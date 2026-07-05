हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स

Instagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स

Instagram Edits Update : अब कंपनी ने इस ऐप में कई ऐसे नए अपडेट जोड़े हैं, जिनकी मदद से कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो एडिट करने और अलग-अलग भाषाओं के यूजर्स तक पहुंचने में आसानी होगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

Instagram Edits Update : सोशल मीडिया पर बेहतर वीडियो बनाना अब पहले से ज्यादा आसान होने वाला है. Instagram अपने वीडियो एडिटिंग ऐप Edits को लगातार नए फीचर्स के साथ बेहतर बना रहा है. अब कंपनी ने इस ऐप में कई ऐसे नए अपडेट जोड़े हैं, जिनकी मदद से कंटेंट क्रिएटर्स को वीडियो एडिट करने और अलग-अलग भाषाओं के यूजर्स तक पहुंचने में आसानी होगी. इसमें सबसे बड़ा अपडेट Bilingual Captions का है, जिससे अब एक ही वीडियो में दो भाषाओं में कैप्शन दिखाए जा सकेंगे. इसके अलावा नए क्रिएटिव टूल्स, टेम्पलेट फीचर्स और नए साउंड इफेक्ट्स भी जोड़े गए हैं. तो आइए जानते हैं कि  Instagram Edits के इस नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलने वाला है.

अब 15 भाषाओं में मिलेगा Bilingual Captions फीचर

Instagram ने Threads पर जानकारी दी है कि अब Edits ऐप में Bilingual Captions का फीचर जोड़ दिया गया है. इस फीचर की मदद से वीडियो का कैप्शन अपने आप दूसरी भाषा में भी दिखाया जा सकेगा. अब अलग-अलग भाषा के यूजर्स को कैप्शन लिखने के लिए किसी दूसरे ट्रांसलेशन ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिलहाल यह फीचर 15 भाषाओं में उपलब्ध है. इनमें अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, कोरियन, जापानी, थाई, इंडोनेशियन, रूसी, बंगाली, गुजराती और कन्नड़ शामिल हैं. 

Instagram Edits के इस नए अपडेट में क्या-क्या नया मिलने वाला है?

Bilingual Captions के अलावा Instagram ने Edits ऐप में कई नए क्रिएटिव फीचर्स भी जोड़े हैं. अब यूजर्स पहले से ज्यादा बेहतर वीडियो टेम्पलेट तैयार कर सकेंगे. इसके लिए Overlay Support दिया गया है, जिससे वीडियो में अलग-अलग एलिमेंट्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं. इसके साथ ही Lock Clip फीचर भी दिया गया है. इसकी मदद से किसी खास क्लिप को लॉक किया जा सकता है, जिससे एडिटिंग के दौरान उसमें कोई बदलाव न हो. Instagram ने इस अपडेट में Seasonal Sound Effects नाम का नया फीचर भी जोड़ा है. इसके तहत यूजर्स को गर्मियों से जुड़े कई नए साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, जिन्हें वीडियो में इस्तेमाल करके कंटेंट को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें - WhatsApp Username Feature: व्हाट्सएप के 'यूजरनेम' फीचर पर भारत ने क्यों लगाई रोक, क्या फोन नंबर छिपाना भी क्राइम? 

Edits ऐप क्या-क्या सुविधाएं देता है?

Meta ने Edits ऐप को पिछले साल जनवरी में लॉन्च किया था. यह ऐप खास तौर पर शॉर्ट वीडियो बनाने और एडिट करने के लिए तैयार किया गया है.  इस ऐप की मदद से यूजर्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, Single Frame Precision Editing कर सकते हैं और बिना किसी वॉटरमार्क के 4K क्वालिटी में अधिकतम 10 मिनट तक के वीडियो मुफ्त में एक्सपोर्ट कर सकते हैं.

Instagram Edits को स्मार्ट बनाने के लिए किन चीजों पर चल रहा है काम?

पिछले महीने लॉस एंजिलिस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान Meta ने Edits ऐप के लिए आने वाले कुछ नए फीचर्स की भी घोषणा की थी. इनमें सबसे खास AI Assistant होगा. यह AI Assistant Instagram के परफॉर्मेंस डेटा का विश्लेषण करेगा. यह बताएगा कि कौन-सी वीडियो बेहतर प्रदर्शन कर रही है, किस वीडियो में दर्शकों ने ज्यादा समय बिताया और कौन-सी वीडियो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. इसके अलावा AI नए कंटेंट आइडिया देगा, ट्रेंडिंग ऑडियो और यूजर की पिछली पोस्ट के आधार पर सुझाव भी देगा. Instagram ने यह भी साफ किया है कि Edits ऐप का Desktop Version भी तैयार किया जा रहा है. इसके आने के बाद क्रिएटर्स कंप्यूटर की बड़ी स्क्रीन पर ज्यादा आसानी और बेहतर कंट्रोल के साथ वीडियो एडिट कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें - चीन की छतों से हो रही बारिश! इस नई Cooling Technology से सबको कर दिया हैरान

Published at : 05 Jul 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Tech Instagram New Features Instagram Edits Instagram Edits Update Instagram 15 Languages Instagram New Update 2026 Bilingual Captions Instagram Creative Tools
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Instagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स
Instagram Edits हुआ और स्मार्ट, अब 15 भाषाओं में कैप्शन के साथ मिलेंगे नए क्रिएटिव टूल्स
टेक्नोलॉजी
AI Voice Scam: सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से
सावधान! एआई वॉयस क्लोनिंग से मिनटों में खाली हो रहे बैंक खाते, ऐसे बचें इस नए स्कैम से
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें
iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें
टेक्नोलॉजी
क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम
क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
बिहार
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
RJD आज मना रही 30वां स्थापना दिवस, लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम दिया संदेश
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
बॉलीवुड
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
देखें आमिर खान की दुल्हनियां की खूबसूरत तस्वीरें, गौरी स्प्रैट 47 की उम्र में दिखती हैं इतनी गॉर्जियस
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
इंडिया
'सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ', रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील
'सोनिया गांधी पर भरोसा रखो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ', रेवंत रेड्डी ने जनता से की अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
शिक्षा
Jobs 2026 : कोडिंग हुई पुरानी! 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली हैं ये डिग्रियां, करना भी बेहद आसान
कोडिंग हुई पुरानी! 2026 में नौकरियों की गारंटी देने वाली हैं ये डिग्रियां, करना भी बेहद आसान
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
ABP NEWS
जड़ से उखड़े एक पेड़ ने कैसे चार कारों को अपनी चपेट में ले लिया
जड़ से उखड़े एक पेड़ ने कैसे चार कारों को अपनी चपेट में ले लिया
ABP NEWS
कैसे एक अकेले पेड़ ने तबाही मचाई
कैसे एक अकेले पेड़ ने तबाही मचाई
ABP NEWS
दिल्ली की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
दिल्ली की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।
Embed widget