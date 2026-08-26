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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब चुनाव में 55 सीटों पर लड़ना चाहती है BJP, शिअद केवल इतनी देने को तैयार

पंजाब चुनाव में 55 सीटों पर लड़ना चाहती है BJP, शिअद केवल इतनी देने को तैयार

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी और शिअद में सीटों को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अब तक सहमति बनती नहीं दिख रही. सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपने लिए 55 सीटें चाहती है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच गठबंधन की चर्चा जारी है. हालांकि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ अनबन देखी जा सकती है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी अपने लिए 55 सीटों की डिमांड रख रही है, लेकिन शिअद केवल 45 सीटें देने को तैयार है.

बता दें, सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है. बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि अगर दोनों दलों के बीच में सहमति नहीं बनती तो गठबंधन नहीं होगा. ऐसी स्थिति में बीजेपी अकेले सभी 117 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में BJP के ऐलान पर राजा वडिंग ने ली चुटकी, कहा- पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी...

BJP-SAD संभावित गठबंधन पर कांग्रेस का हमला

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के सीनियर नेता डॉ. राज कुमार वेरका ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल के संभावित गठबंधन से पंजाब के लोगों या इन दोनों दलों क भी कोई फायदा नहीं होगा. वेरका ने कहा कि इन लोगों ने जब साल 2022 में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, तब भी इन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ था. साल 2024 के चुनाव में भी राम मंदिर और पीएम मोदी के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था. अकाली दल का भी हाल बुरा है. अब शून्य के साथ दूसरा शून्य जोड़ोगे, तो परिणाम शून्य ही होगा.

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम

जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं. साल 2022 के फरवरी में राज्य में चुनाव हुए. 20 फरवरी 2022 को वोटिंग और फिर 10 मार्च को मतगणना के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) की भगवंत मान सरकार बनी. इसके बाद 19 मार्च तक सीएम भगवंत मान की कैबिनेट तैयार हुई. 

इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं, कांग्रेस की सीटें घटकर 18 हो गई थीं. साल 2022 में भी बीजेपी और शिअद ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था और दोनों दलों की मिलाकर तीन सीटें आई थीं. 

यह भी पढ़ें: पंजाब: BJP का गठबंधन से इनकार, अब अकाली दल ने क्या कह दिया?

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 26 Aug 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
BJP Punjab News SAD Punjab Assembly Election 2027 Elections 2027 Punjab Election 2027
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