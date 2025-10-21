मेरठ में बड़ा हादसा, पटाखों की चिंगारी से मकान में लगी आग, घर में रखा सारा सामान खाक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में बड़ा हादसा, पटाखों की चिंगारी से मकान में लगी आग, घर में रखा सारा सामान खाक

UP News: मेरठ में दिवाली के दिन राकेश जैन के मकान में पटाखों की चिंगारी से आग लग गई जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख गया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 12:48 PM (IST)
दिवाली में पटाखों के शोर के बीच उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में एक मकान में आग भड़क गई, पटाखों की चिंगारी से लगी आग से अफरा-तफरी मच गई है. आग लगने की वजह से मकान में रखा सारा कीमती समान जलकर राख हो गया. हालांकि, गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, दीपावली की आतिशबाजी के चलते रेलवे रोड थाना क्षेत्र के जैन नगर स्थित आदर्श नगर में राकेश जैन के मकान की दूसरी मंज़िल पर अचानक पटाखे की चिंगारी आने से मकान में आग लग गई. आगजनी की घटना में मकान में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया.

फायर कर्मियों ने आग पर पाया काबू

मकान में आग लगते ही मकान मे रह रहे लोगो की चीख पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. वही मौके पर फ़ायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां पहुँची जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझा दी है. आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

पटाखे की चिंगारी से लगी आग

वहीं, शुरुआती जांच में आग लगने की वजह पटाखों की चिंगारी सामने आ रही है. बताया गया राकेश जैन के मकान के दूसरे मंजिल में पटाखे की वजह से आग लगी है. आगजनी की घटना में मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची थी.

वहीं मकान मालिक राकेश जैन के अनुसार, मकान में पटाखा या रॉकेट जैसी कोई चीज आई है जिससे आग लगी है. आग में कितना नुकसान हुआ है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस किसी के हाताहत होने की खबर नहीं है.

Published at : 21 Oct 2025 12:48 PM (IST)
