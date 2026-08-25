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ChatGPT का नया फीचर! अब आपके आइडिया से बन जाएंगे स्टिकर्स
ChatGPT के नए फीचर से आप अपने आइडिया के आधार पर कस्टम स्टिकर्स बना सकते हैं. इसके लिए आपको बस कुछ प्रॉम्प्ट देने होंगे जिससे आपके लिए स्टीकर्स तैयार हो जाएंगे.
आजकल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लोग ज्यादा एक्टवि रहते हैं. वहीं, चैटिंग के दौरान अब स्टीकर्स का इस्तेमाल आम हो चुका है. लोग अपने इमोशन को जताने के लिए ऐप में मौजूद स्टीकर्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोगों को उनके अनुसार स्टीकर्स नहीं मिल पाते हैं. इसीलिए उन्हें जो ऐप में मौजूद स्टीकर्स होते हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ता है. लेकिन ओपनएआई ने इस तरीको को अब बदल दिया है. दरअसल, कंपनी ने अपने चैटजीपीटी में एक ऐसा फीचर पेश किया है जिसकी मदद से अब लोग जो भी सोचेंगे वह स्टीकर्स में बदल जाएगा यानी आप अपनी आईडिया के अनुसार स्टीकर्स बना सकेंगे.
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Published at : 25 Aug 2026 03:42 PM (IST)
Tags :OpenAI ChatGPT TECH NEWS HINDI
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