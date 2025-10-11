हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी की इस पार्टी ने उठाई मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग, BSP पर साधा निशाना

यूपी की इस पार्टी ने उठाई मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग, BSP पर साधा निशाना

Gorakhpur News: ओबीसी पार्टी के राष्‍ट्रीय कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव की पुण्‍यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्‍पांजलि अर्पित की गई. इस मौके पर उनके जीवन पर एक वेबसाइट भी लॉन्च की गयी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Oct 2025 06:36 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुक्रवार को वन भारत सिटीजन पार्टी (ओबीसी) द्वारा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने सपा के मुलायम सिंह यादव के जीवन पर वेब साइट लांच की. उन्‍होंने कहा कि जो काम सपा को करना चाहिए था, वो काम ओबीसी पार्टी ने किया है. उन्‍होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि औरंगजेबी की संज्ञा किसे और क्‍यों दी गई. उन्‍होंने कहा कि वे पिछड़े दलितों और शोषितों के लिए सदैव खड़े रहने वाले नेताजी को भारत रत्‍न दिए जाने की वे मांग करते हैं.

ओबीसी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैंकरोड पुर्दिलपुर स्थित ओबीसी पार्टी के राष्‍ट्रीय कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव की पुण्‍यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्‍पांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्‍होंने मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि उन्‍होंने उनसे ही राजनीति का ककहरा सीखा है. उन्‍होंने कहा कि आज वे उनके जीवन, शिक्षा और राजनीति पर वेबसाइट लांच कर रहे हैं. उन्‍होंने कहा कि ये काम सपा को करना चाहिए था, लेकिन उनकी पार्टी ने नेताजी को आदर्श मानते हुए वेबसाइट लांच की है.

मुलायम सिंह ने पिछड़ों-दलितों के लिए काम किया

कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि उन्‍होंने नेताजी से राजनीति का ककहरा सीखा है. वे आदर्श पुरुष हैं. उनके द्वारा ही वे राजनीति में आए हैं. उन्‍हें धरतीपुत्र कहा जाता है. वे धरती से निकले हुए लाल हैं. उन्‍होंने पिछड़े, दलितों और शोषितों के लिए खड़े रहे हैं. वे मांग करते हैं कि उन्‍हें भारत रत्‍न दिया जाए. आज उनके जीवन पर ओबीसी पार्टी जो देश की पहली पार्टी है जिसने वेबसाइट लांच किया है, जिससे आमजन और युवा जान सकें कि समाजवाद का असली मतलब परिवारवाद नहीं होता है. समाजवाद सीखा जाता है. समाजवाद लोहिया से सीखा जा सकता है. मुलायम सिंह यादव से सीखा जा सकता है.

हर पार्टी के नेता मुलायम सिंह को सम्मान देते हैं

ओबीसी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कालीशंकर ने कहा कि नेताजी को देश के प्रधानमंत्री से लेकर गांव के सरपंच तक में सम्‍मान है. नेताजी महानतम नेताओं में से एक हैं. देश में ऐसा नेता न तो हुआ है और न होगा. नेताजी ने रक्षामंत्री रहते हुए शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाने और ससम्‍मान उनके अंतिम संस्‍कार की व्‍यवस्‍था की थी. नेताजी हमेशा कहते थे मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई. ये दो चीजें उनके जीवन के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण थी. दुर्भाग्‍य की बात‍ है कि नेताजी ने जीवन के अंतिम दौर में जिस समाजवादी पार्टी को सींचा और बड़ा किया, वो जीते-जी उसके राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष नहीं रहे. जो लोग सत्‍तारूढ़ हैं, वो मानें या न मानें जनता देर सबेर उसका जवाब देगी.

मायावती बड़ी नेता, लेकिन अब काशीराम के रास्ते पर नहीं  

कालीशंकर ने मायावती को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि अब बीएसपी कांशीराम वाली पार्टी नहीं रह गई है. बीएसपी अब ठेकेदारों की पार्टी बन गई है. सपा-बीजेपी को लेकर उन्‍होंने जो बातें की वो उनकी व्‍यक्तिगत रुचि की बातें हैं. वो बदलती भी रहती है. उसी सपा से उन्‍होंने गठबंधन किया था. उसी भाजपा से जाकर लालजी टंडन को रक्षा भी बांधती थीं, जब बीजेपी के साथ सरकार बनाया था. ओबीसी पार्टी का इसी वजह से जन्‍म हुआ है. तमाम मीडिया घराने और बड़े नेताओं ने किसे औरंगजेब की संज्ञा दी. ये दुनिया जानती है. जो बात सच रहती है, वो निकलती है. इसे झुठलाया और छुपाया नहीं जा सकता है.

दलित समाज को साथ लेकर चलने का दावा

उन्‍होंने कहा कि ओबीसी पार्टी नेताजी के लिए सदैव सम्‍मान अपने दिल में रखेगी. इसके साथ ही हमेशा वो उन्‍हें आदर्श मानकर चलेगी. उनके पद चिह्नों पर चलकर समाजवाद लाएगी. इसके साथ ही कांशीराम को आदर्श मानकर दलितों के उत्‍थान के लिए काम करेगी. ओबीसी और दलित समाज जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक उनका उत्‍थान नहीं होगा. ओबीसी पार्टी ओबीसी और दलित समाज को साथ लेकर चलेगा. यही वजह है‍ कि ओबीसी पार्टी बनी है. 

और पढ़ें
Published at : 11 Oct 2025 06:36 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Obc Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
हेल्थ
Sterilization Surgery: नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget