हरिद्वार के पूर्व MLA सुरेश राठौर को एक महिला ने बताया अपना पति, शेयर की फोटो, अब आया पत्नी रविंदर का बयान

Haridwar News: रविंदर कौर ने साफ कहा कि यह महिला एक एक्टर है, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्टिंग कर रही है. इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और यह बिना किसी तथ्य के मेरे पति के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है.

By : रोहित सिखौला | Updated at : 24 Nov 2025 06:52 AM (IST)
उत्तराखंड में हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनके परिवार को परेशान करने वाली महिला उर्मिला सनावर के खिलाफ अब उनकी धर्मपत्नी रविंदर कौर राठौर खुलकर सामने आ गई हैं. पिछले कई दिनों से उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर राठौड़ को अपना पति बताने, वीडियो–फोटो वायरल कर रही हैं. राठौड़ परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उर्मिला ये सब कर के झूठा प्रचार कर रही हैं. 

इस मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए रविंदर कौर ने साफ कहा कि यह महिला एक एक्टर है. सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्टिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि उर्मिला के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और वो बिना किसी तथ्य के उनके पति के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है.

'वायरल फोटो-वीडियो किसी फिल्म का हिस्सा'

रविंदर कौर राठौर ने कहा कि उर्मिला द्वारा वायरल की गई फोटो और वीडियो दरअसल एक फिल्म का हिस्सा हैं, जिनका वह अपने फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर इस महिला ने अपने नाम के आगे से ‘सुरेश राठौर नहीं हटाया, तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे.

साथ ही बताया कि उर्मिला फेसबुक और अन्य प्लेटफार्म पर धमकी भरे संदेश भेजकर परिवार को प्रताड़ित कर रही है. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि कानून ऐसी महिलाओं पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि कोई भी सार्वजनिक व्यक्तियों के परिवारों को इस तरह परेशान न कर सके.

पहले हो चुका है समझौता

यहां बता दें कि पिछले दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने और उर्मिला में समझौता हो गया था तो प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने उसे पत्नी बताया था, लेकिन अब फिर दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद उर्मिला सनावर ने एक बाद एक वीडियो जारी आरोप लगाए. जिसके बाद अब सुरेश राठौर का पहली बार उनके बचाव में उतरा है.

इस मामले में सियासत की भी गर्मा गयी है, विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने पूर्व विधायक को बचाने का आरोप लगाया, जबकि सुरेश राठौर और उनका परिवार इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है.

Published at : 24 Nov 2025 06:52 AM (IST)
Tags :
Suresh Rathore Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
