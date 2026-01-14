Uttarakhand: किसान सुखवंत की मौत के बाद पत्नी प्रदीप कौर का बयान, सरकार और SSP पर जताया भरोसा

किसान सुखवंत की आत्महत्या के मामले में मृतक की पत्नी प्रदीप कौर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार और एसएसपी उधम सिंह नगर के प्रति भरोसा जताया है. प्रदीप कौर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार और जिले के एसएसपी उनके साथ किया गया वादा जरूर पूरा करेंगे और उन्हें न्याय मिलेगा.

प्रदीप कौर ने कहा कि इस दुखद घड़ी में प्रशासन और पुलिस की ओर से उन्हें लगातार सहयोग मिल रहा है. उन्होंने बताया कि एसएसपी उधम सिंह नगर ने व्यक्तिगत रूप से मामले को गंभीरता से लिया है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. सरकार की ओर से भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है, जिससे उनका विश्वास और मजबूत हुआ है.

'कुछ लोग परिवार को भड़काने की कर रहे कोशिश'

मृतक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर उन्हें और उनके परिवार को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मामले को तूल देकर माहौल खराब करना चाहते हैं, जबकि वह शांति और कानून के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती हैं. प्रदीप कौर ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और उनसे जुड़े कुछ बयान गलत तरीके से प्रचारित किए गए.

लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

मृतक किसान की पत्नी प्रदीप कौर ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन को अपना काम करने दें. उन्होंने कहा कि वह कानून और व्यवस्था में भरोसा रखती हैं और उन्हें यकीन है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को उकसाना या अस्थिरता पैदा करना नहीं है, बल्कि अपने पति को न्याय दिलाना है. प्रदीप कौर ने उम्मीद जताई कि सरकार और पुलिस की कार्रवाई से जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा.