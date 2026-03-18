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हापुड़: गैस किल्लत पर सपा का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने चूल्हा जलाकर किया विरोध
Hapur LPG Crisis: हापुड़ में गैस की भारी किल्लत और महंगे सिलेंडरों के विरोध में समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोला. सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया.
गैस किल्लत पर सपा का हल्ला बोल: हापुड़ कलेक्ट्रेट पर गैस की भारी किल्लत और महंगे सिलेंडरों के विरोध में प्रदर्शन करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता.
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Published at : 18 Mar 2026 04:18 PM (IST)
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