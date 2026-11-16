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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा

यूपी पर BJP का चिंतन आज से, मथुरा में SIR से सरकार तक...इन मुद्दों पर चर्चा

यूपी विधानभा चुनावों की तैयरियों को लेकर बीजेपी का मथुरा में दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है. जिसमें सीएम योगी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हो रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 16 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी के तहत आज 16 अक्टूबर (सोमवार) दोपहर से मथुरा में बीजेपी का दो दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में होने वाले इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 45 दिग्गज नेता जुटेंगे. 

बैठक में चुनावी तालमेल, टिकट वितरण, सोशल मीडिया रणनीति, विपक्ष के पीडीए नैरेटिव की काट और एसआईआर जैसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने पर भी विचार किया जाएगा. 

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आरएसएस के पदाधिकारी भी होंगे शामिल 

बीजेपी के चिंतन शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही संघ के कुछ पदाधिकारी भी अलग से शामिल होंगे. जो संघ कार्यकर्ताओं का फीडबैक देंगे.  2027 के चुनाव के लिहाज से यह चिंतन महत्वपूर्ण है. खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंलगवार को एक सत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी जाएगी कि जमीन पर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर जाएं और जनता से संवाद करें.

तीसरी बार सरकार बनाना चुनौती 

प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत के लिए जी-जान से जुटी है. पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और दावा किया था कि यूपी में बीजेपी अंगद के पैर की तरह है उसे कोई नहीं हटा पाएगा. मथुरा में चिंतन शिविर के पीछे बीजेपी और आरएसएस की स्पष्ट सोच है कि वेस्ट यूपी के साथ ही दक्षिण यूपी को साधा जाएगा. इसके साथ ही उसके एजेंडे में कृष्ण जन्म भूमि भी है.

हालांकि किन-किन मुद्दों पर बात होगी और विधानसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी उसके लिए पार्टी मंगलवार को समापन के बाद ही अधिकारिक रूप से ऐलान करेगी.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 16 Nov 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
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