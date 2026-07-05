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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC या Dehumidifier! कमरे की नमी खत्म करने में कौन है ज्यादा असरदार? जानें दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या है फर्क

AC या Dehumidifier! कमरे की नमी खत्म करने में कौन है ज्यादा असरदार? जानें दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या है फर्क

AC Vs Dehumidifier: एयर कंडीशनर का सबसे मेन काम होता है आपके कमरे का तापमान कम करके आपको ठंड़क का एहसास कराना.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Jul 2026 12:08 PM (IST)
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  • चुनाव आपकी आवश्यकता पर, ठंडक या नमी कम करना।

AC Vs Dehumidifier: पूरा देश अभी भीषण गर्मी के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय का इस्तेमाल कर रहे हैं. मार्केट में पोर्टेबल एसी से लेकर कूलर और स्प्लिट या विंडो एसी जैसी मशीनें उपलब्ध हैं जो लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए बनी है. लेकिन बारीश के दौरान उमस बढ़ जाती है.

ऐसे में लोगों को सिर्फ एसी ही एक बेहतर विकल्प समझ में आता है. लेकिन जबसे मार्केट में Dehumidifier आया है लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एसी और Dehumidifier में किसी खरीदने में उनका ज्यादा फायदा है. आइए जानते हैं कि दोनों किस तरह से काम करते हैं.

कैसे AC काम करता है

जानकारी के मुताबिक, एयर कंडीशनर का सबसे मेन काम होता है आपके कमरे का तापमान कम करके आपको ठंड़क का एहसास कराना. बता दें कि जब आपके कमरे में मौजूद एसी चलता है तो उसके अंदर मौजूद ठंडी कॉइल (Evaporator Coil) हवा को ठंडा करती है. इस दौरान हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदलकर बाहर निकल जाती है.

इसी वजह से एसी चलने पर लोगों को कम उमस या नमी का एहसास होता है. हालांकि, एसी कमरे को ठंड़ा करने के लिए ही बनाया गया है. इसलिए ये केवल उतनी ही नमी हटाता है जितनी कूलिंग प्रोसेस के दौरान स्वाभाविक रूप से निकलती है.

कैसे काम करता है Dehumidifier

अब Dehumidifier की बात करें तो इसे खास तौर पर हवा से एक्सट्रा नमी को हटाने के लिए बनाया गया है. इसमें भी कूलिंग कॉइल का इस्तेमाल होता है लेकिन इसका पूरा सिस्टम सिर्फ नमी को कम करने पर ही काम करता है.

आपको बता दें कि ये डिवाइस हवा को अंदर खींचकर उसमें मौजूद नमी को पानी में बदल देता है. अब ये पानी एक टैंक में जमा होता है. इसके बाद बिना नमी वाली हवा को वापस कमरे में छोड़ दिया जाता है. बता दें कि इस पूरे प्रोसेस में आपके कमरे का तापमान ज्यादा कम नहीं होता है. लेकिन इस डिवाइस की मदद से कमरे की नमी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है.

दोनों में क्या है अंतर

अब इन दोनों डिवाइस के अंतर की बात करें तो AC और Dehumidifier दोनों ही कंडेनसेशन (Condensation) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दोनों का काम अलग है. एसी का काम आपके कमरे के तापमान कम करके ठंड़का एहसास दिलाना होता है तो वहीं, Dehumidifier का काम आपके कमरे में मौजूद नमी को पूरी तरह से खत्म करना है. इसी वजह से मानसून के दौरान Dehumidifier लगातार और अधिक प्रभावी तरीके से नमी कम कर सकता है.

ज्यादा तेज नमी कम करने में कौन आगे

अगर सिर्फ नमी कम करने की बात करें तो Dehumidifier AC की तुलना में ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से काम करता है क्योंकि इसे नमी कम करने के लिए ही बनाया गया है. ये लगातार हवा से नमी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है जबकि AC का काम सिर्फ कमरे को ठंड़ा करना होता है.

आपके लिए कौन बेहतर

ये बात पूरी तरह से आपकी जरुरत पर निर्भर करती है. अगर आप ज्यादा नमी वाले इलाकों में रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमेशा नमी बनी रहती है या फिर मानसून के दौरान नमी कम करना है तो आपके लिए Dehumidifier एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आप बस अपने कमरे को ठंड़ा करना चाहते हैं और रात में आराम से ठंड़क में सोना पसंद करते हैं तो आपके लिए एसी ही बेस्ट विकल्प साबित होगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Jul 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
AC Dehumidifier TECH NEWS HINDI
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