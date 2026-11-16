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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अयोध्या में सभी का सम्मान है', अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर बोले इकबाल अंसारी

'अयोध्या में सभी का सम्मान है', अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर बोले इकबाल अंसारी

बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित राम मंदिर दौरे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अयोध्या सभी की है और यहां आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 11:50 AM (IST)
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अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित राम मंदिर दौरे को लेकर विवाद जारी है. इस बीच बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अयोध्या साधु-संतों की नगरी है और यहां सभी धर्मों और जातियों के लोगों का सम्मान किया जाता है. उनके मुताबिक, अयोध्या में जो भी दर्शन-पूजन करने आता है, उसका स्वागत होना चाहिए.

इकबाल अंसारी ने कहा, "अयोध्या साधु-संतों की नगरी है. विरोध कौन कर रहा है और अब क्या हो रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है. हम तो बस इतना जानते हैं कि अयोध्या में सभी का सम्मान है. यहां सभी धर्मों और जातियों के मंदिर हैं. सभी को यहां आकर दर्शन-पूजन करना चाहिए. वे भी यहां पूजा-पाठ करें."

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उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने की चर्चा के बीच कुछ साधु-संतों की ओर से विरोध की बातें सामने आ रही हैं. हालांकि, इकबाल अंसारी ने साफ कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन साधु-संत विरोध कर रहा है और कौन नहीं.

विरोध करने वालों पर क्या बोले इकबाल अंसारी?

उन्होंने कहा, "साधु-संतों में से कौन विरोध कर रहा है और कौन नहीं, यह हम नहीं जानते. हम सभी का सम्मान करते हैं. अयोध्या में जो भी दर्शन करने आएगा, उसका हमारे लिए पूरा सम्मान है. उनका स्वागत करने वाले भी यहां बहुत लोग हैं. कोई भी आए, हमारे लिए सभी सम्मान के पात्र हैं."

'अयोध्या आने वाले सभी का सम्मान'

इकबाल अंसारी ने आगे कहा, "साधु-संतों का अपना काम है, वे अपना काम करेंगे और पूजा-पाठ करेंगे. अयोध्या सभी की है और हमारे लिए यहां आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान है." उनके इस बयान को अखिलेश यादव के प्रस्तावित राम मंदिर दौरे को लेकर चल रही बहस के बीच सभी के सम्मान और धार्मिक सौहार्द का संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Nov 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Iqbal Ansari UP NEWS Ayodhya NEWS
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