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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या ट्रैफिक सिग्नल को हैक किया जा सकता है? जानिए सच्चाई

क्या ट्रैफिक सिग्नल को हैक किया जा सकता है? जानिए सच्चाई

Traffic Signal: पुराने ट्रैफिक सिग्नल टाइमर के आधार पर काम करते थे. यानी एक निश्चित समय के बाद लाल बत्ती हरी और हरी बत्ती लाल हो जाती थी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 08:39 AM (IST)
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  • हैकिंग से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है।

Traffic Signal: बड़े शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल यातायात को मैनेज करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है. सिग्नल में लगीं लाल, पीली और हरी बत्तियों ये बताती हैं कि किसी डॉयरेक्शन से आने वाली गाड़ियों को कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन ट्रैफिक सिग्नल को भी हैक किया जा सकता है? बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ आज ज्यादातर चीजें डिजिटली कनेक्ट हो चुकी हैं जिससे साइबर हमले जैसी समस्या भी बढ़ चुकी हैं. आइए जानते हैं कि क्या सच में ट्रैफिक सिग्नल को हैक किया जा सकता है या फिर ये एक झूठ है.

कैसे काम करता है ट्रैफिक सिग्नल?

दरअसल, पुराने ट्रैफिक सिग्नल टाइमर के आधार पर काम करते थे. यानी एक निश्चित समय के बाद लाल बत्ती हरी और हरी बत्ती लाल हो जाती थी. लेकिन अब टेक्नोलॉजी के जमाने में बड़े शहरों में लगाए जाने वाले abplive.com/technology/here-s-how-youtube-views-will-be-counted-from-now-on-know-what-the-new-rule-is-3177047 पहले के मुकाबले काफी एडवांस हो चुके हैं.

कई जगहों पर सिग्नल कैमरा, सेंसर, ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं. इनकी मदद से सड़क पर वाहनों की संख्या के हिसाब से सिग्नल का समय बदला जा सकता है. यही नेटवर्क कनेक्टिविटी इनके लिए साइबर सेफ्टी को जरूरी बनाता है.

क्या ट्रैफिक सिग्नल हैक हो सकता है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ कंडिशन में ट्रैफिक सिग्नल को हैक करना संभव है. बता दें कि अगर किसी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का नेटवर्क सेफ नहीं है, कमजोर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए या कोई साइबर अपराधी सिस्टम तक पहुंच जाए तो तो वह सिग्नल को कंट्रोल कर सकता है और अपने अनुसार चला भी सकता है.

हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से सड़क पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को अपने मोबाइल या लैपटॉप से हैक कर सकता है. एडवांस ट्रैफिक सिस्टम में कई सेफ्टी लेयर मौजूद होते हैं, नेटवर्क कंट्रोल और सर्वेलांस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है.

हैकिंग से क्या खतरा हो सकता है?

बताते चलें कि अगर किसी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर साइबर हमला हो जाए तो इसके बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. जैसे ट्रैफिक सिग्नल का टाइमिंग गलत हो सकता है, किसी चौराहे पर ट्रैफिक का फ्लो गड़बड़ हो सकता है या कई सिग्नल के बीच तालमेल बिगड़ सकता है.

ऐसी स्थिति में ट्रैफिक जाम बढ़ने के साथ दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ जाता है. इसके अलावा ट्रैफिक कैमरा और सेंसर से जुड़े सिस्टम खराब होने पर प्रशासन को असली समय में यातायात की सटीक जानकारी भी नहीं मिल पाएगी.

यह भी पढ़ें: कितने टाइप के होते हैं Bluetooth? जानें कौन-सा वाला किस काम आता है

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Traffic Signal TECH NEWS HINDI
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