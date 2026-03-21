उत्तराखंड में शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि हमें मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से आए नेताओं का बड़ा ख्याल रखा है. पार्टी नेताओं को ये संदेश मिल गया होगा कि मंत्री पद के लिए दूसरे दल का अनुभव जरूरी है.

शुक्रवार को लोक भवन में जब मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, खजान दास और राम सिंह कैड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली, तो राजनीतिक गलियारों में यह खबर किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं थी. क्योंकि इस विस्तार का बीते चार सालों से इंतजार किया जा रहा था. जिस पर कांग्रेस नेता ने जमकर चुटकी लगी.

कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस ने कसा तंज

गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, उसी दिन से यह संकेत दे दिया गया था कि कैबिनेट विस्तार अभी तो नहीं लेकिन, कभी तो होगा. और वो 'कभी' आज आया है. गोदियाल ने कहा कि धामी मंत्रिमंडल में पहले से ही कांग्रेस पृष्ठभूमि के चेहरों की अच्छी-खासी तादाद रही है और अब जो पांच नए मंत्री बने हैं, उनमें से तीन का रिश्ता कभी न कभी कांग्रेस से रहा है.

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता ने नए मंत्रियों को लेकर बीजेपी पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि का इतना ख्याल रखा. जो कार्यकर्ता सालों से धूप-छांव में पार्टी के लिए काम करते रहे, उन्हें आज यह संदेश जरूर मिला होगा कि मंत्री पद पाने के लिए दूसरे दलों का अनुभव भी एक अहम योग्यता बन चुकी है.

उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. एक तरफ भाजपा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस पूरे घटनाक्रम को जनता के बीच अपने नजरिए से रखेगी. चार साल की देरी से कांग्रेसी पृष्ठभूमि और उपेक्षित कार्यकर्ता को लेकर पार्टी भाजपा को आड़े हाथों लेती रहेगी.

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