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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन की छतों से हो रही बारिश! इस नई Cooling Technology से सबको कर दिया हैरान

चीन की छतों से हो रही बारिश! इस नई Cooling Technology से सबको कर दिया हैरान

China New Cooling Technology: ये टेक्नोलॉजी इवैपोरेटिव कूलिंग (Evaporative Cooling) के सिद्धांत पर बेस्ड है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
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  • पानी भाप बनकर उड़ जाता, लोग नहीं भीगते।

China New Cooling Technology: आज भारत ही नहीं बल्कि आस-पास के देश भी भीषण गर्मी से परेशान हैं. हालांकि, आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है जिसकी मदद से लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है. मार्केट में एसी से लेकर कूलर और पोर्बेटब एसी जैसे कई डिवाइस मौजूद हैं जो लोगों को गर्मी से राहत देने का काम करते हैं. लेकिन अब चीन ने गर्मी से राहत पाने के लिए एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली जिसे देख सब लोग हैरान हो गए हैं. आइए जानते हैं क्या है ये नई टेक्नोलॉजी.

चीन में हो रही छतों से बारिश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन के शांक्सी प्रांत के युन्चेंग शहर के कई रिहायशी इमारतों की छतों पर खास मिस्ट (Mist) सिस्टम लगाए गए हैं जो हवा में बेहद महीन पानी की फुहार छोड़ते हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इमारतों की छतों से बारिश हो रही हो.

क्या है ये टेक्नोलॉजी

दरअसल, ये टेक्नोलॉजी इवैपोरेटिव कूलिंग (Evaporative Cooling) के सिद्धांत पर बेस्ड है. जानकारी के अनुसार, चीन में छतों पर एक हाई-प्रेशर नोजल लगाए गए हैं जो हवा में पानी की बौछार करते हैं. अब होता ये है कि पानी की छोटी बूंदें हवा में मौजूद गर्मी को भी अपने साथ लेकर वाष्प बनकर आसपास के तापमान को कम करने का काम करते हैं.

कम बिजली होती है खर्च

बता दे कि ये सिस्टम पुराने एसी के मुकाबले काफी प्रभावी माना जा रहा है. जहां एक तरफ एसी में मौजूद कंप्रेसर ज्यादा बिजली की खपत करता है वहीं ये मिस्टिंग सिस्टम हाई-प्रेशर पंप और नोजल के जरिए काम करता है जो एसी के मुकाबले कम बिजली खपत करता है. साथ ही ये सिस्टम बड़े स्तर पर लोगों के आसापास के तापमान को कम करने का काम करती है. वहीं, एसी एक छोटे से कमरे को ठंड़ा करता है.

कम हो गया तापमान

मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आसपास के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री की कमी देखी गई है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से घनी आबादी में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिल रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस बारिश में कोई भी इंसान भीगता नहीं है. क्योंकि पानी की बूंदें जमीन पर आने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं और नीचे खड़े लोगों को तापमान में गिरावट महसूस होने लगता है.

चीन ने इस टेक्नोलॉजी को बढ़ते हीटवेव और गर्मी से परेशान लोगों के लिए इस्तेमाल किया है. बता दें कि चीन हमेशा से ही अपने नए तरीकों और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. अब तापमान को कम करने की चीन की ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पर भी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI China Cooling Technology
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