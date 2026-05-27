लखनऊ के कसमंडी क्षेत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है. पासी समाज से जुड़े योगेश पासी का दावा है कि कसमंडी की जमीन महाराजा कंस पासी की विरासत है और इसी वजह से इस इलाके का नाम कसमंडी पड़ा था. योगेश पासी का कहना है कि पिछले चार वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. उनका आरोप है कि संबंधित स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है. इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

योगेश पासी का यह भी कहना है कि अब युवा समाज जाग चुका है और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बकरीद नजदीक है और अगर त्योहार के दिन वहां बकरों की कुर्बानी दी गई तो विरोध स्वरूप सूअर की बलि देने का काम किया जाएगा.

'जमीन हथियाई तो कोर्ट जाएगा पासी समाज'- योगेश पासी

इसके साथ ही योगेश पासी ने आरोप लगाया कि जमीन को हथियाने की कोशिश की गई है. पासी समाज अब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी. मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

हिंदूवादी संगठनों ने की पूजा

मलिहाबाद के कसमंडी कलां में विवादित स्थल पर हिन्दू संगठन पूजा पाठ करने पहुंचा, तब विवाद बढ़ गया. हिंदूवादी संगठनों ने यहां सांकेतिक पूजा की और इसी के साथ पाठ भी पढ़ा. प्रशासन ने इस स्थल पर बकरीद की नमाज पर रोक लगा दी है. ऐसे में अब हिन्दू संगठनों का कहना है कि यहां अगर शुक्रवार को नमाज हुई तो अब पूजा करेंगे. साथ ही प्रशासन को ज्ञापन दिया और इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही.

हिन्दू संगठन को पुलिस ने रोका

विवादित स्थल पर पहुंचने पर हिंदू महासभा को रोक दिया गया. इसलिए हिंदू महासभा के लोगों ने परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी सांकेतिक पूजा की. हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने यहां कानून का पालन किया है. 200 मीटर दूरी से सांकेतिक पूजा की गई है. यह लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जाएगी.

शिशिर चतुर्वेदी ने आगे कहा कि मौलाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पासी समाज के लोगों को यह मंदिर सौंप दिया जाना चाहिए. फिलहाल, मौके पर पूरी तरीके से शांति है पुलिस और पीएसी जवानों की तैनाती की गई है.

सुंदर कांड का पाठ करने पहुंचे कई लोग

कंसा पासी के कथित किले का विवाद बढ़ते देख पुलिस ने उस ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. एक के बाद जब दूसरा संगठन वहां पहुंचा, तब पुलिस ने उनको समझा बुझाकर शांत कराया और ज्ञापन लिया. मांग यह थी कि किले के भीतर मजार कैसे बनी? मौलाना को चिन्हित कर कार्रवाई हो.

पासी समाज में आक्रोश

प्रशासन ने बकरीद पर यहां नमाज अदा नहीं करने का आदेश दिया है लेकिन आगे की स्थिति को लेकर पासी समाज में आक्रोश व्याप्त है. इस स्थल को लेकर अभी विवाद और भी गहरा होने की उम्मीद है.