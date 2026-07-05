हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें

iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें

iPhone 18 Price: आईफोन 18 की लॉन्चिंग अभी भले ही दूर है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशंस और एक्सपेक्टेड प्राइस सामने आ गए हैं. यह आईफोन लगभग 90,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च होगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 05 Jul 2026 10:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • iPhone 18 फरवरी-मार्च 2025 में ₹89,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा।
  • इसमें 6.3 इंच OLED, A20 चिप, 48MP डुअल रियर कैमरा मिलेगा।
  • बड़ी बैटरी, 25W वायरलेस चार्जिंग और नए AI फीचर्स उपलब्ध होंगे।
  • इसके साथ किफायती iPhone 18e और iPhone Air 2 भी लॉन्च होंगे।

iPhone 18 Price: ऐप्पल के iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस सीरीज के स्टैंडर्ड वेरिएंट iPhone 18 के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. 18 Pro मॉडल्स जहां इसी साल सितंबर में लॉन्च होंगे, वहीं iPhone 18 को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्चिंग में कई महीनों का समय बाकी होने के बावजूद इस आईफोन से जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. माना जा रहा है कि iPhone 18 भी iPhone 17 की तरह धमाकेदार होने वाला है. आइए जानते हैं कि इसके फीचर्स और कीमत से जुड़ी क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

iPhone 18 के स्पेसिफिकेशंस क्या रह सकते हैं?

कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 18 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल की तरह 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. यह 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आ सकता है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें A20 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. इसके डिजाइन और लुक में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन बैटरी पैक को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है. नया बैटरी पैक 25W वायरलेस मैग्सेफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल सकता है. नए आईफोन के कैमरा सेटअप के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं. अगर iPhone 18 की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 48MP का ही अल्ट्रावाइड एंगल लेंस मिलेगा. इसे नए एआई फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. फ्रंट में इसके 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा ही कंटिन्यू रहने की उम्मीद है.

भारत में कितनी रह सकती है कीमत?

यह बात अब लगभग तय हो चुकी है कि नए आईफोन बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होंगे. स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की कमी के कारण ऐप्पल अपने प्रोडक्ट्स मंहगे कर रही हैं और आईफोन पर इसका असर दिखेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 की शुरुआती कीमत 89,999 रह सकती है. यह iPhone 17 की शुरुआती कीमत के मुकाबले लगभग 7,000 रुपये ज्यादा है.

iPhone 18 के साथ ये दो और आईफोन भी होंगे लॉन्च

अगले साल फरवरी-मार्च में जब iPhone 18 लॉन्च होगा तो इसके साथ दो नए आईफोन और भी लॉन्च होंगे. इनमें से एक iPhone 18e होगा, जो स्टैंडर्ड आईफोन का एक किफायती वेरिएंट होगा. दूसरा आईफोन iPhone Air 2 होने जा रहा है, जो पिछले साल लॉन्च हुए iPhone Air का सेकंड जनरेशन वेरिएंट होगा. इसमें डुअल कैमरा सेटअप और बड़ी बैटरी जैसे धांसू अपग्रेड मिलने वाली हैं.

ये भी पढ़ें-

क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 10:47 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone 18
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें
iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें
टेक्नोलॉजी
क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम
क्या एक जैसे ही हो जाएंगे वनप्लस, रियलमी और ओप्पो के सारे फोन? कंपनी करने जा रही है यह काम
टेक्नोलॉजी
Smart Bulb या Smart Switch... कैसे काम करते हैं दोनों, आपके घर के लिए कौन ज्यादा बेहतर?
Smart Bulb या Smart Switch... कैसे काम करते हैं दोनों, आपके घर के लिए कौन ज्यादा बेहतर?
टेक्नोलॉजी
अब सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर बना सकेंगे मजेदार गेम्स! Meta ले आया ये नया ऐप, जानें कैसे करें इस्तेमाल
अब सिर्फ एक टेक्स्ट लिखकर बना सकेंगे मजेदार गेम्स! Meta ले आया ये नया ऐप, जानें कैसे करें इस्तेमाल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
बिहार
मॉनसून की बेरुखी से पूरे बिहार के लोगों का हाल गर्मी से बेहाल, बढ़ते तापमान से किसान भी परेशान
मॉनसून की बेरुखी से पूरे बिहार के लोगों का हाल गर्मी से बेहाल, बढ़ते तापमान से किसान भी परेशान
इंडिया
ममता बनर्जी की बंगाल चीफ ने छोड़ा साथ तो भड़कीं दीदी, बागियों को दी चुनौती, कहा- 'मुझे रोकने के लिए तो मारना...'
ममता की बंगाल चीफ ने छोड़ा साथ तो भड़कीं दीदी, बागियों को दी चुनौती- 'मुझे रोकने के लिए तो मारना...'
बॉलीवुड
पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस
पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई का 70 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से चल रही थीं बीमार, रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd T20 Date, Time, Venue: कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
कब-कहां कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20, यहां देखें पूरी डिटेल
विश्व
'नेतन्याहू को पता है असली बॉस कौन', ईरान से खींचतान के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, इजरायली PM ने मांगा मिलने का समय
'नेतन्याहू को पता है बॉस कौन', ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, इजरायली PM ने मांगा मिलने का समय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने
15 से 20 नींद की गोली फिर पति को उतारा था मौत के घाट, आगरा हत्याकांड का राज आया सामने
एग्रीकल्चर
पारंपरिक खेती छोड़ उगाएं सफेद बैंगन, हर मंडी में हाथों-हाथ बिकेगी पूरी फसल
पारंपरिक खेती छोड़ उगाएं सफेद बैंगन, हर मंडी में हाथों-हाथ बिकेगी पूरी फसल
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget