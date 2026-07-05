Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चुनाव आपकी आवश्यकता पर, ठंडक या नमी कम करना।

AC Vs Dehumidifier: पूरा देश अभी भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं. मार्केट में पोर्टेबल एसी से लेकर कूलर और स्प्लिट या विंडो एसी जैसी मशीनें उपलब्ध हैं जो लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए बनी है. लेकिन बारीश के दौरान उमस बढ़ जाती है.

ऐसे में लोगों को सिर्फ एसी ही एक बेहतर विकल्प समझ में आता है. लेकिन जबसे मार्केट में Dehumidifier आया है लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एसी और Dehumidifier में किसी खरीदने में उनका ज्यादा फायदा है. आइए जानते हैं कि दोनों किस तरह से काम करते हैं.

कैसे AC काम करता है

जानकारी के मुताबिक, एयर कंडीशनर का सबसे मेन काम होता है आपके कमरे का तापमान कम करके आपको ठंड़क का एहसास कराना. बता दें कि जब आपके कमरे में मौजूद एसी चलता है तो उसके अंदर मौजूद ठंडी कॉइल (Evaporator Coil) हवा को ठंडा करती है. इस दौरान हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदलकर बाहर निकल जाती है.

इसी वजह से एसी चलने पर लोगों को कम उमस या नमी का एहसास होता है. हालांकि, एसी कमरे को ठंड़ा करने के लिए ही बनाया गया है. इसलिए ये केवल उतनी ही नमी हटाता है जितनी कूलिंग प्रोसेस के दौरान स्वाभाविक रूप से निकलती है.

कैसे काम करता है Dehumidifier

अब Dehumidifier की बात करें तो इसे खास तौर पर हवा से एक्सट्रा नमी को हटाने के लिए बनाया गया है. इसमें भी कूलिंग कॉइल का इस्तेमाल होता है लेकिन इसका पूरा सिस्टम सिर्फ नमी को कम करने पर ही काम करता है.

आपको बता दें कि ये डिवाइस हवा को अंदर खींचकर उसमें मौजूद नमी को पानी में बदल देता है. अब ये पानी एक टैंक में जमा होता है. इसके बाद बिना नमी वाली हवा को वापस कमरे में छोड़ दिया जाता है. बता दें कि इस पूरे प्रोसेस में आपके कमरे का तापमान ज्यादा कम नहीं होता है. लेकिन इस डिवाइस की मदद से कमरे की नमी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है.

दोनों में क्या है अंतर

अब इन दोनों डिवाइस के अंतर की बात करें तो AC और Dehumidifier दोनों ही कंडेनसेशन (Condensation) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दोनों का काम अलग है. एसी का काम आपके कमरे के तापमान कम करके ठंड़का एहसास दिलाना होता है तो वहीं, Dehumidifier का काम आपके कमरे में मौजूद नमी को पूरी तरह से खत्म करना है. इसी वजह से मानसून के दौरान Dehumidifier लगातार और अधिक प्रभावी तरीके से नमी कम कर सकता है.

ज्यादा तेज नमी कम करने में कौन आगे

अगर सिर्फ नमी कम करने की बात करें तो Dehumidifier AC की तुलना में ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से काम करता है क्योंकि इसे नमी कम करने के लिए ही बनाया गया है. ये लगातार हवा से नमी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है जबकि AC का काम सिर्फ कमरे को ठंड़ा करना होता है.

आपके लिए कौन बेहतर

ये बात पूरी तरह से आपकी जरुरत पर निर्भर करती है. अगर आप ज्यादा नमी वाले इलाकों में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमेशा नमी बनी रहती है या फिर मानसून के दौरान नमी कम करना है तो आपके लिए Dehumidifier एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप बस अपने कमरे को ठंड़ा करना चाहते हैं और रात में आराम से ठंड़क में सोना पसंद करते हैं तो आपके लिए एसी ही बेस्ट विकल्प साबित होगा.

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