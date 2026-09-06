Google Chrome में बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट! 12 खामियां हुईं फिक्स, हैकर्स ऐसे उठा रहे थे फायदा

इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए Google ने एक अहम सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है. कंपनी ने Chrome में मौजूद कुल 12 सुरक्षा खामियों को ठीक किया है. इनमें एक गंभीर Zero-Day vulnerability भी शामिल है जिसके बारे में Google का कहना है कि इसका फायदा उठाने वाला exploit पहले से ही इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या है Chrome का Zero-Day मामला?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Google की ओर से फिक्स की गई इस खामी को CVE-2026-85046 के नाम से ट्रैक किया जा रहा है. इसे 8.8 की हाई severity रेटिंग मिली है यानी ये सुरक्षा समस्या यूजर्स के लिए काफी गंभीर मानी जा रही है.

इस vulnerability की जानकारी सिक्योरिटी रिसर्चर Salvatore Gulizia ने 4 अगस्त को Google को दी थी. रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कंपनी की ओर से 1,000 डॉलर का bug bounty भी दिया गया.

V8 इंजन में मिली थी खामी

ये सुरक्षा समस्या Chrome के V8 इंजन से जुड़ी है. V8 Google का JavaScript और WebAssembly इंजन है जो ब्राउजर में वेबसाइटों और वेब ऐप्स के कोड को चलाने में अहम भूमिका निभाता है.

हैकर्स के लिए क्यों खतरनाक है ऐसी खामी?

आपको बता दें कि Zero-Day vulnerabilities इसलिए ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि इनके सामने आने और पैच उपलब्ध होने के बीच हमलावरों को फायदा उठाने का मौका मिल सकता है. ऐसी खामी का गलत इस्तेमाल करके साइबर अपराधी malicious code execute करना, Chrome को क्रैश करना या संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं.

Google ने क्या बताया?

Google ने पुष्टि की है कि CVE-2026-85046 के लिए exploit मौजूद है और इसका इस्तेमाल असल दुनिया में किया जा रहा है. हालांकि, कंपनी ने फिलहाल ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि इस vulnerability का फायदा कौन उठा रहा है. Google ने ये भी साफ नहीं किया है कि अब तक कितने यूजर्स या संगठनों को निशाना बनाया गया और इन हमलों का दायरा कितना बड़ा है. सिक्योरिटी पैच जारी होने के बाद भी कंपनी द्वारा हमले की पूरी जानकारी सीमित रखना नॉर्मल बात है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स पहले अपने ब्राउजर अपडेट कर सकें.

क्या करें Chrome यूजर्स

अगर आप Google Chrome इस्तेमाल करते हैं तो ब्राउजर को अपडेट करना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए Chrome में Settings में जाकर About Chrome में जाएं और अपडेट की एवलेबिलिटी को चेक करें. अपडेट इंस्टॉल होने के बाद ब्राउजर को Relaunch करने का ऑप्शन आता है. यूजर्स को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब किसी सुरक्षा खामी का साइबर ठग फायदा उठा रहे हों.

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