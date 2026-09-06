Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा

Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा

Google Chrome यूजर्स के लिए बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है. इसमें 12 खामियां को फिक्स किया गया है जिसकी मदद से हैकर्स फायदा उठा रहे थे.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Sep 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources

इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए Google ने एक अहम सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है. कंपनी ने Chrome में मौजूद कुल 12 सुरक्षा खामियों को ठीक किया है. इनमें एक गंभीर Zero-Day vulnerability भी शामिल है जिसके बारे में Google का कहना है कि इसका फायदा उठाने वाला exploit पहले से ही इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या है Chrome का Zero-Day मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google की ओर से फिक्स की गई इस खामी को CVE-2026-85046 के नाम से ट्रैक किया जा रहा है. इसे 8.8 की हाई severity रेटिंग मिली है यानी ये सुरक्षा समस्या यूजर्स के लिए काफी गंभीर मानी जा रही है.

इस vulnerability की जानकारी सिक्योरिटी रिसर्चर Salvatore Gulizia ने 4 अगस्त को Google को दी थी. रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कंपनी की ओर से 1,000 डॉलर का bug bounty भी दिया गया.

यह भी पढ़ें: Google का AI धमाका! आने वाला है नया Gemini, जानें यूजर्स को क्या मिलेगा नया

V8 इंजन में मिली थी खामी

ये सुरक्षा समस्या Chrome के V8 इंजन से जुड़ी है. V8 Google का JavaScript और WebAssembly इंजन है जो ब्राउजर में वेबसाइटों और वेब ऐप्स के कोड को चलाने में अहम भूमिका निभाता है.

हैकर्स के लिए क्यों खतरनाक है ऐसी खामी?

आपको बता दें कि Zero-Day vulnerabilities इसलिए ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि इनके सामने आने और पैच उपलब्ध होने के बीच हमलावरों को फायदा उठाने का मौका मिल सकता है. ऐसी खामी का गलत इस्तेमाल करके साइबर अपराधी malicious code execute करना, Chrome को क्रैश करना या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं.

Google ने क्या बताया?

Google ने पुष्टि की है कि CVE-2026-85046 के लिए exploit मौजूद है और इसका इस्तेमाल असल दुनिया में किया जा रहा है. हालांकि, कंपनी ने फिलहाल ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि इस vulnerability का फायदा कौन उठा रहा है. Google ने ये भी साफ नहीं किया है कि अब तक कितने यूजर्स या संगठनों को निशाना बनाया गया और इन हमलों का दायरा कितना बड़ा है. सिक्योरिटी पैच जारी होने के बाद भी कंपनी द्वारा हमले की पूरी जानकारी सीमित रखना नॉर्मल बात है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स पहले अपने ब्राउजर अपडेट कर सकें.

क्या करें Chrome यूजर्स

अगर आप Google Chrome इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउजर को अपडेट करना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए Chrome में Settings में जाकर About Chrome में जाएं और अपडेट की एवलेबिलिटी को चेक करें. अपडेट इंस्टॉल होने के बाद ब्राउजर को Relaunch करने का ऑप्शन आता है. यूजर्स को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब किसी सुरक्षा खामी का साइबर ठग फायदा उठा रहे हों.

यह भी पढ़ें:

फोन की आवाज हो गई है धीमी? ये आसान ट्रिक्स अपनाते ही हो जाएगी ठीक

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Google Chrome TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
स्टैंडबाय मोड पर कितनी बिजली खाता है टीवी, जानें हिसाब-किताब?
स्टैंडबाय मोड पर कितनी बिजली खाता है टीवी, जानें हिसाब-किताब?
टेक्नोलॉजी
Android में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक
Android में APK Sideloading क्या है? एक गलती से फोन हो सकता है हैक
टेक्नोलॉजी
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
गाड़ी कहां पार्क है? भूल जाते हैं तो ऑन कर लें Google Map की ये सेटिंग
गाड़ी कहां पार्क है? भूल जाते हैं तो ऑन कर लें Google Map की ये सेटिंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
पूरी तरह मिटा देंगे..., अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी
दिल्ली NCR
मायावती को किसका डर? अभिषेक मनु सिंघवी के दावे से मची हलचल
मायावती को किसका डर? अभिषेक मनु सिंघवी के दावे से मची हलचल
क्रिकेट
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज से शुरू दलीप ट्रॉफी का फाइनल, देखें LIVE प्रसारण और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Miss World 2026: जोहेरी मोल ने जीता ताज, टॉप 20 से बाहर हुईं निकिता पोरवाल
जोहेरी मोल बनीं मिस वर्ल्ड 2026, भारत की निकिता पोरवाल टॉप 20 से बाहर
विश्व
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
अमेरिका में दर्दनाक हादसा, रनवे पर लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ प्लेन, 2 की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
'सुप्रीम कोर्ट जाएंगे...', सहारनपुर मस्जिद मामले पर बोले इमरान मसूद
ट्रेंडिंग
पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स
पीली साड़ी और मलाईदार ठुमके, भाभी का डांस देख दीवाने हुए यूजर्स
शिक्षा
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
यूके में पढ़ाई होगी महंगी? स्टूडेंट वीजा के लिए बढ़ी फंड की डिमांड
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget