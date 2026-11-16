ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदरीनाथ में कपाट बंद होने से पहले बर्फबारी, सफेद चादर से ढका धाम

बदरीनाथ में कपाट बंद होने से पहले बर्फबारी, सफेद चादर से ढका धाम

उत्तराखंड में शीतकालीन कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में रविवार को जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिससे पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया. यही नहीं रविवार से यहां ठंड भी काफी बढ़ गई है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 16 Nov 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से पहले मौसम ने करवट बदल ली है. रविवार को बद्रीनाथ धाम समेत चमोली जिले की ऊंची चोटियों पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई. हालांकि, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी रहा. सोमवार शाम को मंदिर के कपाट बंद होने से पहले तापमान में भारी गिरावट आई. 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार सुबह जारी अपने पूर्वानुमान में कहा कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में 3,000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात होने का अनुमान है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: कफ सिरप से नशे का कारोबार कैसे चल रहा है? यूपी ने केंद्र को भेजे 6 बड़े प्रस्ताव
Explained: कफ सिरप से नशे का कारोबार कैसे चल रहा है? यूपी ने केंद्र को भेजे 6 बड़े प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा
यूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या में सभी का सम्मान है', अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर बोले इकबाल अंसारी
'अयोध्या में सभी का सम्मान है', अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर बोले इकबाल अंसारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान
'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान

कपाट बंद होने से पहले हिमपात

आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड के शेष पर्वतीय जिलों में भी कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है. इस बीच, शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से पहले बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जारी रहा, ख़राब मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई. दर्शन करने के अलावा, कई श्रद्धालु ताजा हिमपात का आनंद लेते नजर आए. 

'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान

बर्फ की सफेद चादर से ढका धाम

बदरीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से धाम में ठंड बहुत बढ़ गई हैं. दूर-दूर तक बर्फ के सफेद चादर बिछ गई. इस दौरान कई श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के साथ ही ताजा बर्फबारी का आनंद लेते भी नजर आए.

बदरीनाथ मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी पंडित भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि रविवार सुबह से ही धाम में हिमपात शुरू हो गया. उनियाल ने कहा, "बर्फ की सफेद चादर ने पूरे बदरीनाथ नगर को ढक लिया है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है. यहां मौजूद श्रद्धालु इस मनमोहक दृश्य को देखकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।."

चमोली पुलिस के अनुसार, बदरीनाथ में रविवार सुबह से बारिश और हिमपात जारी है. मंदिर के कपाट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बंद होने को देखते हुए पुलिसकर्मी यातायात और श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन कर रहे हैं.

Published at : 16 Nov 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Explained: कफ सिरप से नशे का कारोबार कैसे चल रहा है? यूपी ने केंद्र को भेजे 6 बड़े प्रस्ताव
Explained: कफ सिरप से नशे का कारोबार कैसे चल रहा है? यूपी ने केंद्र को भेजे 6 बड़े प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा
यूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अयोध्या में सभी का सम्मान है', अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर बोले इकबाल अंसारी
'अयोध्या में सभी का सम्मान है', अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर बोले इकबाल अंसारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान
'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
आजम खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर HC में सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
यूपी चुनाव मैदान में उतरेगी CJP? अभिजीत दीपके ने बनाई टीम, यह है प्लान
इंडिया
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
बिहार के बीजेपी विधायक की बच गई सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
आईपीएल 2026
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
10 करोड़ से ज्यादा वाले पांच खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, कल आएगी IPL 2027 की रिटेंशन लिस्ट
साउथ सिनेमा
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
सूर्या की 'सीन' ने 10वें दिन काटा बवाल, 'विश्वनाथ एंड सन्स' को दी मात, जानें- कलेक्शन
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
राजस्थान पंचायत चुनाव: आखिरी चरण आज, 11905 बूथों पर वोटिंग; शाम को नतीजे
इंडिया
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
'फैसले खुद लेने की ताकत जरूरी', आत्मनिर्भरता की बात करते हुए क्यों CDS ने कही ये बात?
Home Tips
Ginger Storage Tips: जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
जल्दी सूख जाता है अदरक? 1 महीने तक फ्रेश रखने का जादुई तरीका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget