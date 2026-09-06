Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात

WhatsApp में आने वाला है नया AI फीचर! सीधे चैट में Third-Party AI Agents से होगी बात

WhatsApp में जल्द नया AI फीचर आ सकता है. इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं जिसमें इस नए फीचर के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि ये नया फीचर कैसे काम करेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Sep 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

WhatsApp देश में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. यहां लोग मैसेज करने के साथ-साथ फोटोज और वीडियोज भी शेयर करते हैं. ऐसे में मेटा समय-समय पर अपने यूजर्स का एक्सपीरिएंस बेहतर करने के लिए नए फीचर्स पेश करती रहती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अब यूजर्स को नए एआई फीचर्स मिल रहे हैं जिनसे उनके काम करने का तरीका काफी आसान हो रहा है. इसी कड़ी में अब व्हाट्सऐप में भी जल्द ही एक नया एआई फीचर आने वाला है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है जिसकी मदद से यूजर्स WhatsApp के अंदर ही थर्ड-पार्टी AI एजेंट्स और बॉट्स से बातचीत कर सकेंगे. यानी किसी अलग AI ऐप या वेबसाइट को खोलने की जरूरत नहीं होगी.

Settings में दिख सकता है नया Agents सेक्शन

WhatsApp के फीचर ट्रैकर WABetaInfo के अनुसार, Android के WhatsApp Beta वर्जन 2.26.35.3 में इस फीचर के संकेत मिले हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐप की Settings के अंदर एक नया Agents सेक्शन दिखाई दे सकता है.

इस सेक्शन के जरिए यूजर्स उन AI सर्विसेज को ऐड और मैनेज कर पाएंगे जो WhatsApp के साथ काम करने के लिए compatible होंगी. किसी एजेंट को जोड़ते समय उसका नाम और प्रोफाइल फोटो भी सेट करने का ऑप्शन मिलने वाला है. इससे अलग-अलग AI एजेंट्स को पहचानना आसान हो जाएगा.

एक अकाउंट से जुड़ सकते हैं पांच AI Agents

रिपोर्ट की मानें तो WhatsApp एक अकाउंट के साथ मैक्सिमम पांच AI एजेंट्स जोड़ने की सुविधा दे सकता है. अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग एजेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसके अलावा एजेंट को WhatsApp से जोड़ने के प्रोसेस में API Key अहम भूमिका निभाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर द्वारा एजेंट को कॉन्फिगर करने के बाद WhatsApp एक API Key जनरेट करेगा. इसके बाद इस Key को उस सर्विस में दर्ज करना होगा, जहां AI एजेंट होस्ट किया गया है. इसके जरिए AI सर्विस और WhatsApp चैट के बीच कनेक्शन बन सकेगा.

यह भी पढ़ें: WhatsApp का नया फीचर! अब यूजर्स पहचान सकेंगे AI कंटेंट, जानें कैसे

Agent को बाद में हटाना भी होगा आसान

बताते चलें कि WhatsApp Settings से यूजर्स अपने जुड़े हुए AI एजेंट्स को मैनेज कर सकेंगे. नाम या प्रोफाइल फोटो में बदलाव करने के साथ एजेंट को हटाने का ऑप्शन भी मिल सकता है. किसी एजेंट को हटाने पर उसका WhatsApp कनेक्शन खत्म हो जाएगा लेकिन उस एजेंट के साथ हुई पुरानी बातचीत की हिस्ट्री ऐप में सेव हो सकती है. ऐसे में आगे आने वाले समय में यूजर चाहे तो दोबारा सेटअप करके नई API Key के जरिए उस सर्विस को कनेक्ट कर सकता है.

हर AI Agent की होगी अलग चैट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर की सबसे दिलचस्प बात ये है कि कनेक्ट किए गए सभी AI एजेंट के लिए WhatsApp में अलग बातचीत दिखाई दे सकती है. यानी यूजर को AI से चैट करने के लिए किसी दूसरे ऐप में जाने की जरूरत नहीं होगी.

इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एजेंट को यूजर की दूसरी WhatsApp चैट्स, कॉन्टैक्ट्स या मीडिया तक पहुंच नहीं मिलेगी. इससे अलग-अलग पर्सनल डेटा को लेकर सवाल भी कम उठेंगे.

नहीं हुआ ऑफिशियल अनॉउंसमेंट

आपको बता दें कि फिलहाल ये फीचर अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है. WhatsApp आने वाले महीनों में इसे ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा सकता है लेकिन कंपनी की ओर से इसके लिए कोई एक डेट फिक्स नहीं की गई है. ऐसे में अगर ये फीचर बड़े लेवल पर जारी होता है तो WhatsApp सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहेगा बल्कि अलग-अलग AI सर्विसेज तक पहुंचने के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म भी बन सकता है.

यह भी पढ़ें:

Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
WhatsApp TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Jio, Airtel या Vi... 450 रूपए के अंदर किसका रिचार्ज बेस्ट?
Jio, Airtel या Vi... 450 रूपए के अंदर किसका रिचार्ज बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
Microsoft का अलर्ट! ऐसे हो रहे साइबर हमले, करोड़ों Phishing Emails का हुआ खुलासा
टेक्नोलॉजी
NASA ने लॉन्च किया Roman Space Telescope, अब दिखेंगे अनदेखे राज
NASA ने लॉन्च किया Roman Space Telescope, अब दिखेंगे अनदेखे राज
टेक्नोलॉजी
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
होर्मुज में घुसपैठ कर रहे अमेरिकी ड्रोन बोट पर हमला, IRGC ने क्या बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
'राजनीतिक पार्टियों ने किया हाईजैक', CJP को लेकर बोलीं मायावती
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
दलीप ट्रॉफी फाइनल में अर्धशतक से चूके वैभव सूर्यवंशी, इस गेंदबाज ने किया आउट
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
विश्व
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस, कीव क्यों जा रहे US राजदूत
ट्रैवल
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
वियतनाम का Love Market, साल में एक बार 'एक्स' से मिलने आते हैं बिछड़े प्रेमी
टेक्नोलॉजी
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget