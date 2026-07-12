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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max खरीदते समय जेब को लगेगा जोर का झटका! इतने बढ़ सकते हैं दाम

iPhone 18 Pro Max खरीदते समय जेब को लगेगा जोर का झटका! इतने बढ़ सकते हैं दाम

iPhone 18 Pro Max: ऐप्पल का फ्लैगशिप आईफोन खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनने के कारण iPhone 18 Pro Max के दाम बढ़ने वाले हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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  • विनिर्माण लागत बढ़ने से iPhone 18 Pro Max महंगा होगा।
  • मेमोरी चिप, 2nm चिपसेट और उन्नत कैमरे दाम बढ़ाएंगे।
  • इसकी शुरुआती कीमत $200 बढ़ेगी, 1TB वेरिएंट सर्वाधिक।

iPhone 18 Pro Max: सितंबर में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro Max को खरीदने के लिए आपको जेब पर काफी बोझ डालना पड़ेगा. काउंटरप्वाइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने के कारण इसकी कीमत बढ़ना तय है. दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इसके 1TB में होने की संभावना जताई जा रही है. बता दें कि स्टोरेज और मेमोरी चिप्स समेत कई कंपोनेंट की कीमत बढ़ने और नई टेक्नोलॉजी शामिल किए जाने के कारण यह आईफोन महंगी कीमत पर लॉन्च होगा. 

मेमोरी चिप्स के कारण बढ़ेगी iPhone 18 Pro Max की कीमत

काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि मेमोरी चिप की लागत बढ़ना इस आईफोन को महंगा कर रहा है. अब मेमोरी चिप के लिए ही कंपनी को इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जितने में वह पहले चिप के साथ कई और कंपोनेंट्स भी खरीद लेती थी. इसके अलावा ऐप्पल iPhone 18 Pro Max में 2nm प्रोसेस से बने चिपसेट का यूज करेगी. एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के कारण ये चिपसेट काफी महंगे होते हैं. 

दाम बढ़ने के पीछे ये भी कारण

ऐप्पल अपने फ्लैगशिप मॉडल में पहली बार मेन कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर देने जा रही है. इसकी मदद से फोटो लेते समय सेंसर में जाने वाली लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अपग्रेड के कारण भी दामों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. अगर सारी अपग्रेड्स को मिला जाए तो आईफोन के दाम काफी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऐप्पल इन्हें बैलेंस करने की कोशिश में है. बताया जा रहा है कि दाम कम रखने के लिए कंपनी डिस्प्ले पैनल और दूसरे कई पार्ट्स पर कम पैसा खर्च करेगी, जिससे कीमत में बढ़ोतरी के झटके को कुछ कम किया जा सके.

iPhone 18 Pro Max में क्या मिलेगा?

ऐप्पल का यह फ्लैगशिप मॉडल 6.9 इंच की स्क्रीन मिलेगी. ऐसे कयास हैं कि कंपनी इसमें एनर्जी एफिशिएंट LTPO+ डिस्प्ले पैनल को यूज करेगी. यह आईफोन TSMC की एडवांस्ड 2nm प्रोसेस पर बना A20 Pro चिपसेट के साथ आएगा. ऐप्पल इस मॉडल में 12GB रैम और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए C2 modem को यूज करेगी. इसके रियर में 48MP वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.

कितनी बढ़ सकती है कीमत?

काउंटरप्वाइंट रिसर्च का अनुमान है कि 18 Pro Max की शुरुआती कीमतों में 200 डॉलर तक का इजाफा हो सकता है और इसके 1TB वेरिएंट की कीमत में सबसे बड़ा हाइक होगा. कुछ समय पहले आई एक और रिपोर्ट में बताया गया था कि 18 Pro Max की कीमत 1399 डॉलर (लगभग 1.32 लाख रुपये) हो सकती है. भारत में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और दूसरे लोकल प्राइस फैक्टर के कारण कीतम और भी ज्यादा रह सकती है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 12 Jul 2026 09:49 AM (IST)
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Apple TECH NEWS IPhone 18 Pro Max
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