यूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी के तहत आज 16 अक्टूबर (सोमवार) दोपहर से मथुरा में बीजेपी का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में होने वाले इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 45 दिग्गज नेता जुटेंगे.

बैठक में चुनावी तालमेल, टिकट वितरण, सोशल मीडिया रणनीति, विपक्ष के पीडीए नैरेटिव की काट और एसआईआर जैसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर भी विचार किया जाएगा.

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आरएसएस के पदाधिकारी भी होंगे शामिल

बीजेपी के चिंतन शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही संघ के कुछ पदाधिकारी भी अलग से शामिल होंगे. जो संघ कार्यकर्ताओं का फीडबैक देंगे. 2027 के चुनाव के लिहाज से यह चिंतन महत्वपूर्ण है. खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंलगवार को एक सत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी जाएगी कि जमीन पर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं और जनता से संवाद करें.

तीसरी बार सरकार बनाना चुनौती

प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत के लिए जी-जान से जुटी है. पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और दावा किया था कि यूपी में बीजेपी अंगद के पैर की तरह है उसे कोई नहीं हटा पाएगा. मथुरा में चिंतन शिविर के पीछे बीजेपी और आरएसएस की स्पष्ट सोच है कि वेस्ट यूपी के साथ ही दक्षिण यूपी को साधा जाएगा. इसके साथ ही उसके एजेंडे में कृष्ण जन्म भूमि भी है.

हालांकि किन-किन मुद्दों पर बात होगी और विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी उसके लिए पार्टी मंगलवार को समापन के बाद ही अधिकारिक रूप से ऐलान करेगी.

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