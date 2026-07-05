सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से

AI Voice Scam: फोन पर आपके बेटे या बेटी की आवाज सुनाई दे और वो घबराते हुए कहे कि वो मुसीबत में है और तुरंत पैसे चाहिए ऐसे में कोई भी मां-बाप बिना सोचे पैसे भेज देंगे. लेकिन आजकल यह आवाज असली नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई नकली आवाज हो सकती है. यह नया स्कैम इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों के बैंक खाते मिनटों में खाली हो रहे हैं. आइए जानते हैं यह स्कैम काम कैसे करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

कैसे काम करता है यह स्कैम?

इस स्कैम के पीछे की तकनीक बेहद खतरनाक है. शोध बताते हैं कि किसी भी इंसान की आवाज का क्लोन बनाने के लिए अब सिर्फ तीन सेकंड की ऑडियो क्लिप ही काफी है, और यह क्लोन करीब पचासी प्रतिशत तक असली आवाज जैसा लगता है. स्कैमर्स यह आवाज आपके सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो, रील्स या वॉइस नोट्स से चुरा लेते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब यह नकली आवाजें इतनी असली लगती हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते कि यह किसी इंसान की आवाज है या मशीन की बनाई हुई. स्कैमर आपके किसी करीबी रिश्तेदार की आवाज की नकल करके फोन करते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी दुर्घटना, गिरफ्तारी या किसी बड़ी मुसीबत में फंसा है और उसे फौरन पैसों की जरूरत है. कई मामलों में स्कैमर बैंक अधिकारी या पुलिस अफसर बनकर भी फोन करते हैं और खाते में गड़बड़ी बताकर ओटीपी या पासवर्ड मांगते हैं.

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दुनिया भर में बढ़ रहा खतरा

यह समस्या पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की मदद से होने वाली वॉइस फ्रॉड कॉल्स में साल दो हजार पच्चीस में करीब चार सौ बयालीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है. बड़ी कंपनियों और बैंकों को भी इससे भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि स्कैमर्स अधिकारियों की आवाज की नकल करके पैसे ट्रांसफर करवाने में भी कामयाब हो जाते हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि इस तरह के स्कैम में बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा निशाना बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों या पोते-पोतियों की आवाज सुनकर तुरंत भावुक हो जाते हैं और बिना सोचे-समझे पैसे भेज देते हैं.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

इस स्कैम से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी तरीके अपनाए जा सकते हैं. सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है अपने परिवार में एक गुप्त कोडवर्ड तय करना, जिसे सिर्फ घर के लोग जानते हों. अगर कोई इमरजेंसी कॉल आए और सामने वाला व्यक्ति वो कोडवर्ड नहीं बता पाए, तो समझ जाइए कि यह स्कैम है. इसके अलावा अगर कोई अनजान नंबर से कॉल आए और घबराहट भरी आवाज में पैसे मांगे, तो तुरंत पैसे भेजने की बजाय फोन काटकर उस व्यक्ति को उसके जाने-पहचाने नंबर पर वापस कॉल करके सच्चाई जांच लें.

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