सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा में पुलिस का फ्लैग मार्च, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
Banbhoolpura Encroachment Case: एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया, “रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आने की संभावना है. पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
हल्द्वानी के संवेदनशील बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर बने 3660 मकानों और करीब 5236 परिवारों से जुड़ा अतिक्रमण मामला अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस बहुचर्चित मामले में कल बड़ा फैसला सुना सकती है. संभावित निर्णय को देखते हुए रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है और इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पहले रेलवे भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे और जिला प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी. तब से मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, जिसका फैसला अब कल आ सकता है.
इस फैसले से पूर्व किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस प्रशासन और आरपीएफ ने बनभूलपुरा क्षेत्र में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया. भारी पुलिस बल, पीएसी और आरपीएफ की तैनाती कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल क्षेत्र में शांति बनाए रखना और लोगों में भरोसा कायम करना है.
पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया, “रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आने की संभावना है. पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. आज आरपीएफ और जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है. लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. किसी भी तरह की शरारत या माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.”
कोर्ट मानवीय पक्ष को भी देखेगी- स्थानीय निवासी
इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में तनाव और उम्मीद दोनों का माहौल है. एक स्थानीय निवासी ने कहा, “हम कई दशकों से यहां रह रहे हैं. उम्मीद है कि कोर्ट मानवीय पक्ष को भी देखेगी. हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा है.” वहीं दूसरे निवासी ने कहा, “फ्लैग मार्च के बाद माहौल शांत है, लेकिन लोगों में डर भी है कि कहीं अचानक कोई बड़ी कार्रवाई न हो जाए.”
हजारों परिवारों के भविष्य पर असर डाल सकता है कोर्ट का फैसला
समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. मौलाना मुकीम ने कहा, “यह समय धैर्य का है. सभी लोग कानून पर भरोसा रखें और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें. शांति बनाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है.” सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हजारों परिवारों के भविष्य पर असर डालने वाला है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है. अब पूरे क्षेत्र की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के कल आने वाले फैसले पर टिकी हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL