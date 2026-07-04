चीन की छतों से हो रही बारिश! इस नई Cooling Technology से सबको कर दिया हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पानी भाप बनकर उड़ जाता, लोग नहीं भीगते।

China New Cooling Technology: आज भारत ही नहीं बल्कि आस-पास के देश भी भीषण गर्मी से परेशान हैं. हालांकि, आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है जिसकी मदद से लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है. मार्केट में एसी से लेकर कूलर और पोर्बेटब एसी जैसे कई डिवाइस मौजूद हैं जो लोगों को गर्मी से राहत देने का काम करते हैं. लेकिन अब चीन ने गर्मी से राहत पाने के लिए एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी खोज निकाली जिसे देख सब लोग हैरान हो गए हैं. आइए जानते हैं क्या है ये नई टेक्नोलॉजी.

चीन में हो रही छतों से बारिश

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन के शांक्सी प्रांत के युन्चेंग शहर के कई रिहायशी इमारतों की छतों पर खास मिस्ट (Mist) सिस्टम लगाए गए हैं जो हवा में बेहद महीन पानी की फुहार छोड़ते हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इमारतों की छतों से बारिश हो रही हो.

क्या है ये टेक्नोलॉजी

A residential complex in #Yuncheng, #China's #Shanxi Province, has gone viral online for using rooftop mist systems to cool down the surrounding area. Tap the video to see how it works ↓ #trending



Video: Facebook pic.twitter.com/50aqNMne7Z — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) July 3, 2026

दरअसल, ये टेक्नोलॉजी इवैपोरेटिव कूलिंग (Evaporative Cooling) के सिद्धांत पर बेस्ड है. जानकारी के अनुसार, चीन में छतों पर एक हाई-प्रेशर नोजल लगाए गए हैं जो हवा में पानी की बौछार करते हैं. अब होता ये है कि पानी की छोटी बूंदें हवा में मौजूद गर्मी को भी अपने साथ लेकर वाष्प बनकर आसपास के तापमान को कम करने का काम करते हैं.

कम बिजली होती है खर्च

बता दे कि ये सिस्टम पुराने एसी के मुकाबले काफी प्रभावी माना जा रहा है. जहां एक तरफ एसी में मौजूद कंप्रेसर ज्यादा बिजली की खपत करता है वहीं ये मिस्टिंग सिस्टम हाई-प्रेशर पंप और नोजल के जरिए काम करता है जो एसी के मुकाबले कम बिजली खपत करता है. साथ ही ये सिस्टम बड़े स्तर पर लोगों के आसापास के तापमान को कम करने का काम करती है. वहीं, एसी एक छोटे से कमरे को ठंड़ा करता है.

कम हो गया तापमान

मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आसपास के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री की कमी देखी गई है. इस टेक्नोलॉजी की मदद से घनी आबादी में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिल रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस बारिश में कोई भी इंसान भीगता नहीं है. क्योंकि पानी की बूंदें जमीन पर आने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं और नीचे खड़े लोगों को तापमान में गिरावट महसूस होने लगता है.

चीन ने इस टेक्नोलॉजी को बढ़ते हीटवेव और गर्मी से परेशान लोगों के लिए इस्तेमाल किया है. बता दें कि चीन हमेशा से ही अपने नए तरीकों और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. अब तापमान को कम करने की चीन की ये टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पर भी लोगों को काफी पसंद आ रही है.

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