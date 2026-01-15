Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश, जिसे कभी केवल कृषि प्रधान राज्य माना जाता था, आज भारत के 'एक्सपोर्ट पावरहाउस' के रूप में उभर रहा है. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं और नई 'निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30' के दम पर यूपी के उत्पाद अब सात समंदर पार अपनी चमक बिखेर रहे हैं.

निर्यात के नए कीर्तिमान और लक्ष्य

वित्तीय साल 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश का निर्यात लगभग 21 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. राज्य सरकार ने अब 2030 तक 50 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है. नीति आयोग के 'निर्यात तैयारी सूचकांक 2024' (EPI) में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाते हुए देश में चौथा और लैंडलॉक्ड (भू-आबद्ध) राज्यों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है.

वैश्विक मंच पर यूपी के 'चैंपियंस'

यूपी के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी धाक जमाई है.

इलेक्ट्रॉनिक्स: नोएडा और ग्रेटर नोएडा अब मोबाइल और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र बन चुके हैं. देश के कुल मोबाइल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा यहीं से आता है.

हस्तशिल्प और कालीन: भदोही के कालीन और मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों की मांग अमेरिका और यूरोपीय देशों में लगातार बढ़ रही है.

कृषि उत्पाद: सिद्धार्थनगर का 'काला नमक चावल' और पश्चिमी यूपी के आम अब खाड़ी देशों के सुपरमार्केट की शोभा बढ़ा रहे हैं.

चमड़ा उद्योग: कानपुर और आगरा के लेदर उत्पाद इटली और जर्मनी जैसे फैशन केंद्रों को निर्यात किए जा रहे हैं.

सरकार की रणनीतिक पहल

राज्य सरकार ने निर्यातकों के लिए राह आसान करने के लिए कई कदम उठाए हैं:-

1. नई निर्यात नीति (2025-30): इसमें एमएसएमई (MSME) इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (Certification) के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है.

2. ई-कॉमर्स हब: अमेज़न और वॉलमार्ट जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ एमओयू (MoU) कर स्थानीय कारीगरों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ा गया है.

3. लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राज्य में विकसित हो रहे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क निर्यात की गति को और तेज करेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य अब 'मेक इन यूपी' को 'ग्लोबल ब्रांड' बनाने की दिशा में अग्रसर है. निर्यात में यह वृद्धि न केवल विदेशी मुद्रा ला रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है.