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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChamoli News: चमोली में मौजूद हैं भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम, जानिए क्या है ‘सप्त बद्री’ की महिमा

Chamoli News: चमोली में मौजूद हैं भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम, जानिए क्या है ‘सप्त बद्री’ की महिमा

Chamoli News In Hindi: चमोली में भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम छिपे हुए हैं. यहां के कण-कण में देवताओं का वास माना गया है. मई से जून और सितंबर से अक्टूबर इन सभी मंदिरों के दर्शन हेतु अनुकूल हैं.

By : दानिश खान  | Updated at : 15 Mar 2026 01:31 PM (IST)
Chamoli News In Hindi: चमोली में भगवान विष्णु के 7 पवित्र धाम छिपे हुए हैं. यहां के कण-कण में देवताओं का वास माना गया है. मई से जून और सितंबर से अक्टूबर इन सभी मंदिरों के दर्शन हेतु अनुकूल हैं.

उत्तराखंड की पावन धरती को यूं ही 'देवभूमि' नहीं कहा जाता. यहाँ के कण-कण में देवताओं का वास माना गया है. चार धाम की महिमा तो जगप्रसिद्ध है ही, लेकिन चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में भगवान विष्णु के सात अलग-अलग स्वरूपों के मंदिर स्थित हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 'सप्त बद्री' कहा जाता है.

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योग बद्री- यहां भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में विराजमान है. जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच पांडुकेश्वर में यह प्राचीन मंदिर स्थित है. माना जाता है कि पांडवों के पिता राजा पांडु ने यहाँ तपस्या की थी और इसी स्थान पर पांडवों का जन्म हुआ था. यह बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर ही स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना बेहद आसान है.
योग बद्री- यहां भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में विराजमान है. जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच पांडुकेश्वर में यह प्राचीन मंदिर स्थित है. माना जाता है कि पांडवों के पिता राजा पांडु ने यहाँ तपस्या की थी और इसी स्थान पर पांडवों का जन्म हुआ था. यह बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर ही स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना बेहद आसान है.
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बद्री विशाल, सप्त बद्री का सबसे प्रमुख और भव्य मंदिर है. नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह धाम चार धामों में से एक है. चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित इस भव्य पौराणिक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने 'बदरी' (बेर) का पेड़ बनकर उन्हें धूप और बारिश से बचाया था. यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 300 किमी की दूरी पर स्थित है, जहां बस या टैक्सी से सीधे पहुंचा जा सकता है.
बद्री विशाल, सप्त बद्री का सबसे प्रमुख और भव्य मंदिर है. नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह धाम चार धामों में से एक है. चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित इस भव्य पौराणिक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने 'बदरी' (बेर) का पेड़ बनकर उन्हें धूप और बारिश से बचाया था. यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 300 किमी की दूरी पर स्थित है, जहां बस या टैक्सी से सीधे पहुंचा जा सकता है.
Published at : 15 Mar 2026 01:31 PM (IST)
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