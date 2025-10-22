हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के मौसम ने बदला रुख: सुबह-शाम ठंड, दिवाली के बाद बिगड़ी हवा की सेहत, कई शहरों का AQI खतरनाक स्तर पर

UP के मौसम ने बदला रुख: सुबह-शाम ठंड, दिवाली के बाद बिगड़ी हवा की सेहत, कई शहरों का AQI खतरनाक स्तर पर

Lucknow News: प्रदेश का औसत AQI 78 है जो मीडियम है, लेकिन कई शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. दिवाली पर बढे प्रदूषण से ये और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. कई शहरों में स्थिति चिंताजनक है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Preferred Sources

अक्टूबर का महीना अब समाप्त होने में चंद दिन ही हैं,ऐसे में दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदलने लगा है. बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क और साफ़ है, लेकी धुंध और हवा के दबाब कम रहने से सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी. वहीँ दिन चढ़ने पर तापमान 32 से 34 डिग्री तक जाएगा. मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की सम्भावना नहीं हैं.

उधर प्रदेश की हवा की सेहत भी बिगड़ी हुई है. ज्यादातर शहरों का AQI डेंजर जोन में है. हवा के दबाब कम होने से और बढ़ रहा है. गाजियाबाद, लखनऊ और कानपूर जैसे शहरों में खतरनाक स्थिति है.

प्रदेश में AQI की स्थिति

प्रदेश का औसत AQI 78 है जो मीडियम है, लेकिन कई शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. दिवाली पर बढे प्रदूषण से ये और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. राजधानी लखनऊ का AQI 397, कानपूर का AQI 170, वाराणसी का AQI 342,आगरा का AQI 221 और नोएडा का 221 रिकॉर्ड किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ये लेवल डेंजर जोन में है. इसके अलावा दिल्ली से सटे शहरों में AQI की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. यहां ज्यादातर शहरों का AQI 200 पार कर चुका है. जिसका मुख्य कारण pm 2.5 कणों का हवा में घुलना है. अगर अगले कुछ दिनों में हवाएं तेज या बारिश नहीं होती है तो मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं.

प्रमुख शहरों का आपमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी. जिसमें सुबह और शाम ठंडक और बढ़ेगी. अगले 24 घंटे के तापमान की स्थिति देखें तो लखनऊ अधिकतम 33 न्यूनतम 19, कानपुर का अधिकतम 32 न्यूनतम 18, वाराणसी अधिकतम 34 न्यूनतम 20, आगरा अधिकतम 33 न्यूनतम 19, प्रयागराज अधिकतम 32 न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा. इन सभी जगह मौसम शुष्क रहेगा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. दोपहर बाद बादल छाए रह सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 07:21 AM (IST)
Tags :
AQI UP NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Mahadangal: बिहार का रण, टूट गया महागठबंधन? | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Rahul Gandhi
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: प्यार के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं हर्षवर्द्धन, सोनम की एक्टिंग शानदार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
लंदन की जानी-मानी हिंदी स्कॉलर फ्रांसेस्का ऑर्सिनी हैं ब्लैक लिस्टेड, सरकार ने बताया कि क्यों किया डिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
क्रिकेट
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
OMG! 100 ओवर के बाद बराबर रहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश, सुपर ओवर में एक रन से आई रोमांचक जीत
बॉलीवुड
मुंबई में 7BHK, पंजाब-हरियाणा में भी आलीशान घर.... जानें कहां-कहां फैली है 'थामा' एक्टर आयुष्मान खुराना की प्रॉपर्टी
मुंबई में 7BHK के मालिक हैं आयुष्मान खुराना, पंजाब-हरियाणा में भी है आलीशान घर
विश्व
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
गाजा में भारी तबाही, इजरायल ने बरसाए 153 टन बम, नेतन्याहू की चेतावनी- पूरा नहीं हुआ सैन्य अभियान
हेल्थ
Risk of cancer in cirrhosis: कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
कितना खतरनाक हो सकता है लिवर सोराइसिस, किस स्टेज में ये बन जाता है कैंसर?
नौकरी
UPPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, UP में निकली कई पदों पर वैकेंसी, पढ़ें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget