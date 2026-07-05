क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओप्पो वनप्लस और रियलमी के OS को ColorOS में मिलाएगी।

यह फैसला लागत और संसाधनों को बचाने के लिए लिया गया है।

वनप्लस भारत-चीन, रियलमी विदेशी बाजारों पर केंद्रित होगी।

वनप्लस सर्विस ओप्पो नेटवर्क में; रियलमी भी पहले लौटी है।

अब बहुत जल्द ऐसा हो सकता है, जब आपको रियलमी, ओप्पो और वनप्लस के फोन यूज करते समय कोई अंतर नजर न आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वनप्लस और रिलयमी जल्द ही अपनी-अपनी एंड्रॉयड स्किन को बंद कर सकती हैं. इन दोनों की पैरेंट कंपनी ओप्पो ने अपने स्मार्टफोन बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने का फैसला लिया है, जिसके कारण वनप्लस के फ्चूचर डिवाइस OxygenOS और रियलमी के Realme UI पर न चलकर ओप्पो की एंड्रॉयड स्किन ColorOS का यूज करेंगे. आसान भाषा में समझें तो वनप्लस और रिलयमी के भविष्य में लॉन्च होने वाले फोन में ओप्पो का ColorOS ही यूज होगा.

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओप्पो को अभी तीन अलग-अलग ColorOS, OxygenOS और Realme UI पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है. इस खर्चे को बचाने के लिए ओप्पो अलग-अलग एंड्रॉयड स्किन को बंद करना चाह रही है. इससे लागत के साथ-साथ कंपनी का टाइम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोशिशें भी बचेंगी. इसका फायदा यह होगा कि ओप्पो अपनी एंड्रॉयड स्किन ColorOS को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर पाएगी.

ये है ओप्पो की प्लानिंग

ओप्पो ने यह फैसला ऐसे समय लिया है, जब वह रियलमी और वनप्लस को अपने कोर ब्रांड के पास लाने की कोशिश कर रही है. कंपनी की नई प्लानिंग के तहत वनप्लस अब केवल भारत और चीन पर फोकस करेगी, जबकि चीन से अपना ध्यान हटाकर विदेशी मार्केट्स में अपनी जगह मजबूत करना चाह रही है. यह भी बताया जा रहा है कि वनप्लस की आफ्टर-सेल सर्विस सपोर्ट भी ओप्पो के सर्विस नेटवर्क में तहत आएगा और देश में वनप्लस के सर्विस सेंटर धीरे-धीरे बंद कर दिए जाएंगे. यानी अगर आपके वनप्लस फोन में कोई दिक्कत आती है तो आप उसे ओप्पो के सर्विस सेंटर पर दिखा सकेंगे. इसी तरह जर्मनी और स्पेन समेत कई देशों में वनप्लस की वेबसाइट से ओप्पो के प्रोडक्ट्स भी खरीदे जा सकते हैं.

जनवरी में ओप्पो के अंडर आई थी रिलयमी

बता दें कि इसी साल जनवरी में रियलमी अपनी अलग पहचान छोड़कर ओप्पो के पास वापस आई थी. यह कंपनी ओप्पो से ही निकली थी और अब एक बार फिर ओप्पो के पास ही लौट आई है. रियलमी की शुरुआत मई, 2018 में ही हुई थी और इसके फाउंडर स्काई ली पहले ओप्पो में ही काम करते थे. लगातार बढ़ते खर्चों को बचाने और संसाधनों को एक साथ लाने के लिए रियलमी ने वापस ओप्पो के साथ जुड़ने का फैसला लिया था.

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