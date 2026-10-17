अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत मिल गई है. पुलिस ने उन्हें पीस ऑफ बॉन्ड पर साइन करने के बाद रिहा कर दिया. दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित थाना में SEM कोर्ट में अभिजीत दीपको पेश किया गया था. दीपके को शुक्रवार को पुलिस ने लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया था.

Delhi: Visuals of CJP founder Abhijeet Dipke, who has been granted bail subject to certain conditions. https://t.co/J6f20ktAcF — IANS (@ians_india) October 17, 2026

एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दीपके जमानत के बाद एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचे हैं. अभिजीत ने किसी तरह की बात फिलहाल मीडिया से नहीं की. वो कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए नजर आए, साथ ही गुड लक का साइन बनाते दिखे.

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा?

अभिजीत को जमानत देने के बाद दिल्ली पुलिस ने न्यूज एजेंसी ANI को जानकारी देते हुए कहा है कि एक शांति बनाए रखने का मुचलका पर साइन करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया.

इधर, सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दीपके की सुनवाई में देरी को लेकर भी चिंता जाहिर की थी. उन्होंने बताया था कि यह दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन अब 3.38 बज चुके हैं. सुनवाई का अता-पता नहीं है.

Delhi: CJP founder Abhijeet Dipke arrives at the residence of NCP (SP) spokesperson Anish Gawande. Dipke has been granted bail subject to certain conditions. https://t.co/5WhngRDt9f — IANS (@ians_india) October 17, 2026

मीडिया के सवालों से बचते दिखे अजिंक्य शिंदे

इसके अलावा जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जमानत के लिए सशर्त पीस ऑफ बॉन्ड पर साइन करने को लेकर पूछा तो ग्रुप के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने कहा कि वह आपको खुद बता देंगे. वह पिछले दरवाजे से आ रहे हैं.

अभिजीत लोगों के सामने सच रखता है: मेहर पसरीचा

वहीं, सीजेपी को हिरासत में लेने के बाद ग्रुप की प्रवक्ता मेहर पसरीचा ने कहा था कि इससे पता चलता है कि सरकार कितनी डरी हुई है. ह अभिजीत, सीजेपी और असहमति की आवाजों से कितनी घबराती है. उन्हें डर है कि अगर अपनी पदयात्रा के दौरान अभिजीत लोगों तक पहुंचते हैं तो लोग उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक होंगे. सरकार सच से डरती है. अभिजीत लोगों के सामने सच रखते हैं.