Ayodhya News: शादी का झांसा देकर युवती से रेप, प्री-वेडिंग शूट के बहाने कोलकाता में हुई वारदात

अयोध्या से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को शादी का झांसा देकर कोलकाता बुलाया गया. आरोप है कि वहां आरोपी युवक ने प्री-वेडिंग शूट के बहाने उसे अपने पास बुलाया और फिर नशीला पदार्थ देकर रेप किया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

परिवार के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच पहले शादी तय हुई थी. लेकिन बाद में आरोपी पक्ष ने दहेज में थार गाड़ी और ₹25.51 लाख की मांग रख दी. जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया. इसके बाद ही पूरे मामले ने खतरनाक मोड़ ले लिया.

कोलकाता में वारदात, हालत बिगड़ी

पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपी ने उसे प्री-वेडिंग शूट के नाम पर कोलकाता बुलाया था. वहां उसे नशीला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद उसके साथ रेप किया गया. घटना के बाद युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे वापस अयोध्या लाया गया.

निजी अस्पताल में चल रहा इलाज

अयोध्या लौटने के बाद पीड़िता को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों की निगरानी में उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है. परिवार काफी सदमे में है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है.

पुलिस जांच में जुटी, कार्रवाई का भरोसा

महाराजगंज क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच पीड़ित पक्ष ने स्थानीय नेता सपा सांसद अवधेश प्रसाद से भी मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिया. साथ ही उन्होंने प्रशासन से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है. अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है.