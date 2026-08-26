Apple Maps में दिखेंगे Ads! जानें क्यों नहीं मिला बंद करने का ऑप्शन

आज के समय में नेविगेशन ऐप यूजर्स के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. खासतौर पर जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए नेविगेशन ऐप काफी मददगार साबित होता है. ऐसे में गूगल मैप्स और एप्पल डिवाइस वालों के लिए एप्पल मैप्स जैसे नेविगेशन ऐप मौजूद हैं. इसी कड़ी में बता दें कि अब एप्पल मैप्स में यूजर्स को विज्ञापन भी दिखाई देंगे. इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि ऐप में आने वाले विज्ञापन को यूजर्स बंद भी नहीं कर सकता है.

सर्च करते समय दिखाई देंगे विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, Apple Maps में विज्ञापनों की जगह को इस तरह तैयार किया गया है कि वे सर्च रिजल्ट के बीच आसानी से दिखाई दे सकें. जब कोई यूजर किसी जगह, दुकान या बिजनेस को सर्च करता है और उस कीवर्ड के लिए किसी कंपनी ने विज्ञापन खरीदा है तो उसका प्रमोशनल रिजल्ट सबसे ऊपर दिखाई देता है.

इसके अलावा, यूजर जब Maps में सर्च शुरू करता है, तब Suggested Places सेक्शन में भी विज्ञापन दिखाई देते हैं. एक सर्च रिजल्ट सेट में फिलहाल एक विज्ञापन दिखाया जा रहा है. इससे कारोबारियों को ग्राहकों तक डॉयरेक्ट पहुंचने का नया तरीका मिलेगा.

नहीं बंद कर सकते विज्ञापन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple Maps में विज्ञापन आने की सबसे बड़ी बात ये है कि यूजर्स के पास इन्हें पूरी तरह बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है. यानी अगर आपके एरिया में किसी सर्च के लिए विज्ञापन उपलब्ध है तो उसे हटाने के लिए कोई अलग सेटिंग नहीं मिलेगी.

हालांकि Apple ने विज्ञापनों को नॉर्मल सर्च रिजल्ट से अलग पहचानने के लिए नीले रंग का Ad लेबल भी दिया हुआ है. इससे यूजर को आसानी से समझ आ जाएगा कि सामने जो दिखाई दे रहा है वो कोई ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट है या पेड प्रमोशन है.

यूजर्स के डेटा को लेकर Apple का दावा

विज्ञापन शुरू होने के बावजूद Apple ने प्राइवेसी को लेकर अपनी नीति साफ कर दी है. कंपनी के मुताबिक, Maps में यूजर जिस विज्ञापन के साथ इंटरैक्ट करता है, उसे उसके Apple Account से नहीं जोड़ा जाता है. साथ ही विज्ञापन से संबंधित डेटा थर्ड-पार्टी कंपनियों के साथ शेयर भी नहीं किया जा रहा है. इससे साफ होता है कि एप्पल अपने यूजर्स के डेटा सेफ्टी का भी ध्यान रख रही है.

हालांकि, Apple ने Maps Ads के लिए कुछ कैटेगरी पर प्रतिबंध भी लगाए हैं. कंपनी की Advertising Services Policy के तहत होम सर्विसेज, बेल बॉन्ड्स और क्रिप्टोकरेंसी ATM से जुड़े विज्ञापनों को परमिशन नहीं दी गई है.

वहीं मेडिकल सर्विसेज से जुड़े विज्ञापन कुछ कंडिशन में दिखाए जा सकते हैं. हालांकि, ऐसे विज्ञापनों का पहले मूल्यांकन किया जाएगा उसके बाद ही उन्हें चलाने की परमिशन दी जाएगी.

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