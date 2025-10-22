अक्टूबर का महीना अब समाप्त होने में चंद दिन ही हैं,ऐसे में दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदलने लगा है. बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क और साफ़ है, लेकी धुंध और हवा के दबाब कम रहने से सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी. वहीँ दिन चढ़ने पर तापमान 32 से 34 डिग्री तक जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की सम्भावना नहीं हैं.

उधर प्रदेश की हवा की सेहत भी बिगड़ी हुई है. ज्यादातर शहरों का AQI डेंजर जोन में है. हवा के दबाब कम होने से और बढ़ रहा है. गाजियाबाद, लखनऊ और कानपूर जैसे शहरों में खतरनाक स्थिति है.

प्रदेश में AQI की स्थिति

प्रदेश का औसत AQI 78 है जो मीडियम है, लेकिन कई शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. दिवाली पर बढे प्रदूषण से ये और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. राजधानी लखनऊ का AQI 397, कानपूर का AQI 170, वाराणसी का AQI 342,आगरा का AQI 221 और नोएडा का 221 रिकॉर्ड किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ये लेवल डेंजर जोन में है. इसके अलावा दिल्ली से सटे शहरों में AQI की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. यहां ज्यादातर शहरों का AQI 200 पार कर चुका है. जिसका मुख्य कारण pm 2.5 कणों का हवा में घुलना है. अगर अगले कुछ दिनों में हवाएं तेज या बारिश नहीं होती है तो मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं.

प्रमुख शहरों का आपमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी. जिसमें सुबह और शाम ठंडक और बढ़ेगी. अगले 24 घंटे के तापमान की स्थिति देखें तो लखनऊ अधिकतम 33 न्यूनतम 19, कानपुर का अधिकतम 32 न्यूनतम 18, वाराणसी अधिकतम 34 न्यूनतम 20, आगरा अधिकतम 33 न्यूनतम 19, प्रयागराज अधिकतम 32 न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इन सभी जगह मौसम शुष्क रहेगा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. दोपहर बाद बादल छाए रह सकते हैं.