Explained: कफ सिरप से नशे का कारोबार कैसे चल रहा है? यूपी ने केंद्र को भेजे 6 बड़े प्रस्ताव

कोडीनयुक्त कफ सिरप की बिलिंग तो हो रही थी, लेकिन दवा अधिकृत मेडिकल स्टोर और मरीजों तक नहीं पहुंच रही थी. यूपी में 52 जिलों के 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 161 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. अब राज्य ने सप्लाई चेन में छह बड़े बदलाव सुझाए हैं. सवाल है कि इनसे नशे के अवैध कारोबार पर कैसे लगाम लगेगी और जरूरतमंद मरीजों को दवा कैसे मिलेगी?

उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार ने दवाओं की सप्लाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. जांच में सामने आया कि कागजों पर बड़ी मात्रा में सिरप की खरीद-बिक्री दिखाई जा रही थी, लेकिन कई मामलों में दवा का वास्तविक स्टॉक, उसकी आवाजाही और अधिकृत खुदरा दुकानों तक पहुंचने का संतोषजनक रिकॉर्ड नहीं मिला. यानी दवा की बिलिंग और उसकी असली मंजिल के बीच एक ऐसा अंतर था, जिसने अवैध डायवर्जन की आशंका पैदा की.

इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने 14 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार को छह नियामकीय प्रस्ताव भेजे. इनका मकसद निर्माता से लेकर थोक विक्रेता और अंतिम बिक्री तक दवा की हर खेप पर निगरानी रखना है. राज्य का कहना है कि कोडीन सिरप को पूरी तरह प्रतिबंधित करना समाधान नहीं है, बल्कि उसके गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल और अवैध सप्लाई को रोकना जरूरी है.

कोडीन सिरप से नशा कैसे होता है?

कोडीन एक ओपिओइड पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल कुछ दवाओं में खांसी दबाने और दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है. यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है. गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर इससे सुस्ती, नशे जैसा प्रभाव और निर्भरता पैदा हो सकती है. अधिक मात्रा में लेने पर सांस धीमी पड़ने और जानलेवा स्थिति बनने का खतरा भी रहता है.

यही वजह है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप सामान्य खांसी की दवा की तरह बिना निगरानी के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है. यह डॉक्टर की सलाह और निर्धारित नियमों के तहत मिलने वाली दवा है. इसके बावजूद जब बड़ी मात्रा में सिरप की खरीद-बिक्री के कागजी रिकॉर्ड मिलें, लेकिन दवा का वास्तविक स्टॉक और मरीजों तक पहुंचने का हिसाब न मिले, तो सवाल उठता है कि आखिर यह दवा जा कहां रही है?

यूपी एफएसडीए की जांच में भी यही गड़बड़ी सामने आई. विभाग के मुताबिक, कुछ मामलों में कंपनियों और थोक कारोबारियों के बीच बिलिंग तो हुई, लेकिन संबंधित प्रतिष्ठानों पर उतना वास्तविक स्टॉक नहीं मिला. कई जगह खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी संतोषजनक नहीं थे. विभाग को आशंका है कि सामान्य दवा वितरण व्यवस्था से अलग समानांतर चैनल बनाकर सिरप को उसके वैध चिकित्सकीय इस्तेमाल से हटाकर दूसरे रास्तों पर भेजा जा रहा था.

52 जिलों में जांच, 161 फर्मों के खिलाफ FIR

यूपी सरकार की 14 नवंबर की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, एफएसडीए ने प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया. गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई. इन फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है.

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ निर्माता सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग कोडीन सिरप के लिए स्टॉकिस्ट नियुक्त कर रहे थे. इनमें कई उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित थे. इनके जरिए प्रदेश के थोक कारोबारियों को बड़ी खेप की बिलिंग की जा रही थी. विभाग के अनुसार, कई प्रतिष्ठानों पर बिल के अनुरूप भौतिक स्टॉक या खरीद-बिक्री के पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं मिले. यही वजह है कि अब राज्य सरकार केवल छापेमारी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि दवा की सप्लाई व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रही है.

केंद्र को भेजे गए यूपी के छह बड़े प्रस्ताव क्या हैं?

1. अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से ही हो सप्लाई

एफएसडीए ने प्रस्ताव दिया है कि कंपनियां कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति अपने अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही करें. केवल कोडीन उत्पादों के लिए अलग से बाहरी लोगों को जोड़कर समानांतर वितरण चैनल बनाने पर रोक लगाने की मांग की गई है. इससे हर खेप की जिम्मेदारी तय करना आसान होगा.

2. राज्यों की वास्तविक जरूरत के आधार पर तय हो आपूर्ति

किस राज्य को कितनी मात्रा में कफ सिरप चाहिए, यह केवल कंपनियों के अनुमान या थोक कारोबारियों की मांग पर तय नहीं होना चाहिए. यूपी का सुझाव है कि पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और वास्तविक चिकित्सकीय मांग का आकलन करके आपूर्ति तय की जाए. इससे जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा होने और उसके गलत इस्तेमाल की आशंका कम हो सकती है.

