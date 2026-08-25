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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBluetooth वाला नहीं है TV? ऐसे बनाएं वायरलेस, ये है तरीका

Bluetooth वाला नहीं है TV? ऐसे बनाएं वायरलेस, ये है तरीका

अगर आपके TV में Bluetooth नहीं है तो भी उसे वायरलेस बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि किन तरीकों से टीवी में वायरलेस हेडफोन और स्पीकर को कनेक्ट करें.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 25 Aug 2026 04:30 PM (IST)
अगर आपके TV में Bluetooth नहीं है तो भी उसे वायरलेस बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कि किन तरीकों से टीवी में वायरलेस हेडफोन और स्पीकर को कनेक्ट करें.

आजकल वायरलेस ईयरफोन, हेडफोन और स्पीकर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. लेकिन अगर आपके घर का टीवी पुराना है और उसमें Bluetooth कनेक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा तार वाले डिवाइस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा. कुछ आसान और कम खर्च वाले तरीकों से पुराने टीवी को भी Bluetooth सपोर्ट दिया जा सकता है.

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इसके लिए आपको एक Bluetooth Transmitter खरीदना होगा. ये छोटा-सा डिवाइस टीवी के ऑडियो आउटपुट से जुड़कर आवाज को Bluetooth सिग्नल में बदल देता है. इसके बाद आप Bluetooth हेडफोन, ईयरबड्स या स्पीकर को इससे वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं.
इसके लिए आपको एक Bluetooth Transmitter खरीदना होगा. ये छोटा-सा डिवाइस टीवी के ऑडियो आउटपुट से जुड़कर आवाज को Bluetooth सिग्नल में बदल देता है. इसके बाद आप Bluetooth हेडफोन, ईयरबड्स या स्पीकर को इससे वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं.
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इन ट्रांसमीटर की कीमत मॉडल और फीचर्स के हिसाब से अलग-अलग होती है लेकिन बेसिक मॉडल नॉर्मली ज्यादा महंगे नहीं होते हैं. यानी बिना नया स्मार्ट टीवी खरीदे आपका पुराना टीवी भी वायरलेस ऑडियो देने लगेगा.
इन ट्रांसमीटर की कीमत मॉडल और फीचर्स के हिसाब से अलग-अलग होती है लेकिन बेसिक मॉडल नॉर्मली ज्यादा महंगे नहीं होते हैं. यानी बिना नया स्मार्ट टीवी खरीदे आपका पुराना टीवी भी वायरलेस ऑडियो देने लगेगा.
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सबसे पहले ये देखें कि आपके टीवी में कौन-सा ऑडियो आउटपुट उपलब्ध है. कई टीवी में 3.5mm हेडफोन जैक, RCA ऑडियो आउट या Optical आउट दिया जाता है. आपके Bluetooth ट्रांसमीटर में इनमें से जिस पोर्ट का सपोर्ट हो, उसे टीवी से कनेक्ट करें.
सबसे पहले ये देखें कि आपके टीवी में कौन-सा ऑडियो आउटपुट उपलब्ध है. कई टीवी में 3.5mm हेडफोन जैक, RCA ऑडियो आउट या Optical आउट दिया जाता है. आपके Bluetooth ट्रांसमीटर में इनमें से जिस पोर्ट का सपोर्ट हो, उसे टीवी से कनेक्ट करें.
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इसके बाद ट्रांसमीटर को पावर दें. कुछ मॉडल USB पोर्ट से पावर लेते हैं जबकि कुछ में अलग पावर सोर्स दिया जाता है. अब अपने Bluetooth हेडफोन या ईयरबड्स को pairing mode में डालें और ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करें. कनेक्शन पूरा होने के बाद टीवी की आवाज वायरलेस डिवाइस में सुनाई देने लगेगी.
इसके बाद ट्रांसमीटर को पावर दें. कुछ मॉडल USB पोर्ट से पावर लेते हैं जबकि कुछ में अलग पावर सोर्स दिया जाता है. अब अपने Bluetooth हेडफोन या ईयरबड्स को pairing mode में डालें और ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करें. कनेक्शन पूरा होने के बाद टीवी की आवाज वायरलेस डिवाइस में सुनाई देने लगेगी.
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सिर्फ सस्ता Bluetooth ट्रांसमीटर खरीदना हमेशा सही फैसला नहीं होता है. ऐसा मॉडल चुनें जो आपके टीवी के उपलब्ध ऑडियो पोर्ट के साथ compatible हो. अगर आप फिल्मों या गेमिंग के दौरान आवाज और वीडियो के बीच देरी नहीं चाहते तो Low Latency सपोर्ट वाला मॉडल आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा.
सिर्फ सस्ता Bluetooth ट्रांसमीटर खरीदना हमेशा सही फैसला नहीं होता है. ऐसा मॉडल चुनें जो आपके टीवी के उपलब्ध ऑडियो पोर्ट के साथ compatible हो. अगर आप फिल्मों या गेमिंग के दौरान आवाज और वीडियो के बीच देरी नहीं चाहते तो Low Latency सपोर्ट वाला मॉडल आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा.
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साथ ही ये भी चेक करें कि ट्रांसमीटर कितने Bluetooth डिवाइस को एक साथ सपोर्ट करता है. कुछ एडवांस मॉडल दो हेडफोन या स्पीकर तक कनेक्ट करने की सुविधा भी देते हैं.
साथ ही ये भी चेक करें कि ट्रांसमीटर कितने Bluetooth डिवाइस को एक साथ सपोर्ट करता है. कुछ एडवांस मॉडल दो हेडफोन या स्पीकर तक कनेक्ट करने की सुविधा भी देते हैं.
Published at : 25 Aug 2026 04:30 PM (IST)
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