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Chamoli News: चमोली में मौजूद हैं भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम, जानिए क्या है ‘सप्त बद्री’ की महिमा
Chamoli News In Hindi: चमोली में भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम छिपे हुए हैं. यहां के कण-कण में देवताओं का वास माना गया है. मई से जून और सितंबर से अक्टूबर इन सभी मंदिरों के दर्शन हेतु अनुकूल हैं.
उत्तराखंड की पावन धरती को यूं ही 'देवभूमि' नहीं कहा जाता. यहाँ के कण-कण में देवताओं का वास माना गया है. चार धाम की महिमा तो जगप्रसिद्ध है ही, लेकिन चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में भगवान विष्णु के सात अलग-अलग स्वरूपों के मंदिर स्थित हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 'सप्त बद्री' कहा जाता है.
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Published at : 15 Mar 2026 01:31 PM (IST)
Tags :UTTARAKHAND NEWS
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प्रेम कुमारJournalist
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