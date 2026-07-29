उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है. राजभर ने पूर्व शिक्षा मँत्री धर्मेंद्र प्रधान की जाति का जिक्र करते हुए सपा मुखिया से बड़ा सवाल किया है.

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सवाल करते हुए पूछा है कि अगर वो यादव जाति से आते तो भी क्या वो इसी तरह उनका इस्तीफा मांगते. राजभर ने कहा कि वो कुर्मी है इसलिए उनपर इस्तीफा देने के लिए अखिलेश यादव इतने आक्रामक थे.

अखिलेश यादव से पूछा सवाल

राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा- 'मित्र, अखिलेश यादव जी, आपसे एक प्रश्न है. अगर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी की जाति 'कुर्मी' की जगह 'यादव' होती, तो आपका रुख क्या होता? क्या आप इस्तीफ़ा मांगते या उनका बचाव करते? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, मित्र.'

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बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शुरू से ही नीट पेपर लीक को लेकर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ थे. उन्होंने छात्रों की मांगों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का पूरा समर्थन करते हुए सदन में भी आवाज़ उठाई थी. डिंपल यादव समेत सपा के कई सांसद भी छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचे थे. जिसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया था.

छात्रों के आंदोलन और तमाम विरोधी दलों के एक सुर में आवाज़ उठाने के बाद सरकार पर चौतरफा दबाव बढ़ गया. कोई भी बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मानने को तैयार नहीं था. जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए. यहीं नहीं इस्तीफा देने के बाद अगले दिन जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो वहां उनका स्वागत किया गया, जिस पर विरोधी दलों ने तीखा हमला किया है.

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