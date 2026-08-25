ChatGPT का नया फीचर! अब आपके आइडिया से बन जाएंगे स्टिकर्स

इसके अलावा स्टिकर तैयार होने के बाद यूजर्स उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा इन्हें सीधे WhatsApp या iMessage पर शेयर करने का भी ऑप्शन दिया गया है. इतना ही नहीं, बनाए गए स्टिकर्स को इमोजी के साथ रीमिक्स करके उनमें अपनी पसंद के मुताबिक बदलाव भी किया जा सकता है.