हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़: गैस किल्लत पर सपा का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने चूल्हा जलाकर किया विरोध

हापुड़: गैस किल्लत पर सपा का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने चूल्हा जलाकर किया विरोध

Hapur LPG Crisis: हापुड़ में गैस की भारी किल्लत और महंगे सिलेंडरों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला. सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया.

By : विपिन शर्मा, हापुड़  | Updated at : 18 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Hapur LPG Crisis: हापुड़ में गैस की भारी किल्लत और महंगे सिलेंडरों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला. सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया.

गैस किल्लत पर सपा का हल्ला बोल: हापुड़ कलेक्ट्रेट पर गैस की भारी किल्लत और महंगे सिलेंडरों के विरोध में प्रदर्शन करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता.

1/6
कलेक्ट्रेट में जला चूल्हा: केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध जताते हुए हापुड़ कलेक्ट्रेट परिसर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनातीं सपा की महिला कार्यकर्ता
कलेक्ट्रेट में जला चूल्हा: केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध जताते हुए हापुड़ कलेक्ट्रेट परिसर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनातीं सपा की महिला कार्यकर्ता
2/6
महंगाई ने किया बेहाल: गैस संकट के बीच चूल्हे पर रोटियां सेंककर बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा रोष प्रकट करतीं महिलाएं.
महंगाई ने किया बेहाल: गैस संकट के बीच चूल्हे पर रोटियां सेंककर बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना कड़ा रोष प्रकट करतीं महिलाएं.
Published at : 18 Mar 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Hapur News LPG Cylinder Price Hike UP NEWS

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
विदाई भाषण में दिग्विजय सिंह ने बताया 'फ्यूचर प्लान', अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर दिए ये संकेत
विदाई भाषण में दिग्विजय सिंह ने बताया 'फ्यूचर प्लान', अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर दिए ये संकेत
राज्य
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: किन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग? कांग्रेस ने गिनाए 4 नाम
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: किन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग? कांग्रेस ने गिनाए 4 नाम
राज्य
हरियाणा: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विनेश फोगाट बोलीं, 'कुछ अपने भी जयचंद...'
हरियाणा: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विनेश फोगाट बोलीं, 'कुछ अपने भी जयचंद...'
राज्य
Chandigarh News: सेक्टर 9 में बदमाशों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जिम से निकलते गोलियों से भूना
चंडीगढ़: सेक्टर 9 में बदमाशों ने की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, जिम से निकलते गोलियों से भूना
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में तेल-गैस भंडार की क्या स्थिति? LPG किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने साफ किया
LPG किल्लत के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव का बयान, जानिए क्या कहा
बिहार
Bihar Next CM: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज
सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने जमुई से दे दिया बड़ा मैसेज
क्रिकेट
Watch: क्रिकेटर से पायलट बने ग्लेन फिलिप्स, लैंड करवाया विमान; बोले- अगर पैसे होते तो...
क्रिकेटर से पायलट बने ग्लेन फिलिप्स, लैंड करवाया विमान; बोले- अगर पैसे होते तो...
बॉलीवुड
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
इंडिया
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
विश्व
Middle East War: ईरान के लिए जंग में कूद रहा है चीन? अमेरिका के दावे से मचा हड़कंप, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
ईरान के लिए जंग में कूद रहा है चीन? अमेरिका के दावे से मचा हड़कंप, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
फूड
No Cook Recipes: एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
एलपीजी गैस खत्म हो गई तो न लें टेंशन, बिना पकाए बन जाती हैं ये 50 डिशेज
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget