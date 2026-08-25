Bluetooth वाला नहीं है TV? ऐसे बनाएं वायरलेस, ये है तरीका

इसके बाद ट्रांसमीटर को पावर दें. कुछ मॉडल USB पोर्ट से पावर लेते हैं जबकि कुछ में अलग पावर सोर्स दिया जाता है. अब अपने Bluetooth हेडफोन या ईयरबड्स को pairing mode में डालें और ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करें. कनेक्शन पूरा होने के बाद टीवी की आवाज वायरलेस डिवाइस में सुनाई देने लगेगी.