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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान

'मैं पुष्टि नहीं कर सकती...' UP पर मल्लिकार्जुन खरगे की मीटिंग से पहले आराधना मिश्रा का बयान

उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की बैठक से पहले यूपी इकाई की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने अहम बयान दिया है. सपा के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बैठक 17 नवंबर को होगा.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Nov 2026 11:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक से पहले यूपी कांग्रेस चीफ आराधना मिश्रा मोना का बड़ा बयान आया है.

समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की आंतरिक रणनीतियों के संदर्भ में होने वाली बैठक से पहले मोना ने कहा कि कल (17 नवंबर) हमारे गठबंधन की पहली बैठक है. समीक्षा होगी क्योंकि चुनाव नजदीक हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें गठबंधन को आगे लेकर जाना है.

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सीट शेयरिंग पर मोना ने कहा, 'जो भी सीटों का आंकड़ा है, इस पर मैं अपनी ओर से कोई पुष्टि नहीं कर सकती हूं क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस पर चर्चा की होगी. हां, हम प्रदेश के नेताओं से इनपुट मांगा गया था. मुझे लगता है कि कल जो बैठक होगी, उसके बाद हमारे सामने बेहतर स्थिति आएगी। जिस पर हम चर्चा कर पाएंगे. अभी सीटों की बात करना मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी.'

अखिलेश ने किया था बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी.

कांग्रेस की यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि कांग्रेस 181 सीटें मांग रही है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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