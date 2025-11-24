इस दिन से यूपी में आ जाएगी शीतलहर, पूर्वांचल में ठंड और कोहरे की शुरुआत, जानें मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश में अब ठंड ने पूरी तरह दस्तक दे दी है. पूवांचल समेत सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है. वहीं सुबह-शाम कोहरे का असर अब पूरी प्रदेश में देखने को मिल रहा है. वाराणसी में लोग ठंड से बचने के हर संभव उपाय अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं. वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में पूरे पूर्वांचल में शीतलहर के साथ-साथ ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं. और इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अपने शरीर स्वास्थ का विशेष देखभाल रखना चाहिए.

अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बादल साफ़ रहेंगे, कहीं भी बारिश की सम्भावना नहीं है. सुबह-शाम अब हवा भी 10किमी प्रति घंटा से तेज चलेगी जो अगले कुछ दिनों में शीट लहर में तब्दील हो जाएगी.

आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड

मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में शीतलहर का प्रभाव देखा जाएगा. इसके अलावा तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है. निश्चित ही इस सीजन में दिसंबर के पहले सप्ताह से कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो जाएगी. वहीं जनपद के तापमान की बात कर ले तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

कोहरे का भी दिखेगा प्रभाव

वर्तमान समय में सुबह और देर रात के वक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का भी प्रभाव देखा जा रहा है. जबकि शीतलहर और कड़ाके की ठंड के अलावा काशी वालों को जल्द ही कोहरे की मार भी झेलनी पड़ सकती है. ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में बनारस के मौसम की क्या स्थिति रहती है.

वेस्ट यूपी भी पूरी तरह ठंड की चपेट में आ गया है, यहां भी सुबह से कोहरे और ठंडी हवाओं का हसर है, इससे जनजीवन पर असर दिखना शुरू हो चुका है.