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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइंडिया का मिला मैसेज तो खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, बोले- 'मैं भारत के...'

इंडिया का मिला मैसेज तो खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, बोले- 'मैं भारत के...'

यूक्रेन की आजादी की 35वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बधाई संदेश भेजा था. जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आभार जताया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 26 Aug 2026 09:18 AM (IST)
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन की आजादी की 35वीं वर्षगांठ पर बधाई संदेश भेजने के ल‍िए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि भारत के साथ आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए यूक्रेन प्रतिबद्ध है.

खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''मुझे खुशी हुई कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने यूक्रेन के लोगों के लिए शुभकामनाएं भेजीं. शांति की कामना के लिए उनका धन्यवाद. यूक्रेन की आजादी की बहाली की 35वीं वर्षगांठ के मौके पर लाखों यूक्रेनियों का सबसे बड़ा सपना है कि रूस का युद्ध सम्मानजनक तरीके से खत्म हो. यह जरूरी है कि पूरी दुनिया मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करने में मदद करे.''

जेलेंसकी ने कहा क‍ि मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि यूक्रेन भारत के साथ आपसी हित वाले संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्‍की सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में यूक्रेन की आजादी की 35वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी साझा की.

राज्य सम्मान ने सम्मानित किया जाएगा

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया क‍ि यूक्रेन की आजादी की बहाली की 35वीं वर्षगांठ के मौके पर मैंने हमारे सैनिकों और आम नागरिकों को राज्य सम्मान से सम्मानित किया. जिन लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, उनके परिवारों को मैंने ये पुरस्कार सौंपे. इसके अलावा, सैन्य इकाइयों को युद्ध ध्वज और ‘साहस और वीरता’ के मानद सम्मान के रिबन भी दिए.

उन्‍होंने बताया क‍ि मरणोपरांत सम्मान पाने वालों में जूनियर लेफ्टिनेंट नाज़ारी ग्रिंटसेविच (ग्रेन्का), 'प्लात्स्डार्म' सर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ओलेक्सी युकोव और स्कूली छात्र स्टेपान चुबेन्को शामिल थे, जिनकी रूसी लड़ाकों ने हत्या कर दी थी.

जेलेंस्‍की कहा क‍ि मैंने शूटिंग चैंपियन ओलेना कोस्तेविच, बिशप विटाली क्रिवित्स्की, 'सुपरह्यूमन्स' की सीईओ ओल्गा रुडनेवा, कलाकार अनातोली क्रिवोलप और गायिका ज्‍लाटा ओग्नेविच को भी सम्मानित किया.

उन्‍होंने कहा क‍ि मैं हर उस व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करने में योगदान दे रहा है कि यूक्रेन न सिर्फ अपनी आजादी बनाए रखे, बल्कि उसे लगातार मजबूत भी करे. यूक्रेन के साथ खड़े रहने और अपने देश को आप पर गर्व करने का मौका देने के लिए धन्यवाद.

और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि उन लोगों को याद करें जिन्होंने यूक्रेन की रक्षा करते हुए, हमारे नीले-पीले झंडे और हमारी आजादी की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी. उन्होंने अपनी जान इसलिए दी, ताकि यूक्रेन जिंदा रह सके.

इनपुट-आईएएनएस

ये भी पढ़ें: अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:18 AM (IST)
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