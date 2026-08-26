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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy AI और Apple Intelligence में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें अंतर

Galaxy AI और Apple Intelligence में कौन है ज्यादा बेहतर? जानें अंतर

Galaxy AI और Apple Intelligence के बीच मुकाबला दिलचस्प है. फीचर्स, AI टूल्स, प्राइवेसी और रोजमर्रा के इस्तेमाल में कौन-सा सिस्टम ज्यादा बेहतर साबित होता है आइए समझते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 06:57 AM (IST)
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टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब स्मार्टफोन भी काफी एडवांस हो चुके हैं. अब स्मार्टफोन में सिर्फ कैमरा, प्रोसेसर या बैटरी ही मायने नहीं रखता है बल्कि अब लोगों को उसमें आने वाले एआई फीचर्स पर ज्यादा फोकस रहता है. इस दौड़ में Samsung का Galaxy AI और Apple का Apple Intelligence नाम सामने आते हैं. दोनों कंपनियां अपने स्मार्टफोन में यूजर्स के काम आसान बनाने के लिए AI फीचर्स उपलब्ध कराती हैं. लेकिन सवाल है कि इन दोनों में कौन आगे निकल चुका है?

क्या है Galaxy AI की सबसे बड़ी ताकत

Samsung ने Galaxy AI को अपने फ्लैगशिप Galaxy स्मार्टफोन्स का अहम हिस्सा बना दिया है. इसका फोकस सिर्फ चैटबॉट या सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रह गया है. अब AI का इस्तेमाल फोटो एडिटिंग, कॉल और मैसेजिंग, नोट्स, ट्रांसलेशन और सर्च जैसे कई कामों में किया जा रहा है.

बता दें कि Galaxy AI की सबसे बड़ी खासियत ये है कि Samsung अलग-अलग AI फीचर्स को फोन के कई हिस्सों में कनेक्ट करने पर ज्यादा फोकस कर रहा है. जैसे आपको बता दें कि फोटो में किसी ऑब्जेक्ट को हटाना, तस्वीर को बेहतर बनाना या किसी कंटेंट का सार निकालना जैसे काम अब कुछ टैप में किए जा रहे हैं.

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Apple Intelligence क्यों है खास?

वहीं, अब Apple Intelligence की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा Apple का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर पूरा कंट्रोल माना जाता है. कंपनी AI को iPhone के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह जोड़ रही है कि यूजर्स को किसी काम के लिए अलग से कोई ऐप की जरूरत न पड़े. Writing tools, नोटिफिकेशन की समरी, ईमेल और मैसेज से जुड़े स्मार्ट सजेशन, फोटो एडिटिंग और Siri में AI के इस्तेमाल जैसे फीचर्स Apple के AI एक्सपीरिएंस का हिस्सा हैं.

इसके अलावा Apple Privacy पर भी काफी ज्यादा फोकस रखता है. कंपनी का दावा है कि ज्यादातर AI प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही होते हैं और मुश्किल कामों के लिए Private Cloud Compute जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इससे यूजर डेटा की सेफ्टी के लिए एप्पल अगल प्लान अपनाती है.

कौन है ज्यादा स्मार्ट

अब अगर इन दोनों पर नजर डालें तो दोनों ही अपनी जगह पर यूजर्स को बेहतर एक्सपीरिएंस देने पर फोकस कर रहे हैं. लेकिन अगर बात ज्यादा फीचर्स और AI को अलग-अलग जगह इस्तेमाल करने की हो तो Galaxy AI काफी बेहतरीन साबित होता है.

वहीं, Apple Intelligence की सबसे बड़ी ताकत उसका इकोसिस्टम और सिस्टम-लेवल इंटीग्रेशन है. iPhone, iPad और Mac के बीच Apple AI एक्सपीरिएंस को एक जैसा रखने की कोशिश कर रहा है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Galaxy AI Apple Intelligence TECH NEWS HINDI
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