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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMathura News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे पर खराब मौसम का साया, आंधी-बारिश से कार्यक्रम में आया व्यवधान

Mathura News: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे पर खराब मौसम का साया, आंधी-बारिश से कार्यक्रम में आया व्यवधान

Mathura News in Hindi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन दिवसीय दौरे पर 2 दिन पहले गुरुवार को मथुरा पहुंची थी. लेकिन इन दो दिनों में खराब मौसम के चलते उनके कार्यक्रमों में व्यवधान आया

By : अनिल सारस्वत | Updated at : 21 Mar 2026 08:49 AM (IST)
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अपने तीन दिवसीय धार्मिक दौरे पर कृष्ण नगरी मथुरा पहुंची हैं, जहां उनके कई मंदिरों और आश्रम में जाने का कार्यक्रम रहा. लेकिन इन दो दिनों में मथुरा का मौसम बेहद खराब रहा. कई दो दिन से रुक-रुक कर बारिश और तेज आंधी की वजह से उनके कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा किया. 

देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन दिवसीय दौरे पर 2 दिन पहले गुरुवार को मथुरा पहुंची थी. लेकिन इन दो दिनों में चल रही तेज हवाओं और हो रही बारिश की वजह से उनके कार्यक्रमों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. शुक्रवार को भी पूरे दिन रूक-रुक कर  बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई. 

बारिश की वजह से यात्रा में आया व्यवधान

बीते दो दिनों में उन्होंने मथुरा के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर के दर्शन किए. इसके बाद द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंची और प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए. जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई हैं. प्रेमानंद महाराज के बाद वो बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंची और मंदिरों में पूजा अर्चना की. 

आज शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवर्धन पहुंचकर 21 किमी की सप्तकोसी परिक्रमा पूरी करेंगी और दान घाटी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना करेंगी. राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के रेडिसन होटल सुबह 8.40 मिनच पर गोवर्धन के लिए रवाना होगा, सुबह 9 बजे गोवर्धन के दानगाटी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी. 

आज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करेंगी राष्ट्रपति

सुबह 9.10 बजे राष्ट्रपति डांग घाटी से गिरिराज परिवार की 21 किमी की परिक्रमा गोल्फ कार्ट से लगाएंगी. करीब एक घंटे दस मिनट में ये परिक्रमा पूरी होगी, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू दानघाटी मंदिर में दीपदान और पूजा अर्चना करेंगी. दोपहर लगभग 11:10 पर उनका काफिला आगरा के लिए रवाना हो जाएगा. उनके दौरे को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. 

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Published at : 21 Mar 2026 08:49 AM (IST)
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