3. खेप भेजने से पहले ड्रग कंट्रोलर को सूचना

निर्माता कंपनियों को कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को जानकारी देनी होगी. इसमें दवा की मात्रा, बैच, आपूर्तिकर्ता और गंतव्य का विवरण शामिल होगा. इससे राज्य को पहले से पता रहेगा कि कितनी दवा कहां भेजी जा रही है.

4. थोक से थोक बिक्री पर रोक

यूपी ने एक थोक कारोबारी से दूसरे थोक कारोबारी को कोडीन सिरप बेचने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. विभाग चाहता है कि दवा अधिकृत वितरण व्यवस्था से होकर खुदरा स्तर तक पहुंचे. इससे बीच में कई स्तरों पर होने वाली ऐसी खरीद-बिक्री पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है, जिनका वास्तविक अंतिम गंतव्य पता करना मुश्किल होता है.

5. QR कोड और बारकोड से डिजिटल निगरानी

यह प्रस्ताव सप्लाई चेन की निगरानी के लिहाज से अहम है. यूपी ने टीबी की दवाओं की तर्ज पर कोडीन सिरप के लिए भी QR कोड या बारकोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करने की मांग की है. इसके तहत हर बैच की रिपोर्टिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर अलर्ट की व्यवस्था विकसित करने का सुझाव है. इसका उद्देश्य निर्माता से लेकर अंतिम बिक्री तक दवा की आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड रखना है.

6. अलग Schedule H3 और स्टॉक की सीमा

एफएसडीए ने ज्यादा दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग Schedule H3 बनाने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉक रखने की सीमा तय करने की मांग की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Schedule H3 अभी इस प्रस्ताव के संदर्भ में एक नई नियामकीय श्रेणी बनाने की मांग है, न कि इसे पहले से लागू नियम समझा जाए. इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना होगा.

क्या कोडीन कफ सिरप पर पूरी तरह प्रतिबंध है?

नहीं. यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. यूपी एफएसडीए ने स्पष्ट किया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप न तो नकली दवा है और न ही पूरी तरह प्रतिबंधित औषधि. इसका वैध चिकित्सकीय इस्तेमाल होता है और डॉक्टर की सलाह पर कुछ मरीजों को इसकी जरूरत पड़ सकती है.

कोडीनयुक्त कफ सिरप को लेकर कानूनी स्थिति भी समझना जरूरी है. ऐसी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन के तहत नियंत्रित होती हैं. कुछ निर्धारित औषधीय तैयारियों को लेकर NDPS कानून के तहत विशेष प्रावधान और छूट लागू हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी बिक्री या वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है. दवा की संरचना, मात्रा और लागू नियमों के आधार पर कानूनी स्थिति तय होती है.

मरीजों को दवा मिलने में परेशानी तो नहीं होगी?

यूपी सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता रोकना नहीं, बल्कि अवैध डायवर्जन को रोकना है. इसके लिए दो व्यवस्थाएं साथ-साथ जरूरी हैं. पहली, वास्तविक चिकित्सकीय मांग के आधार पर पर्याप्त मात्रा में दवा की आपूर्ति हो. दूसरी, उस दवा की बिक्री और आवाजाही का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि यह पता चल सके कि दवा अधिकृत मेडिकल स्टोर और मरीजों तक पहुंच रही है या नहीं.

मसलन, अगर किसी जिले में मरीजों की जरूरत के मुताबिक दवा की मांग है, तो वहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए. लेकिन किसी प्रतिष्ठान के पास अचानक असामान्य मात्रा में सिरप पहुंचती है और उसकी बिक्री का रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो जांच एजेंसियों को इसकी पड़ताल करने का आधार मिल सकेगा. हालांकि यह व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब डिजिटल रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट हों और निगरानी के साथ नियमित ऑडिट भी किया जाए.

एफएसडीए ने सीमावर्ती जिलों और नेपाल-बांग्लादेश की ओर कथित अवैध सप्लाई को लेकर भी चिंता जताई है. विभाग चाहता है कि नशे के लिए होने वाली आपूर्ति पर रोक लगे और दवा वैध बाजार में मरीजों की जरूरत के मुताबिक उपलब्ध रहे.

आगे क्या होगा?

फिलहाल ये छह प्रस्ताव हैं, लागू हो चुके नए नियम नहीं. केंद्र सरकार को इन पर विचार करके जरूरी दिशा-निर्देश या नियामकीय बदलाव करने होंगे. इसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि QR कोड ट्रैकिंग, शेड्युल H3 और थोक से थोक बिक्री पर रोक किस रूप में लागू होगी.

इस पूरे मामले का बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितनी फर्मों पर एफआईआर हुई. असली सवाल यह है कि दवा की सप्लाई चेन में निगरानी की कमी का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल मरीजों के बजाय नशे के कारोबार में कैसे होने लगा. अगर बिलिंग, वास्तविक स्टॉक और अंतिम बिक्री के बीच का अंतर दूर नहीं किया गया, तो केवल छापेमारी से समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल होगा. यूपी के छह प्रस्ताव इसी खामी को दूर करने की कोशिश हैं. इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र इन्हें कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी निगरानी व्यवस्था के साथ लागू करता है.