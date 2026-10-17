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भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो

अगर आप भी फोन से DSLR जैसी फोटो खींचने का शौक रखते हैं. तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत में जल्द एक ऐसा धांसू स्मार्टफोन आने वाला है जो मोबाइल फोटोग्राफी के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 17 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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  • ओप्पो फाइंड एक्स10 सीरीज़ 22 अक्टूबर को भारत में लॉन्च।
  • प्रो मैक्स मॉडल भारत का पहला ट्रिपल 200MP कैमरा फ़ोन।
  • हैसलब्लैड-ट्यून्ड ट्रिपल रियर, 50MP सेल्फी कैमरे उपलब्ध होंगे।
  • डीपपिक्स और LUMO इंजन बेहतर लो-लाइट तस्वीरें देंगे।

अगर आप भी अपने Phone से तगड़े लेवल की फोटो खींचने और वीडियो बनाने का शौक रखते हैं. तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. भारत के मार्केट में जल्द ही एक ऐसा धांसू फोन एंट्री लेने जा रहा है जो बड़े-बड़े DSLR कैमरों की छुट्टी कर सकता है. 

Oppo ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप Oppo Find X10 सीरीज के लॉन्च को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है. इस सीरीज के तहत इंडियन मार्केट में दो नए मॉडल Oppo Find X10 और Oppo Find X10 Pro Max उतारे जाएंगे. कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसके कुछ ऐसे फीचर्स टीज कर दिए हैं. 

जिन्हें देखकर टेक लवर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ गई है. खास बात यह है कि इसका Pro Max मॉडल भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा. जिसके बैक पैनल पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे तीन 200-मेगापिक्सल के कैमरे मिलेंगे. चीन में धूम मचाने के बाद अब यह फोन 22 अक्टूबर को भारत में लॉन्च होने जा रहा है. 

भारत का पहला ट्रिपल 200MP कैमरा फोन

Oppo Find X10 Pro Max की सबसे बड़ी ताकत इसका कैमरा है. जिसे मशहूर कैमरा ब्रांड Hasselblad के साथ मिलकर ट्यून किया गया है. इसमें पीछे की तरफ तीनों ही लेंस 200-मेगापिक्सल के दिए गए हैं. जो मोबाइल फोटोग्राफी के मामले में एक नया रिकॉर्ड है. इसका प्राइमरी कैमरा 200MP का Ultra HDR शूटर है जो 1/1.3-इंच के बड़े ISOCELL HPC सेंसर और f/1.5 अपर्चर के साथ आता है. 

इसके साथ ही इसमें वीडियो और फोटो को स्टेबल रखने के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन यानी OIS का सपोर्ट भी दिया गया है. इसके अलावा, वाइड शॉट्स लेने के लिए इसमें 200MP का अल्ट्रा-सेंसिंग अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है, जो ऑटोफोकस फीचर को सपोर्ट करता है.

वहीं दूर की चीजों को बिना क्वालिटी खराब किए जूम करने के लिए 200MP का ही टेलीफोटो लेंस लगाया गया है. जिसमें ISOCELL HP5 सेंसर और OIS का सपोर्ट मौजूद है. यानी आप वाइड फोटो लें या जूम शॉट, क्वालिटी एकदम DSLR जैसी मिलने वाली है.


भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो

स्टैंडर्ड मॉडल और सेल्फी कैमरे में भी मिलेगा जबरदस्त दम

सिर्फ टॉप मॉडल ही नहीं बल्कि इस सीरीज का बेस मॉडल यानी Oppo Find X10 भी कैमरा फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं है. इसमें भी यूजर्स को Hasselblad से ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा. इस फोन में 200MP का Ultra-Clear मेन कैमरा ISOCELL HPE सेंसर और OIS के साथ और जूमिंग के लिए 200MP का ही अल्ट्रा-सेंसिंग टेलीफोटो लेंस दिया गया है. 

इसके साथ तीसरा कैमरा 50MP के अल्ट्रा-वाइड लेंस के तौर पर मिलता है. अब अगर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो कंपनी ने फ्रंट कैमरे पर भी खास ध्यान दिया है. दोनों ही मॉडल्स के फ्रंट में 50-मेगापिक्सल का Ultra-Clear सेल्फी कैमरा लगाया गया है. इस फ्रंट लेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह 100-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू यानी FOV को सपोर्ट करता है. इसमें आप बिना सेल्फी स्टिक के भी आसानी से बड़ी ग्रुप सेल्फी और व्लॉगिंग वीडियो शूट कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें: बेकाबू हुए AI एजेंट्स, भारतीय कंपनियों का कर रहे डेटा लीक; CERT-In ने दी चेतावनी

रात में भी तगड़े फोटो

अक्सर स्मार्टफोन से रात या कम रोशनी में फोटो खींचने पर पिक्सल फटने लगते हैं लेकिन Oppo ने यहां भी खेल कर दिया है. कंपनी ने इस नई सीरीज में अपना खास LUMO Hyper Pixel और LUMO True इमेज इंजन शामिल किया है. जो फोटो के कलर्स और डिटेल्स को एकदम नेचुरल रखता है. 

इसके अलावा Oppo Find X10 Pro Max में नई DeepPix सेंसर टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है. यह टेक्नोलॉजी खास तौर पर लो-लाइट फोटोग्राफी को बेहतर बनाती है जिससे रात के अंधेरे में भी एकदम ब्राइट और शार्प फोटो क्लिक होती हैं. 


भारत में जल्द आ रहा फोटोग्राफी का नया किंग, DSLR जैसी आएगी फोटो

इस दिन भारत में होगा लॉन्च

रिपोर्ट्स के इन फोन को भारत में MediaTek Dimensity 9000 सीरीज के फ्लैगशिप चिपसेट के साथ उतारा जा सकता है. इससे हैवी गेमिंग और 4K वीडियो एडिटिंग जैसे काम एक दम स्मूथ तरीके से होंगे. आपको बता दें यह पूरी सीरीज 22 अक्टूबर को भारत में लाॅन्च होगी तब ही इसकी कीमत रिवील की जाएगी.

यह भी पढ़ें: नए स्मार्टफोन महंगे होने से डिमांड में रिफर्बिश्ड फोन, 13 पर्सेंट तक बढ़ी डिमांड

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 08:43 PM (IST)
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OPPO Phone Launch TECH NEWS
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