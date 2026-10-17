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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके को एसईएम कोर्ट में पेशी के बाद छोड़ दिया गया है. उन्हें सशर्त रिहा किया गया है. अभिजीत ने पीस ऑफ बॉन्ड पर साइन किए हैं. उन्हें शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Oct 2026 05:26 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत मिल गई है. पुलिस ने उन्हें पीस ऑफ बॉन्ड पर साइन करने के बाद रिहा कर दिया. दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित थाना में SEM कोर्ट में अभिजीत दीपको पेश किया गया था. दीपके को शुक्रवार को पुलिस ने लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया था.

एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दीपके जमानत के बाद एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचे हैं. अभिजीत ने किसी तरह की बात फिलहाल मीडिया से नहीं की. वो कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आए, साथ ही गुड लक का साइन बनाते दिखे. 

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा? 

अभिजीत को जमानत देने के बाद दिल्ली पुलिस ने न्यूज एजेंसी ANI को जानकारी देते हुए कहा है कि एक शांति बनाए रखने का मुचलका पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया.

इधर, सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दीपके की सुनवाई में देरी को लेकर भी चिंता जाहिर की थी. उन्होंने बताया था कि यह दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब 3.38 बज चुके हैं. सुनवाई का अता-पता नहीं है.

मीडिया के सवालों से बचते दिखे अजिंक्य शिंदे

इसके अलावा जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जमानत के लिए सशर्त पीस ऑफ बॉन्ड पर साइन करने को लेकर पूछा तो ग्रुप के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने कहा कि वह आपको खुद बता देंगे. वह पिछले दरवाजे से आ रहे हैं.

अभिजीत लोगों के सामने सच रखता है: मेहर पसरीचा 

वहीं, सीजेपी को हिरासत में लेने के बाद ग्रुप की प्रवक्ता मेहर पसरीचा ने कहा था कि इससे पता चलता है कि सरकार कितनी डरी हुई है. ह अभिजीत, सीजेपी और असहमति की आवाजों से कितनी घबराती है. उन्हें डर है कि अगर अपनी पदयात्रा के दौरान अभिजीत लोगों तक पहुंचते हैं तो लोग उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक होंगे. सरकार सच से डरती है. अभिजीत लोगों के सामने सच रखते हैं. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 17 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
CJP Abhijeet Dipke
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