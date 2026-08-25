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Bluetooth वाला नहीं है TV? ऐसे बनाएं वायरलेस, ये है तरीका
अगर आपके TV में Bluetooth नहीं है तो भी उसे वायरलेस बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि किन तरीकों से टीवी में वायरलेस हेडफोन और स्पीकर को कनेक्ट करें.
आजकल वायरलेस ईयरफोन, हेडफोन और स्पीकर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. लेकिन अगर आपके घर का टीवी पुराना है और उसमें Bluetooth कनेक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा तार वाले डिवाइस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. कुछ आसान और कम खर्च वाले तरीकों से पुराने टीवी को भी Bluetooth सपोर्ट दिया जा सकता है.
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Published at : 25 Aug 2026 04:30 PM (IST)
Tags :Smart TV Tech Tips Smart TV TECH NEWS HINDI
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