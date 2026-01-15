हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार आने वाले वाहन हो जाएं सावधान! इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन

हरिद्वार आने वाले वाहन हो जाएं सावधान! इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगा बड़ा एक्शन

Haridwar News: परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन संचालन के दौरान सड़क, सार्वजनिक स्थलों या खुले स्थानों पर किसी भी प्रकार का कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

By : दानिश खान | Updated at : 15 Jan 2026 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

हरिद्वार जिले को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर परिवहन विभाग ने जिले भर में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत अब हरिद्वार में चलने वाले सभी वाहनों में कूड़ेदान या गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा.

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन संचालन के दौरान सड़क, सार्वजनिक स्थलों या खुले स्थानों पर किसी भी प्रकार का कचरा फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस संबंध में जिले के सभी वाहन चालकों और वाहन स्वामियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों, पर्यटक वाहनों, सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा.

सभी वाहन चालकों को अपने वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य

एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान जिले में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि सभी वाहन चालकों को अपने वाहनों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा के दौरान निकलने वाला कचरा उसी में रखा जा सके. सड़क पर कूड़ा फेंकने की शिकायत मिलने या जांच के दौरान उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित चालक के खिलाफ नियमानुसार चालान किया जाएगा.

एआरटीओ नेहा झा ने यह भी बताया कि इस अभियान के तहत नियमित रूप से जांच और निगरानी की जाएगी. परिवहन विभाग की टीमें प्रमुख मार्गों, तीर्थ स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगी. नियमों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है.

सभी वाहन चालकों और आम नागरिकों से प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है. स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ हरिद्वार के निर्माण में सहयोग देकर ही देवभूमि की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है.

Published at : 15 Jan 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
Embed widget