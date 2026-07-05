iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 फरवरी-मार्च 2025 में ₹89,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होगा।

इसमें 6.3 इंच OLED, A20 चिप, 48MP डुअल रियर कैमरा मिलेगा।

बड़ी बैटरी, 25W वायरलेस चार्जिंग और नए AI फीचर्स उपलब्ध होंगे।

इसके साथ किफायती iPhone 18e और iPhone Air 2 भी लॉन्च होंगे।

iPhone 18 Price: ऐप्पल के iPhone 18 Pro मॉडल्स की लॉन्चिंग अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस सीरीज के स्टैंडर्ड वेरिएंट iPhone 18 के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. 18 Pro मॉडल्स जहां इसी साल सितंबर में लॉन्च होंगे, वहीं iPhone 18 को अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा. लॉन्चिंग में कई महीनों का समय बाकी होने के बावजूद इस आईफोन से जुड़ी लीक्स लगातार सामने आ रही हैं. माना जा रहा है कि iPhone 18 भी iPhone 17 की तरह धमाकेदार होने वाला है. आइए जानते हैं कि इसके फीचर्स और कीमत से जुड़ी क्या-क्या जानकारी सामने आई है.

iPhone 18 के स्पेसिफिकेशंस क्या रह सकते हैं?

कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 18 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो मौजूदा मॉडल की तरह 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. यह 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आ सकता है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें A20 चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया जाएगा. इसके डिजाइन और लुक में कोई खास बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन बैटरी पैक को थोड़ा बड़ा किया जा सकता है. नया बैटरी पैक 25W वायरलेस मैग्सेफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिल सकता है. नए आईफोन के कैमरा सेटअप के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं. अगर iPhone 18 की बात करें तो इसके रियर में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 48MP का ही अल्ट्रावाइड एंगल लेंस मिलेगा. इसे नए एआई फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. फ्रंट में इसके 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा ही कंटिन्यू रहने की उम्मीद है.

भारत में कितनी रह सकती है कीमत?

यह बात अब लगभग तय हो चुकी है कि नए आईफोन बढ़ी हुई कीमतों पर लॉन्च होंगे. स्टोरेज और मेमोरी चिप्स की कमी के कारण ऐप्पल अपने प्रोडक्ट्स मंहगे कर रही हैं और आईफोन पर इसका असर दिखेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 की शुरुआती कीमत 89,999 रह सकती है. यह iPhone 17 की शुरुआती कीमत के मुकाबले लगभग 7,000 रुपये ज्यादा है.

iPhone 18 के साथ ये दो और आईफोन भी होंगे लॉन्च

अगले साल फरवरी-मार्च में जब iPhone 18 लॉन्च होगा तो इसके साथ दो नए आईफोन और भी लॉन्च होंगे. इनमें से एक iPhone 18e होगा, जो स्टैंडर्ड आईफोन का एक किफायती वेरिएंट होगा. दूसरा आईफोन iPhone Air 2 होने जा रहा है, जो पिछले साल लॉन्च हुए iPhone Air का सेकंड जनरेशन वेरिएंट होगा. इसमें डुअल कैमरा सेटअप और बड़ी बैटरी जैसे धांसू अपग्रेड मिलने वाली हैं.

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