सोनू कश्यप के घर वालों से मिलने मेरठ जा रहे संजय निषाद को पुलिस ने गाजियाबाद में रोका

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद को पुलिस ने गाजियाबाद स्थित यूपी गेट पर रोक लिया. वह सोनू कश्यप के परिवार से मिलने के लिए मेरठ जा रहे थे.

मेरठ जाने से पहले मंत्री संजय निषाद ने कहा था, 'हम सोनू को इंसाफ दिलाने के लिए मेरठ जा रहे हैं. हम उसकी मां और परिवार से मिलेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और वहां के अधिकारियों से बात करेंगे. मैं जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा.'

बता दें मेरठ में कपसाड़ का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि सरधना स्थित ज्वालागढ़ में रोहित उर्फ सोनू की हत्या के मामले में सियासत बढ़ गई है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीते दिनों लिखा था कि दबंगों ने सरधना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के एक युवा को ज़िंदा जलाकर मारने का जो कुकृत्य किया है, उसके लिए हम पूरे पीडीए समाज की तरफ़ से आवाज़ उठाते हैं. न्याय हो!

सोनू कश्यप मामले में बसपा चीफ भी बोलीं

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी मामले पर टिप्पणी की थी. उन्होंने लिखा था कि यूपी में मेरठ के सरधना क्षेत्र में ही पिछड़े वर्ग से कश्यप समाज के एक युवक को जलाकर मार देने की अति क्रूर व शर्मनाक घटना की जितनी भर्त्सना की जाये वह कम है. ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिये शासन व प्रशासन दोनों स्तर पर अनवरत उचित सजगता व सक्रियता आवश्यक. ऐसे असामाजिक व आपराधिक तत्वों को क़ानून का डर होना ज़रूरी.

इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी यूपी सरकार से सवाल पूछे थे. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सांसद ने लिखा था कि मेरठ की तहसील सरधना क्षेत्र के ग्राम ज्वालागढ़ में कश्यप समाज के युवक रानू कश्यप को पहले शराब पिलाई गई, फिर उसके पास मौजूद लगभग 80,000 रुपये लूट लिए और उसके बाद उसे ज़िंदा जला दिया गया. यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य अपराध है. दिनांक 5 जनवरी 2026 (सोमवार) को हुई इस घटना के सभी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होना, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. हम इस हृदयविदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं. हमारी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रकृति उन्हें यह असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे.

