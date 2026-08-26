तेलंगाना में भीषण हादसा, ट्रक से टकराई बस, 6 की मौत और 20 घायल

हैदराबाद-विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर बुधवार तड़के एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस खड़े कंटेनर ट्रक से टकरा गई, जिससे छह लोगों की मौत हो गई. वहीं कम से कम बीस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह भयानक हादसा तेलंगाना के सूर्यपेट जिले के कोडद मंडल में द्वारकुंटा के पास हुआ, जो ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है. बस हैदराबाद से एलुरु जा रही थी, तभी वह लोहे की छड़ों से लदे कंटेनर से टकरा गई.

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कंटेनर से बाहर निकली लोहे की छड़ें बस के अगले हिस्से को चीरती हुई अंदर घुस गईं, जिससे शीशे टूट गए और छड़ें यात्रियों की सीटों तक पहुंच गईं, आगे बैठे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, बस में लगभग 42 यात्री सवार थे और हादसा सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच हुआ, जब अक्सर ड्राइवर की थकान एक वजह होती है. मौके पर अफरातफरी का माहौल था; घायल बुरी तरह क्षतिग्रस्त बस के मलबे में फंसे हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे.

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया, जो एक घंटे से ज़्यादा समय तक चला. गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से, उन्होंने बुरी तरह क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए पास के अस्पतालों में पहुंचाया.

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या छह है, जबकि बीस अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है. हालांकि कुछ रिपोर्टों में शुरू में पांच मौतों का ज़िक्र था, लेकिन बुधवार सुबह अधिकारियों की आधिकारिक गिनती में छह मौतों की पुष्टि हुई.

क्या है हादसे का कारण

इस हादसे के कारण व्यस्त नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और गाड़ियां कई किलोमीटर तक फंसी रहीं, बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से मलबा हटाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हालांकि सटीक वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती शक तेज़ रफ़्तार या ड्राइवर के स्टीयरिंग पर झपकी आने की ओर इशारा करता है.

यह भी पढ़ें : PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'