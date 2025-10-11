यूपी में गुलाबी ठंड दे रही दस्तक, दिन में धूप और सुबह-शाम है सर्दी, जानें- आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. बीते दिनों हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है. दिन में धूप निकल रही हैं लेकिन रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी हैं. जिसकी वजह से लोगों ने रात में एसी-कूलर बंद कर दिए हैं. प्रदेश में अब मानसून की पूरी तरह से विदाई हो चुकी हैं और सर्दियां दस्तक देने को तैयार हैं.

मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए पूर्वानुमान जारी किया हैं. आईएमडी के मुताबिक़ अब प्रदेश से बारिश का सिलसिला एकदम खत्म हो गया हैं. आज 11 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान आसमान एकदम साफ रहेगा और दिन के समय तेज धूप की वजह से गर्मी का सामना कर पड़ा सकता हैं.

प्रदेश में 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने का ही अनुमान जताया गया है. इस दौरान जिन के समय धूप और रात में हल्की ठंड का एहसास होगा. कहीं पर भी बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं. आने वाले दिनों में मौसम एकदम साफ रहेगा. कहीं किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई हैं.

नोएडा-लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ की बात करें तो आज यहां मौसम एकदम साफ रहेगा. यहां दिन के समय अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस के बीत रह सकता हैं जबकि रात में न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. दिन में धूप निकलेगी लेकिन रात में मौसम सुहाना हो जाएगा. इसी तरह नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी हिस्सों में आज आसमान साफ रहने का अनुमान हैं.

पिछले 24 घंटों में उरई सबसे अधिक गर्म क्षेत्र रहा, यहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रहा. इसके साथ ही फतेहगढ़, बहराइच, वाराणसी में भी सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई है.

वहीं इटावा, बाराबंकी, बुलंदशहर, कानपुर और मेरठ में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.0- 18.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. प्रदेश में अगले पांच दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने का अनुमान नहीं है.

