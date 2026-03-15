बद्री विशाल, सप्त बद्री का सबसे प्रमुख और भव्य मंदिर है. नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह धाम चार धामों में से एक है. चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित इस भव्य पौराणिक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने 'बदरी' (बेर) का पेड़ बनकर उन्हें धूप और बारिश से बचाया था. यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 300 किमी की दूरी पर स्थित है, जहां बस या टैक्सी से सीधे पहुंचा जा सकता है.