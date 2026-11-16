'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक से पहले यूपी कांग्रेस चीफ आराधना मिश्रा मोना का बड़ा बयान आया है.

समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की आंतरिक रणनीतियों के संदर्भ में होने वाली बैठक से पहले मोना ने कहा कि कल (17 नवंबर) हमारे गठबंधन की पहली बैठक है. समीक्षा होगी क्योंकि चुनाव नजदीक हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें गठबंधन को आगे लेकर जाना है.

सीट शेयरिंग पर मोना ने कहा, 'जो भी सीटों का आंकड़ा है, इस पर मैं अपनी ओर से कोई पुष्टि नहीं कर सकती हूं क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस पर चर्चा की होगी. हां, हम प्रदेश के नेताओं से इनपुट मांगा गया था. मुझे लगता है कि कल जो बैठक होगी, उसके बाद हमारे सामने बेहतर स्थिति आएगी। जिस पर हम चर्चा कर पाएंगे. अभी सीटों की बात करना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी.'

अखिलेश ने किया था बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी.

कांग्रेस की यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि कांग्रेस 181 सीटें मांग रही है.