बदरीनाथ में कपाट बंद होने से पहले बर्फबारी, सफेद चादर से ढका धाम

उत्तराखंड के प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से पहले मौसम ने करवट बदल ली है. रविवार को बद्रीनाथ धाम समेत चमोली जिले की ऊंची चोटियों पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई. हालांकि, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी रहा. सोमवार शाम को मंदिर के कपाट बंद होने से पहले तापमान में भारी गिरावट आई.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार सुबह जारी अपने पूर्वानुमान में कहा कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ जिलों में 3,000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात होने का अनुमान है.

कपाट बंद होने से पहले हिमपात

आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड के शेष पर्वतीय जिलों में भी कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है. इस बीच, शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से पहले बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जारी रहा, ख़राब मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई. दर्शन करने के अलावा, कई श्रद्धालु ताजा हिमपात का आनंद लेते नजर आए.

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बर्फ की सफेद चादर से ढका धाम

बदरीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से धाम में ठंड बहुत बढ़ गई हैं. दूर-दूर तक बर्फ के सफेद चादर बिछ गई. इस दौरान कई श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के साथ ही ताजा बर्फबारी का आनंद लेते भी नजर आए.

बदरीनाथ मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी पंडित भुवन चंद्र उनियाल ने कहा कि रविवार सुबह से ही धाम में हिमपात शुरू हो गया. उनियाल ने कहा, "बर्फ की सफेद चादर ने पूरे बदरीनाथ नगर को ढक लिया है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और बढ़ गई है. यहां मौजूद श्रद्धालु इस मनमोहक दृश्य को देखकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।."

चमोली पुलिस के अनुसार, बदरीनाथ में रविवार सुबह से बारिश और हिमपात जारी है. मंदिर के कपाट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बंद होने को देखते हुए पुलिसकर्मी यातायात और श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन कर रहे हैं.