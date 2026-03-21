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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडLPG Crisis: देहरादून में गैस माफिया पर प्रशासन का शिकंजा, DM सविन बंसल बोले सीधे FIR और जेल

LPG Crisis: देहरादून में गैस माफिया पर प्रशासन का शिकंजा, DM सविन बंसल बोले सीधे FIR और जेल

LPG Crisis News In Hindi: देहरादून में गैस कालाबाजारी रोकने हेतु जिला प्रशासन सख्त हुआ. 70 एजेंसियों पर QRT तैनात, स्टॉक और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. होम डिलीवरी अनिवार्य OTP से वितरण होगा.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Mar 2026 09:29 AM (IST)
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब गड़बड़ी हुई तो सीधे मुकदमा और सीधे जेल. कोई नोटिस नहीं, कोई लंबी सुनवाई नहीं.

जिले की 70 गैस एजेंसियों पर 30 अधिकारियों की क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी QRT तैनात कर दी गई है. ये अधिकारी दफ्तर में बैठकर फाइलें नहीं देखेंगे बल्कि रोजाना एजेंसी पर जाकर स्टॉक, वितरण और बैकलॉग की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी. अब एजेंसी का हर सिलेंडर प्रशासन की नजर में है - कहां से आया, कहां गया और किसे मिला सबका हिसाब होगा.

  एजेंसी से सीधे सिलेंडर उठाने की परंपरा खत्म

प्रशासन ने तय कर दिया है कि गैस सिलेंडर अब सिर्फ होम डिलीवरी के जरिए मिलेगा. एजेंसी या गोदाम से सीधे सिलेंडर उठाने की पुरानी परंपरा खत्म कर दी गई है. OTP आधारित वितरण प्रणाली भी लागू की गई है. जब तक उपभोक्ता OTP न दे सिलेंडर डिलीवर नहीं होगा. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और एजेंसियों के बाहर लगने वाली भीड़ तथा झगड़े भी खत्म होंगे.

 DM ने दिया उसी शाम तक अपडेट करने का अल्टीमेटम

बैठक में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. करीब 25 हजार गैस वितरण की एंट्रियां ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में दर्ज ही नहीं थीं. इतने सिलेंडर कहां गए इसका कागज पर कोई हिसाब नहीं. DM ने तत्काल अल्टीमेटम दिया कि उसी शाम तक सभी एंट्रियां अपडेट करो वरना एजेंसियों और तेल कंपनियों पर कार्रवाई होगी.

 सिलेंडर की ट्रेसिंग से एजेंसी मालिक सीधे FIR में

DM ने पुलिस को निर्देश दिया है कि छापेमारी में पकड़े गए सिलेंडर की ट्रेसिंग की जाए. जिस एजेंसी का सिलेंडर निकले उसके मालिक का नाम सीधे FIR में और अगला पड़ाव जेल. यह इसलिए अहम है क्योंकि अब तक एजेंसी मालिक डिलीवरी बॉय या बिचौलिए के पीछे छिप जाते थे. अब वह रास्ता बंद हो गया है. अब तक QRT की कार्रवाई में 5 मुकदमे दर्ज, 3 आरोपी जेल में और 150 घरेलू, 139 व्यावसायिक व 7 छोटे मिलाकर कुल 296 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Uttrakhand News Dehradun News LPG Crisis News
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