हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Voice Scam: सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से

AI Voice Scam: सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से

AI Voice Scam: एआई वॉइस क्लोनिंग की मदद से स्कैमर्स लोगों के करीबी की नकली आवाज बनाकर ठगी कर रहे हैं. थोड़ी सावधानी और सही पहचान ऐसे साइबर फ्रॉड से बचा सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 05 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

AI Voice Scam: फोन पर आपके बेटे या बेटी की आवाज सुनाई दे और वो घबराते हुए कहे कि वो मुसीबत में है और तुरंत पैसे चाहिए ऐसे में कोई भी मां-बाप बिना सोचे पैसे भेज देंगे. लेकिन आजकल यह आवाज असली नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई नकली आवाज हो सकती है. यह नया स्कैम इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों के बैंक खाते मिनटों में खाली हो रहे हैं. आइए जानते हैं यह स्कैम काम कैसे करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है. 

कैसे काम करता है यह स्कैम?

इस स्कैम के पीछे की तकनीक बेहद खतरनाक है. शोध बताते हैं कि किसी भी इंसान की आवाज का क्लोन बनाने के लिए अब सिर्फ तीन सेकंड की ऑडियो क्लिप ही काफी है, और यह क्लोन करीब पचासी प्रतिशत तक असली आवाज जैसा लगता है. स्कैमर्स यह आवाज आपके सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो, रील्स या वॉइस नोट्स से चुरा लेते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब यह नकली आवाजें इतनी असली लगती हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते कि यह किसी इंसान की आवाज है या मशीन की बनाई हुई.  स्कैमर आपके किसी करीबी रिश्तेदार की आवाज की नकल करके फोन करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी दुर्घटना, गिरफ्तारी या किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है और उसे फौरन पैसों की जरूरत है. कई मामलों में स्कैमर बैंक अधिकारी या पुलिस अफसर बनकर भी फोन करते हैं और खाते में गड़बड़ी बताकर ओटीपी या पासवर्ड मांगते हैं. 

यह भी पढ़ेंः Telegram की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने पाइरेटेड फिल्में हटाने के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

दुनिया भर में बढ़ रहा खतरा

यह समस्या पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की मदद से होने वाली वॉइस फ्रॉड कॉल्स में साल दो हजार पच्चीस में करीब चार सौ बयालीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है. बड़ी कंपनियों और बैंकों को भी इससे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि स्कैमर्स अधिकारियों की आवाज की नकल करके पैसे ट्रांसफर करवाने में भी कामयाब हो जाते हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के स्कैम में बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा निशाना बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों या पोते-पोतियों की आवाज सुनकर तुरंत भावुक हो जाते हैं और बिना सोचे-समझे पैसे भेज देते हैं. 

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

इस स्कैम से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी तरीके अपनाए जा सकते हैं.  सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है अपने परिवार में एक गुप्त कोडवर्ड तय करना, जिसे सिर्फ घर के लोग जानते हों. अगर कोई इमरजेंसी कॉल आए और सामने वाला व्यक्ति वो कोडवर्ड नहीं बता पाए, तो समझ जाइए कि यह स्कैम है. इसके अलावा अगर कोई अनजान नंबर से कॉल आए और घबराहट भरी आवाज में पैसे मांगे, तो तुरंत पैसे भेजने की बजाय फोन काटकर उस व्यक्ति को उसके जाने-पहचाने नंबर पर वापस कॉल करके सच्चाई जांच लें. 

यह भी पढ़ेंः चीन की छतों से हो रही बारिश! इस नई Cooling Technology से सबको कर दिया हैरान

Published at : 05 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Technology News AI Voice Scam AI Voice Cloning Artificial Intelligence Fraud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Instagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स
Instagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स
टेक्नोलॉजी
AI Voice Scam: सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से
सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें
iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें
टेक्नोलॉजी
क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम
क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
बॉलीवुड
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
इंडिया
'सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ', रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील
'सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ', रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
शिक्षा
Jobs 2026 : कोडिंग हुई पुरानी! 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली हैं ये डिग्रियां, करना भी बेहद आसान
कोडिंग हुई पुरानी! 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली हैं ये डिग्रियां, करना भी बेहद आसान
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
ABP NEWS
जड़ से उखड़े एक पेड़ ने कैसे चार कारों को अपनी चपेट में ले लिया
जड़ से उखड़े एक पेड़ ने कैसे चार कारों को अपनी चपेट में ले लिया
ABP NEWS
कैसे एक अकेले पेड़ ने तबाही मचाई
कैसे एक अकेले पेड़ ने तबाही मचाई
ABP NEWS
दिल्ली की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
दिल्ली की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
Embed widget