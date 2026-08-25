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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीChatGPT का नया फीचर! अब आपके आइडिया से बन जाएंगे स्टिकर्स

ChatGPT का नया फीचर! अब आपके आइडिया से बन जाएंगे स्टिकर्स

ChatGPT के नए फीचर से आप अपने आइडिया के आधार पर कस्टम स्टिकर्स बना सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे जिससे आपके लिए स्टीकर्स तैयार हो जाएंगे.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 25 Aug 2026 03:42 PM (IST)
ChatGPT के नए फीचर से आप अपने आइडिया के आधार पर कस्टम स्टिकर्स बना सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे जिससे आपके लिए स्टीकर्स तैयार हो जाएंगे.

आजकल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लोग ज्यादा एक्टवि रहते हैं. वहीं, चैटिंग के दौरान अब स्टीकर्स का इस्तेमाल आम हो चुका है. लोग अपने इमोशन को जताने के लिए ऐप में मौजूद स्टीकर्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोगों को उनके अनुसार स्टीकर्स नहीं मिल पाते हैं. इसीलिए उन्हें जो ऐप में मौजूद स्टीकर्स होते हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता है. लेकिन ओपनएआई ने इस तरीको को अब बदल दिया है. दरअसल, कंपनी ने अपने चैटजीपीटी में एक ऐसा फीचर पेश किया है जिसकी मदद से अब लोग जो भी सोचेंगे वह स्टीकर्स में बदल जाएगा यानी आप अपनी आईडिया के अनुसार स्टीकर्स बना सकेंगे.

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आपको बता दें कि OpenAI का ये नया फीचर ChatGPT Images 2.0 पर बेस्ड है. यूजर को बस ये बताना होगा कि वह किस तरह का स्टिकर बनाना चाहता है. इसके बाद ChatGPT दिए गए प्राप्म्ट के आधार पर स्टिकर्स तैयार कर देगा.
आपको बता दें कि OpenAI का ये नया फीचर ChatGPT Images 2.0 पर बेस्ड है. यूजर को बस ये बताना होगा कि वह किस तरह का स्टिकर बनाना चाहता है. इसके बाद ChatGPT दिए गए प्राप्म्ट के आधार पर स्टिकर्स तैयार कर देगा.
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जैसे मान लिजिए कि आपके पास एक कुत्ता है तो आप “मेरे डॉग के लिए एक बढ़िया स्टीकर बनाओ” जैसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. इसी तरह आप अपने मन मुताबिक इससे स्टीकर्स बनवा सकते हैं.
जैसे मान लिजिए कि आपके पास एक कुत्ता है तो आप “मेरे डॉग के लिए एक बढ़िया स्टीकर बनाओ” जैसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. इसी तरह आप अपने मन मुताबिक इससे स्टीकर्स बनवा सकते हैं.
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जानकारी के अनुसार, कंपनी ने यूजर्स के स्टीकर्स बनाने के लिए एक नियम भी तय किया है. दरअसल, एक यूजर इस नए फीचर के तहत मैक्सिमम 9 स्टीकर्स बनवा सकता है. इसके अलावा यूजर्स को स्टिकर का लुक बदलने के लिए 18 तक अलग-अलग स्टाइल मिलते हैं.
जानकारी के अनुसार, कंपनी ने यूजर्स के स्टीकर्स बनाने के लिए एक नियम भी तय किया है. दरअसल, एक यूजर इस नए फीचर के तहत मैक्सिमम 9 स्टीकर्स बनवा सकता है. इसके अलावा यूजर्स को स्टिकर का लुक बदलने के लिए 18 तक अलग-अलग स्टाइल मिलते हैं.
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इसके अलावा स्टिकर तैयार होने के बाद यूजर्स उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा इन्हें सीधे WhatsApp या iMessage पर शेयर करने का भी ऑप्शन दिया गया है. इतना ही नहीं, बनाए गए स्टिकर्स को इमोजी के साथ रीमिक्स करके उनमें अपनी पसंद के मुताबिक बदलाव भी किया जा सकता है.
इसके अलावा स्टिकर तैयार होने के बाद यूजर्स उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा इन्हें सीधे WhatsApp या iMessage पर शेयर करने का भी ऑप्शन दिया गया है. इतना ही नहीं, बनाए गए स्टिकर्स को इमोजी के साथ रीमिक्स करके उनमें अपनी पसंद के मुताबिक बदलाव भी किया जा सकता है.
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इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए अपने फोन में ChatGPT ऐप खोलें. चैट में अपने स्टिकर का आइडिया या कैरेक्टर बताने वाला प्रॉम्प्ट लिखें. ChatGPT Images आपके निर्देश के आधार पर स्टिकर पैक तैयार करेगा.
इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. इसके लिए अपने फोन में ChatGPT ऐप खोलें. चैट में अपने स्टिकर का आइडिया या कैरेक्टर बताने वाला प्रॉम्प्ट लिखें. ChatGPT Images आपके निर्देश के आधार पर स्टिकर पैक तैयार करेगा.
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मौजूद स्टाइल में से अपनी पसंद का ऑप्शन चुनें. जरूरत के अनुसार इमोजी के साथ स्टिकर को रीमिक्स करें. तैयार स्टिकर्स को डाउनलोड करें या WhatsApp और iMessage पर शेयर करें.
मौजूद स्टाइल में से अपनी पसंद का ऑप्शन चुनें. जरूरत के अनुसार इमोजी के साथ स्टिकर को रीमिक्स करें. तैयार स्टिकर्स को डाउनलोड करें या WhatsApp और iMessage पर शेयर करें.
Published at : 25 Aug 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI

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