचर्स का इंतजार किया जा रहा था और अब इनके आने के बाद दोस्तों के बीच हंसी-मजाक से लेकर ऑफिस के कामों तक व्हाट्सऐप वेब पर आए ऑडियो और वीडियो कॉल फीचर का यूज किया जा सकेगा. बता दें कि देश और दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग व्हाट्सऐप यूज करते हैं और कंपनी को गूगल मीट और जूम की तरह अपनी जगह बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. 

ये भी पढ़ें-

क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ

Published at : 29 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
WhatsApp WhatsApp Web TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म
WhatsApp Web पर आया ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, App की जरूरत खत्म
टेक्नोलॉजी
क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ
क्या पेपर लीक रोकने में मदद कर सकती है टेक्नोलॉजी? जानें सबकुछ
टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर कैसे लगते हैं विज्ञापन? जानें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी
सोशल मीडिया पर कैसे लगते हैं विज्ञापन? जानें प्रोसेस और टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
आ रही इंडिपेंडेंस डे, Amazon, Flipkart और Myntra पर मिलेंगे शानदार Offers
आ रही इंडिपेंडेंस डे, Amazon, Flipkart और Myntra पर मिलेंगे शानदार Offers
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
जम्मू और कश्मीर
'अफसोस मत जताइए, माफी मांगिए', महबूबा मुफ्ती की सफाई पर भड़के उमर अब्दुल्ला
'माफी कहां है?' महबूबा मुफ्ती की सफाई पर भड़के उमर अब्दुल्ला
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
स्पोर्ट्स
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget